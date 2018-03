Das ist ihre Welt: Hiob Schmitt (links) und Sophia Traut schauen im Ziegenstall nach dem Rechten. (Sebi Berens)

Asendorf. Gemeckert wurde nicht, als es im Ziegenstall von Imke Dirks nach 14 Jahren im Asendorfer Ortsteil Hohenmoor einen Besitzerwechsel gab. Kürzlich übernahmen Hiob Schmitt und Sophia Traut das Regiment über 90 Ziegen und die beiden Böcke Osborn und Ference, die für Nachwuchs sorgen. Zurzeit tummeln sich um die 100 Ziegenkitze im Alter von einem Tag bis zu vier Wochen im Jungtierstall. „Die Tiere und wir haben uns problemlos aneinander gewöhnt“, sagen der 34-jährige Fachagrarwirt für handwerkliche Milchverarbeitung – so die offizielle Berufsbezeichnung – und seine Partnerin Sophia, die in Kiel Agrarwirtschaft studiert hat.

Beide stammen aus Ottersberg. Weder er noch sie haben vom Elternhaus her einen landwirtschaftlichen Hintergrund. „Für mich kam allerdings nur ein Beruf mit Tieren in Frage“, sagt sie. „Ich war beruflich als Versicherungskaufmann unzufrieden und habe mich dann entschlossen, noch einmal etwas ganz anderes zu beginnen“, so Schmitt. Während der zweieinhalbjährigen Ausbildung sammelte er unter anderem auf Höfen in Oranienburg, im Allgäu und in Kassel Erfahrungen. „Wir wollten uns gern selbstständig machen und stießen im Sommer 2017 auf das Inserat der Ziegerei 'Herde zu verkaufen'“, erzählt er. Das Ergebnis aus ersten Begegnungen und Gesprächen war: Es wurden nicht nur die Ziegen gekauft, die beiden zogen als neue Pächter auf den Hof. Der Name Ziegerei bleibt. „Während meines Studiums kam mir zugute, dass ich Einblick auf Höfen mit Ziegenhaltung hatte, und so passte es“, fügt die junge Landwirtin an.

Als Urziege gilt die Bezoarziege. Sie stammt aus Kleinasien und Pakistan. Dort findet man sie noch, wie auch in Europa auf einigen Inseln im Ägäischen Meer. Ziegen sind genügsam, was das Futter betrifft, und stellen keine hohen Platzansprüche. Nicht umsonst sprach man früher von der Kuh des kleinen Mannes. Drei Ziegenarten werden in Hohenmoor gehalten. Die Bunte Deutsche Edelziege, eine produktive Milchlieferantin. Ihr Fell ist hell- bis schwarzbraun mit einem schwarzen Strich auf dem Rücken. Toggenburger, die ursprünglich aus der Schweiz stammen, sind etwas zierlicher, viele sind genetisch hornlos. Es gibt sie aber auch mit Hörnern. Und die dritte Art auf dem Hof, die French Alpin, hat kürzeres Fell. Farblich variiert die von beige, oder rot, grau und schwarz bis hin zu bunt. Bis April sind sie noch im Stall je nach Witterung.

Sofort ist großes Interesse da, wenn man nur den Kopf durch die Tür streckt. Das Meckern klingt wie freudige Begrüßung. Köpfe drängen sich an die Boxenbrüstung. Nicht umsonst heißt es „neugierige Ziege“. In der Herde hört alles auf das Kommando der Leitziege, die im Rang am höchsten steht. Nicht nur die beiden Böcke tragen einen Namen. Auch alle Ziegen. Eine heißt Mathilda, eine Fenchel und „die, die sich die Welt gestaltet, wie sie es für richtig hält, haben wir Pipi genannt“, lacht Sophia. Gefüttert wird auf dem Biohof Heu, Kraftfutter und zu Mus gepresste Rote Bete. „Darauf sind sie ganz wild.“

Warum die Beten zerstampft werden müssen, erklärt sich dadurch, dass Ziegen keine Schneide- und Eckzähne haben. Sie besitzen eine verhornte Kauplatte. Deswegen können sie allerdings Gestrüpp oder Brombeerranken vertilgen. Ziegen gehören zu den ältesten Haustieren, und ihre Milch war wohl die erste, die der Mensch verwertete. Setzt man den Körperumfang und die Milchleistung ins Verhältnis, gibt eine Ziege enorm viel Milch, nämlich zwischen zwei und fünf Liter pro Tag. Gemolken wird morgens um 6.30 Uhr und nachmittags um 17 Uhr, nicht per Hand sondern mit Melkanlagen auf hohem technischen Stand.

„Beim Melkvorgang ist es wichtig, die Milch vom Euter, ohne sie mit der Stallluft in Kontakt zu bringen, in den Tank zu fördern. Geruchsniederschlag – der vom Verbraucher oft als strenger Geschmack negativ ins Feld geführt wird – lässt sich so vermeiden. Starkes Pumpen unterlassen wir, deswegen treten keine Bitterstoffe aus. Nicht gut ist auch erhöhte Kühlung, der Eiweißgehalt verändert sich und mindert den Geschmack“, erläutert Hiob Schmitt. Von Kuhmilch unterscheidet sich Ziegenmilch in der Sämigkeit. Er findet, sie ist samtiger im Geschmack. Das liegt am höheren Gehalt von Caprinsäure im Fett. Capra heißt die Ziege auf Lateinisch. Wie Kuhmilch enthält auch Ziegenmilch Laktose. „Oft ist es beim Menschen eher eine Eiweißunverträglichkeit als eine gegen Laktose“, weiß Schmitt. „Aber durch eine andere Struktur im Fettaufbau ist sie für Kuhmilchallergiker leichter verdaulich. Auch wegen der wasserlöslichen Molkeproteine und eines niedrigen Kaseingehalts.“

Wie schon zuvor wird in der Ziegerei weiter aus der Milch auch Joghurt und handgeschöpfter Käse produziert. Angeboten wird ein Schnittkäse, ein Camembert, ein Brie oder auch „Der Grieche“, gewürfelter Käse als Zugabe im Salat. „Wir sind in Hannover auf dem Markt vertreten. Auch kann, wer des Weges kommt, ab Hof kaufen – allerdings haben wir keinen Hofladen“, erklären die beiden.

Zurzeit sind sie voller Tatendrang, eine Käse-Versandbox zu entwickeln. „Gekühlt können unsere Produkte dann selbst im Sommer an den Verbraucher versandt werden.“ Auch Fleisch wird produziert, Keule, Schulter oder Rücken, Grillwurst und Salami. „Eine schmackhafte Alternative zu Rind- und Schweinefleisch“, sind sie sich sicher. Telefonisch erreichbar ist die Ziegerei in Hohenmoor, Eschenhorst 7, unter 0 42 53 / 7 01 99 49. Bald soll auch die Internetseite fertig sein. Die Adresse: www.die-ziegerei.de.