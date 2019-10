Gemeinsam für Sicherheit

An der viel befahrenen Strecke zwischen Bassum und Harpstedt gibt es bislang keinen Rad- oder Fußweg. Das soll geändert werden. (Denne)

Bassum. Sich mit dem Fahrrad von Bassum auf den Weg nach Harpstedt zu machen, ist keine beruhigende Angelegenheit. Autos, LKW, Traktoren fahren auf der Landesstraße 776 und sorgen für ein mulmiges Gefühl. „Radfahrer und Fußgänger sind gezwungen, die Fahrbahn zu benutzen, Fußgänger müssen auf dem unbefestigten Seitenstreifen gehen“, heißt es dazu in einem Antrag der Grünen-Fraktion an den Bassumer Stadtrat.

Dieser soll sich bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für den Bau eines Rad- und Fußweges an der L 776 einsetzen. Die Grünen-Fraktion des Landkreises Oldenburg hatte sich mit der Bitte um Unterstützung an dessen Landrat Carsten Harings gewandt. Die Bassumer Grünen wollen ihre Parteikollegen unterstützen. „Mehr Personen würden diese Strecke mit dem Rad oder zu Fuß anstelle eines Kraftfahrzeuges nutzen, wenn ein Rad- und Fußweg vorhanden wäre. So würde auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet“, teilen die Grünen mit. Da der rund zehn Kilometer lange Weg zu beiden Teilen in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg liegt, sei eine Abstimmung zwischen beiden Landkreisen, der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Bassum nötig. „Sollten für die Durchführung der Maßnahme auch Haushaltsmittel der Stadt erforderlich sein, sind diese rechtzeitig in den Haushalt einzustellen“, heißt es weiter.

Dem Vorschlag der Grünen folgen die Bassumer und die Harpstedter SPD. „Wir haben schon öfter davon gesprochen und haben gemeinsame Interessen. Wir sollten die Verbindung, die wir haben, nicht abreißen lassen“, findet Heinz-Jürgen Greszik von der Harpstedter SPD. Das sieht auch die Bassumer SPD so. Dessen Fraktionsvorsitzender Christoph Lanzendörfer weiß, „das ist ein Problem beider Gemeinden“. Gleichzeitig sind beide der Meinung, dass man für einen Radweg keine Schneisen in Wälder schlagen sollte. „Aus ökologischer Sicht wäre eine andere Trassenführung sinnvoll. Ein Weg wird dann attraktiv, wenn er schnell erreichbar ist. Gleichzeitig interessiert uns auch die Kostenfrage“, sagt Lanzendörfer. Daher plädieren sie dafür, bestehende Feldwege auszubauen, statt direkt an der L 776 zu bauen. „Beide Gemeinden haben ein großes Interesse an einem Radweg“, weiß Greszik.

Das sieht auch Hans-Hagen Böhringer von der Bassumer CDU so. „So einen Vorschlag kann man nur unterstützen“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Auch er weiß um die Gefährlichkeit der Strecke zwischen Bassum und Harpstedt. „Man muss die Schleichwege benutzen“, sagt er. Gleichzeitig betont Böhringer, dass man die Reihenfolge einhalten sollte. „Die Kosten für den Weg zwischen Bassum und Neubruchhausen sind schon im Haushalt eingestellt, man kann bald mit dem Bau beginnen und dann sollte man rechtzeitig weitere Maßnahmen einleiten“, sagt er mit Blick auf den noch fehlenden Radweg an der L 332. Danach könne man sich um die Verbindung zwischen Bassum und Harpstedt kümmern. Ihm ist es wichtig, dass man Geschlossenheit zeigt, um eine rasche Umsetzung durch das Land Niedersachsen zu erreichen: „Es ist wichtig, dass beide Kommunen zusammenarbeiten und geschlossen auftreten.“

Hermuth Straßburg (Bürger-Block) verweist darauf, dass Harpstedt aus alle Himmelsrichtungen von Radwegen angesteuert werden kann – außer von Bassum. „Wir sind für die Erweiterung des Radwegs. Der Bedarf ist da und wir sprechen uns für eine überregionale Verbindung aus“, sagt Straßburg. Allerdings sei ihm bewusst, dass auch für die rund zehn Kilometer lange Strecke eine hohe Summe in die Hand genommen werden müsse. „Die Bassumer haben ihre Radwege verdient“, findet Straßburg.

„Wir werden uns als nächsten Schritt mit den Harpstedtern kurzschließen“, sagt Bassums Bürgermeister Christian Porsch zum weiteren Vorgehen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Finanzlage im Blick behalten werden muss. „Wir müssen schauen, was finanziell machbar ist. Ich habe dabei auch die nächsten Jahre im Hinterkopf“, versichert Porsch. Denn in Zeiten der Klimadebatte sei es noch nicht abzusehen, wie etwa der Radwegebau in den kommenden Jahren aussieht. Vielleicht gebe es auch eine andere Förderkulisse. Porsch betont: „Wir werden das berücksichtigen, behandeln und besprechen.“