Heike Röpke (links) und Birgit Thalmann stellen das neuen Programm der Syker Landfrauen vor.

Syke. Der Prospekt ist nur ein bisschen dünner als sonst. Zehn Veranstaltungen bieten die Syker Landfrauen im kommenden Halbjahr an, nur zwei weniger als sonst. Dabei hat die Corona-Pandemie auch bei diesem Verein zu zahlreichen Absagen geführt. Nur eine, von den für das Sommerhalbjahr geplanten Aktionen konnte stattfinden. Dennoch lassen sich Birgit Thalmann und Heike Röpke nicht unterkriegen. „Uns ist ja immer etwas eingefallen“, blicken sie nach vorn.

So ist auch das kommende Programm gespickt mit vielfältigen Angeboten. Wie etwa kreatives Basteln mit Naturfloristik am 15. Oktober oder das kreative Gestalten im Frühjahr am 4. oder am 11. März. Am ersten Advent wollen die Landfrauen eine Fahrt zu Weihnachtsmärkten unternehmen. Mit dem Bus, wie bereits im August auf einer Fahrt nach Lüneburg getestet wurde, geht es ins Münsterland. Die eigene Adventsfeier der Landfrauen findet am Donnerstag, 10. Dezember, statt. Um 14.30 Uhr wird bei Kerzenschein im Gasthaus Puvogel in Ochtmannien auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Dazu berichtet Au-Pair-Oma Christa Gassmann über ihre Zeit im Ausland.

Die Jahreshauptversammlung ist für Mittwoch, 27. Januar, angesetzt. In der Gaststätte Kreuz-Meyer in Seckenhausen lässt man das Jahr Revue passieren. Der in diesem Jahr ausgefallene Vortrag von Marcel Maack zu Hildegard von Bingen soll bei diesem Termin ebenfalls nachgeholt werden. Das Landfrauen-Frühstück ist für Sonnabend, 20. März, in der Gaststätte Lüdeke in Nordwohlde terminiert. Für den Vortrag konnten Birgit Thalmann und Heike Röpke Awelker Kelifa aus Neuenkirchen-Vörden gewinnen. Er lebt seit 35 Jahren in Deutschland und wird sowohl über seine Flucht aus Eritrea sowie seine Erfahrungen als Integrationslotse sprechen. Die beiden Vorsitzenden sind gespannt, wie diese Angebot angenommen werden. „Eine leichte Zurückhaltung merkt man noch“, haben sie feststellen können.

Ganz bestimmt stattfinden wird daher sicherlich die Winterwanderung in Heiligenfelde, sind sie sicher. „Da sind wir ja alle draußen“, sagt Heike Röpke. Gästeführerin Elke Butt führt die Teilnehmerinnen durch den Ort und berichtet einiges Interessantes. Zum Ausklang gibt es Heißgetränke und Gebäck.

Erneut ins Programm aufgenommen wurde zudem der Vortrag zur Trauerbewältigung mit Anja Thorns. Dieser musste in diesem Jahr ausfallen und soll nun am Dienstag, 16. Februar, nachgeholt werden. Er findet im Schützen- und Reiterhof in Okel statt. Ebenfalls verschoben, aber nicht aufgehoben wurde die Reise nach Kroatien. Eigentlich für den diesjährigen September geplant, findet sie nun vom 30. Mai bis 6. Juni statt.

„Es muss ja irgendwie weitergehen“

Neu im Programm und ein „Experiment“, wie Birgit Thalmann sagt, ist der Vortrag „Conni gegen Max und Ponys gegen Piraten“ am Freitag, 6. November. Almut Schnerring und Sascha Verlan informieren über Vorbilder und Rollenklischees im literarischen Angebot für Kinder. Sie berichten über die Entwicklung des Kinderbuchmarkts seit Einführung des rosa-hellblauen Gendermarketings und zeigen anhand von Beispielen und Studien, welche Rolle literarische Vorbilder im Alltag von Kindern spielen. „Es ist ein Online-Vortrag“, verrät Thalmann. Nach der Anmeldung über die Internetseite der Volkshochschule können Interessierte dem Vortrag online von zuhause aus folgen. In Kooperation mit der VHS und der Stadt Syke gehen die Landfrauen damit neue Wege. „Wir wollten das einfach mal ausprobieren“, sagt Birgit Thalmann.

Der Prospekt liegt an verschiedenen öffentlichen Stellen im Stadtgebiet aus. Darüber hinaus ist das Programm auch auf der Internetseite der Landfrauen unter www.landfrauen-syke.de zu finden, ebenso wie weitere Informationen und Details zur Anmeldung. Das Programm steht allen Interessierten offen, betonen die Vorsitzenden, nicht nur Vereinsmitgliedern.

"Uns ist bewusst, dass vielleicht die Vorbereitungen und Arbeit vieler Veranstaltungen umsonst war", sagen die beiden Vorsitzenden und weisen darauf hin, dass manches vielleicht auch wieder kurzfristig abgesagt werden muss. Doch: „Es muss ja irgendwie weitergehen“ – und sei es dann eben unter anderen Bedingungen.