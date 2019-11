Wollen gemeinsam etwas gegen den Fachkräftemangel tun, daher haben sie sich zusammengeschlossen: Lisa Peitzmeier-Stoffregen (Schulleiterin Gymnasium, von links), Friederike Ladenthien (Beauftragte für berufliche Orientierung an der Oberschule), Natascha Rogge (Schulleiterin OBS), Bernd Bormann (Samtgemeindebürgermeister) und Judit Hirscher (Lebenswege Begleiten). (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Seit Jahren zieht sich das Problem durch nahezu sämtliche Bereiche der Berufswelt. Auch Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann gibt zu: „Bei jedem Termin in einem Unternehmen höre ich das.“ Doch anstatt gegen den Fachkräftemangel zu wettern, organisiert das Schulzentrum in Bruchhausen-Vilsen eine eigene Berufsmesse, damit sich dabei Firmen den Schülerinnen und Schülern präsentieren können. „Die Idee stammt daher, dass wir vor zwei Jahren eine Messe zum Thema Pflege angeboten haben. Und die war sehr erfolgreich“, erinnert sich Friederike Ladenthien, die Beauftragte für berufliche Orientierung an der Oberschule. Der Vorteil: Die Unternehmen kommen an die Schule, die Jugendlichen können sich informieren – ohne einen extra Weg auf sich zu nehmen.

Das soll wiederholt werden, aber: Diesmal wird die Messe, die am 25. und 26. Februar stattfinden soll, eine Veranstaltung des gesamten Schulzentrums sein. Daher sitzt nicht nur die OBS im Boot, sondern auch das Gymnasium und der Verein „Lebenswege Begleiten“. Gedacht ist die Messe für Schüler ab dem achten Jahrgang sowie – am zweiten Tag besonders – für Geflüchtete. Ebenfalls wird es kein Oberthema geben, wie das Organisationsteam um Ladenthien, Natascha Rogge (Schulleiterin OBS), Lisa Peitzmeier-Stoffregen (Schulleiterin Gymnasium), Jenny Doehl (Berufsorientung Gymnasium), Judit Hirscher (Lebenswege Begleiten) und Uta Seim-Schwartz (Wirtschaftsförderin Samtgemeinde) wissen lässt. „Jedes Unternehmen kann kommen. Egal ob groß oder klein“, versichert Ladenthien. Und dabei muss man nicht unbedingt im Gebiet der Samtgemeinde seinen Sitz haben, sondern auch über die Grenzen hinaus können sich Firmen anmelden. Einen Informationsabend für interessierte Unternehmen gibt es am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr im Forum des Schulzentrums, Auf der Loge 5 in Bruchhausen-Vilsen.

Schließlich soll man wissen, was einen erwartet. „Es wäre ja schön, wenn beide Seiten etwas davon haben“, sagt Ladenthien. Was bislang, abseits des Datums, feststeht: Die Messe wird vormittags bis mittags an beiden Tagen stattfinden. „Die Teilnahme daran ist für die Schüler verpflichtend“, sagt Ladenthien. Unternehmen können sich überlegen, ob sie an beiden Tagen auf der Messe sind oder nur an einem.

Interesse wecken

Optimal wäre es, wenn man sich nicht nur mit Theorie und Gesprächen präsentiert, sondern auch etwas zum Ausprobieren mitbringt, damit die Schüler sich schon mal ein kleines Bild vom Beruf machen können. Das kann etwa als Zimmerer ein Brett sein, in das man Nägel schlägt – wie Ladenthien vorschlägt. „Wenn man Auszubildende oder junge Gesellen mitbringt, wäre das klasse“, würde sich OBS-Leiterin Natascha Rogge freuen. Die Schüler sollen mit einem Zettel zu den verschiedenen Ständen der Messe gehen und sich über bestimmte Berufe informieren. „Das Thema Berufsorientierung betrifft nicht nur uns, sondern auch das Gymnasium“, weiß die Schulleiterin der OBS.

Das bestätigt ihre Kollegin Lisa Peitzmeier-Stoffregen. „Wir wollen das Interesse an den Berufen fördern. Es gibt bei vielen auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren. Das wissen viele nicht“, sagt die Leiterin des Gymnasiums. Womöglich ergibt sich aus dem Interesse bei der Berufsmesse im Februar ein Praktikumsplatz – „und das ist eine Eintrittskarte für einen Arbeitsvertrag“, weiß Peitzmeier-Stoffregen. Wenn die Messe ein Erfolg wird, dann „würden wir die gerne jährlich anbieten“, schaut Ladenthien schon ein wenig in die Zukunft. Denn – und das ist allen bewusst – der Fachkräftemangel bleibt erst einmal.



Falls Unternehmen Interesse haben, sich bei der Berufsmesse im Forum des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen, ist die Wirtschaftsförderin der Samtgemeinde, Uta Seim-Schwartz, die richtige Ansprechpartnerin. Sie gibt Antworten und nimmt Anmeldungen entgegen – für den Info-Abend am 21. November oder auch für die Messe im Februar. Sie ist unter der Telefonnummer 0 42 52 / 39 14 19 oder per Mail (uta.seim-schwartz@bruchhausen-vilsen.de) zu erreichen.