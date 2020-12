Julia Martinez informiert einen Marktbesucher über die Situation der Grundschule Neubruchhausen. (Michael Galian)

Bassum-Neubruchhausen. Auch wenn Julia Martinez und Henrike Gerling-Jacobs diesen Freitag auf dem Wochenmarkt in Bassum Apfelgelee an die Kundschaft gebracht haben, sind sie keine üblichen Marktverkäuferinnen. Eigentlich haben sie andere Berufe. Doch nun waren sie für den Förderverein der Grundschule Neubruchhausen im Einsatz. Bereits in der vergangenen Woche wurde die Köstlichkeit auf dem Markt angeboten. Der Verkauf des Lebensmittels hat Tradition an der Grundschule. So war der Förderverein in den letzten Jahren immer mit einem Stand beim Bassumer Advent vertreten. Weil es in diesem Jahr jedoch keine Buden an der Stiftskirche gibt, sind die Eltern auf den Marktplatz ausgewichen.

Das eingenommene Geld kommt den Schülern unmittelbar zugute. „Wir kaufen davon zum Beispiel Spielzeuge. Aber auch an zwei Smartboards konnten wir uns als Förderverein schon beteiligen“, sagt Gerling-Jacobs. Doch in diesem Jahr geht es den Eltern nicht nur darum, Geld für die Förderung der Kinder zu sammeln. Sie wollen darüber hinaus Werbung für die Schule machen. Denn eine Schließung der Außenstelle der Grundschule Bassum erscheint möglich, wenn es nicht gelingt, Schüler für die Einrichtung zu gewinnen. „Die Marktbesucher sind überwiegend sehr an unserem Stand interessiert. Mit vielen sind wir bereits ins Gespräch gekommen“, freut sich Martinez.

Insgesamt 200 Gläser haben Eltern, die Kinder auf der Schule haben, in diesem Jahr gekocht. Unterstützt wurden sie dabei selbstverständlich von ihren Kleinen. „Manch einer hat bereits in der vergangenen Woche etwas bei uns gekauft und kommt jetzt wieder“, berichtet Martinez. Wenige Momente später kommt dann tatsächlich ein Wiederholungstäter zum Stand. Diesmal entscheidet er sich für das Apfelgelee mit Amaretto. Überhaupt ist das Angebot sehr weihnachtlich geprägt. So gibt es auch Gelee in den Geschmacksrichtungen Glühwein und Zimt. Pures Apfelgelee ist ebenfalls erhältlich. Auch in der kommenden Woche wird der Stand nochmal auf dem Markt zu finden sein. Dann werden andere Eltern im Einsatz sein und sich ebenso dafür einsetzen, dass die Schule bestehen bleibt.

Und auch die Stadtverwaltung sowie die Politik in Bassum wollen den Standort in Neubruchhausen nicht aufgeben. Das ist spätestens seit der Umstellung der Schulbezirke und der Aufhebung der Hortgebühren klar (wir berichteten). „In Neubruchhausen haben wir einen ganz hervorragenden Campus und der Übergang von Krippe zu Kindergarten und zur Grundschule ist optimal organisiert“, schwärmt auch Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Das Problem ist nun, dass in Neubruchhausen zu wenig Kinder eingeschult werden. Einen Ausreißer wird es wahrscheinlich im Schuljahr 2026/27 geben, denn dann sollen – Stand jetzt – 20 Kinder die Einrichtung besuchen.

Die Zeit rennt

Das könnte indes zu spät sein. Denn bis Mitte März des kommenden Jahres muss die Stadtverwaltung Argumente liefern, damit die Niedersächsische Landesschulbehörde die Befristung der Außenstelle verlängert. „Wir werden alles daran setzen, eine Verlängerung zu bekommen“, versichert Lyko. Das System mit einer Kernschule und einer Außenstelle (in dem Fall Mittelstraße und Neubruchhausen) ist der Landesschulbehörde eigentlich ein Dorn im Auge. „Sie will das ändern“, weiß Lyko. Entweder die Schülerzahlen steigen oder der Standort wird aufgelöst. Dadurch, dass die Klassen eins und zwei sowie drei und vier kombiniert werden, sind lediglich zwei Lehrer vor Ort. „Die Behörde will dieses Dilemma auflösen und das macht uns Sorgen“, gibt Lyko zu.

Insbesondere da mit einem starken Zuwachs nicht zu rechnen ist. Daher haben Verwaltung und Politik die Bezirke geöffnet, sodass Eltern aus Bramstedt oder Nordwohlde ihre Kinder in Neubruchhausen beschulen lassen können. „Jeder kann nach Neubruchhausen gehen“, versichert Lyko. Der Schülertransport zur Grundschule wird übrigens vom Landkreis Diepholz organisiert. Im Zusammenspiel mit den Hortgebühren hat man schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gewagt – die Einschulungszahl vom Schuljahr 26/27 lässt Lyko „optimistisch“ sein. Hinzu kommt, dass die beiden kommissarischen Leiter der Grundschule Mittelstraße (Thomas Mohrmann und Catherina Voss) voll mitziehen. Lyko: „Wir müssen zeigen, dass die Grundschule Mittelstraße nicht die Schüler aus Neubruchhausen aufnehmen kann. Es wäre sträflich, die Schule aufzugeben.“

Ein weiterer Baustein und damit mehr Kinder könnte ein Neubaugebiet sein. Vor einigen Jahren begannen Politik und Verwaltung damit, die rechtlichen Grundlagen für ein Baugebiet „Jakobsberg“ zu legen – vor allem, weil Schewes Kämpe vollgelaufen war. Derzeit befindet sich die Stadt in Gesprächen mit verschiedenen Akteuren, damit die Kosten dort nicht allesamt auf die Interessenten umgelegt werden. „Die Grundstücke müssen bezahlbar sein“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. Damit einhergehend wird besprochen, wie „wir uns einbringen“. Das Interesse an einem neuen Baugebiet sei hoch und man wolle den Menschen die Möglichkeit bieten, in Neubruchhausen zu bauen. So könnte sich beides bedingen: Das Baugebiet fördert die Schule und die Schule sorgt dafür, dass es Interessenten für das Baugebiet gibt.