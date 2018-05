Tafelsprecher Ralf Grey (rechts) bezeichnet den Gabelstapler als tägliches Handwerkszeug der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, zu denen auch Claus-Dieter Wehmeier (vorne) und Klaus Rösner (am Steuer) gehören. Den neuen Stapler spendete der Rotary-Club, vertreten durch Jörn Falck (links) und Karl Meyer. (Lieselotte Scheewe)

Syke. Vor einigen Wochen erhielt Tafelsprecher Ralf Grey eine unschöne Nachricht: Der Gabelstapler der Syker Tafel, der sechs Tage die Woche unermüdlich im Einsatz ist, schaffte es nicht mehr über den Tüv. Somit stand die Tafel vor einem Problem. 54 Paletten Lebensmittel transportieren die Ehrenamtlichen jede Woche. Dies alles per Hand zu machen, mochte Grey seinen Mitarbeitern nicht zumuten. Die Reparaturkosten überstiegen die einer Neuanschaffung. Da kamen die Syker Rotarier ins Spiel. Sie spendeten der Tafel einen gebrauchten, voll funktionsfähigen Gabelstapler im Wert von 3000 Euro. Für Ralf Grey zwar eine große Erleichterung, aber nur eine Sorge weniger.

Die laufenden Kosten der Tafel für die Miete der Ausgabestellen, Sprinter und auch die, wenn auch durch die vielen Ehrenamtlichen, geringen Personalkosten finanzieren sich zu 50 Prozent aus Spenden. Diese seien übers Jahr sechsstellig, sagt Grey. Wenn dann etwas unvorhergesehenes wie ein defekter Gabelstapler auf die Tafel zukommt, hilft nur eine weitere große Spende. Rücklagen habe die Tafel keine. Immer wieder kommen Kosten wie kürzlich der Umzug der Ausgabestelle in Weyhe hinzu, in naher Zukunft muss der Standort in Syke renoviert werden.

Auf seine Anfrage bei den Rotariern bekam Ralf Grey eine schnelle Antwort. "Es gab keine großen Diskussionen, ob wir den Stapler bezahlen", sagt Karl Meyer, der ab dem 1. Juli der neue Präsident des Rotary-Clubs ist. Aus seiner Sicht ist dies auch ein Zeichen der Würdigung an die Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich bei der Tafel engagieren. Und deren Arbeit ist in Deutschland leider immer noch erforderlich. "Wenn die Politik sagt, es gibt keine Armut in Deutschland, dann hat sie noch nie eine Tafel besucht", sagt Meyer. 1000 Erwachsene und 600 Kinder sind berechtigt, bei den drei Ausgabestellen der Syker Tafel günstige Lebensmittel zu bekommen, die im Supermarkt nicht mehr verkauft werden. Ihnen ermöglicht die Tafel, wie Grey es nennt, "einen kleinen finanziellen Spielraum" im sonst engen Haushaltsbudget.

Dabei ist die Armutsbekämpfung nicht der erste Kerngedanke der Tafeln. "Wir sind nicht angetreten, um die Leute satt zu machen, sondern weil Lebensmittel weggeschmissen werden", sagt Grey. Ohne die Tafel würde aus seiner Sicht niemand verhungern, aber die günstigen Lebensmittel, die Berechtigte für einen symbolischen Preis von zwei Euro pro Erwachsener und 50 Cent pro Kind bekommen, landeten sonst auf dem Müll – nur weil sie falsch etikettiert, bestellt, oder noch völlig frisch, aber einen Tag abgelaufen sind, weil in einer Packung eine der Früchte eine Stelle hat oder bei dem Überangebot an Lebensmitteln im Supermarkt nicht alles verkauft wird.

"Das ist unsere Überflussgesellschaft", sagt Jörn Flack, der im Rotary-Club für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Vor allem wenn Fleisch in der Massentierhaltung unter widrigen Bedingungen hergestellt wird, ist es aus Sicht von Meyer traurig, dass ein Drittel weggeworfen wird.