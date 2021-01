Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein bis dato unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 6.15 und 7.15 Uhr die Fensterscheibe eines am Mörsener Kirchweg in Twistringen abgestellten Opel Zafira eingeschlagen. Daraufhin stahl er die im Auto liegende Geldbörse einer 51-jährigen Twistringerin. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu dem Vorfall bei den Polizeistellen in Twistringen (0 42 43 / 97 05 70) oder Syke (0 42 42 / 96 90) zu melden.