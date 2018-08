Michael Lux (von links), Anette Amelung (Mitglied des Vorstandes der Bürgerstiftung) und Gert Thiel haben ihr Picknick schon für den kommenden Sonntag angerichtet. (Jonas Kako)

Syke. Mit Spitzentemperaturen von 25 bis 30 Grad zieht das Bürgerpicknick am Sonntag, 12. August, guten Mutes in den Europa-Garten ein. Von 11 bis 16 Uhr sind Besucher eingeladen, einen europäischen, vielfältigen und fröhlichen Tag zu verbringen. Gerhard Thiel, Vorsitzender der Europa-Union Deutschland (EUD) und Mitorganisator des Festes, sagt: "Nächstes Jahr sind bereits wieder die Europawahlen." Das sei Anlass genug, gemeinsame und kulturelle Vielfalt mit einem Europapicknick zu feiern. "Aber auch sonst ist das Bürgerpicknick einfach eine wichtige Geschichte für die Europa-Union", betont Thiel. Dafür erfahre Syke auch überregionale Aufmerksamkeit.

Und wie sieht das Programm für einen entspannten Tag wie diesem aus? Laut Thiel können die Gäste einfach kommen, sich an die aufgestellten Tische setzen und ab 11 Uhr ihr selbst mitgebrachtes Essen genießen oder aber internationales Essen aus einer der zwei Buden, die am Sonntag im Europa-Garten stehen, ausprobieren. Wie der Vorsitzende der EUD mittelt, wird es eine Bude mit Essen und eine mit Getränken geben. "Diesmal auch mit Kaffee. Der hat letztes Jahr gefehlt", sagt Michael Lux, Vorsitzender des Stiftungsrates der Bürgerstiftung.

Darüber hinaus hat das Bürgerpicknick noch einiges zu bieten. Auf dem griechischen Platz, der halbmondförmigen Agora, werden die Musiker der Arrested Amtsbrüder ihr Europa-Repertoire zum Besten geben. Europafreund Gerhard Thiel sagt: "Klassiker, wie ,Die Gedanken sind frei', Über sieben Brücken musst du gehen' und der ,König von Deutschland' können dann lauthals mitgesungen werden." Das sei in diesem Jahr ganz neu, das sogenannte Herdensingen, bei dem die Texte der Lieder an eine Leinwand projiziert werden und dadurch ein Jeder mitsingen kann.

Für die jungen Gäste gibt es beim Picknick neben der Musik und dem Essen auch extra noch ein historisches Kinderkarussell, das dafür sogar ganz aus Barnsdorf angefahren kommt, ein Kindermalen, das von Liane Gerull betreut wird und ein afrikanisches Zöpfeflechten, womit die Flechterin Akku Koffi sicher besonders einige Mädchenherzen höher schlagen lassen wird. "Und um 14 Uhr kommt auch noch ein Eiswagen", freut sich Gerhard Thiel. "Von der Bürgerstiftung ist das Reperaturcafé da, bei dem dann Haushaltsgeräte kostenlos repariert werden können", betont Burghard Bertram, Mitglied des Vorstands der Bürgerstiftung.

Der Sonntag ist also fröhlich und ausgelassen geplant. "Besonders Familien haben sich die letzten Jahre immer sehr wohlgefühlt", weiß der Syker Gerhard Thiel. Im vergangenen Jahr seien 80 Besucher da gewesen. Wie wäre es also bei dem schönen Wetter dieses Jahr mit noch mit mehr Besuchern und auch mit Menschen aus der jüngeren Generation, die sich für Politik interessieren und dies dann in einem entspannten Panorama am Sonntag tun können.

Denn nicht nur, dass eingangs um 11 Uhr die Bürgermeisterin und der Landrat ein begrüßendes Wort finden, auch Landtagsabgeordnete stehen mit Infoständen im Europa-Garten. "Nein", die AfD käme nicht, so Gerhard Thiel, denn es ginge hier schließlich um Europa. "Dafür stehen auch die Symbole des Europa-Gartens, wie die Brücke oder die Bänke, die die Etappen der Gründung Europas zeigen", betont der Unioner. Die Syker Künstler übrigens, die an der Gestaltung des Gartens beteiligt waren, würden auch da sein, schließt Thiel. So zum Beispiel Fritz Vehring.