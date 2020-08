Vor einem Jahr feierte das "Wohnwerkstatt-Café" in Bassum seine Premiere. Wegen des Coronavirus setzte das, wie auch alle anderen Veranstaltungen, den Großteil des Jahres aus. Der Zulauf bislang war gut. (Vasil Dinev)

Bassum. Es lief rund bei der Arbeitsgruppe „Wohnen und Leben“ im Stadtentwicklungsprozess. Die Vorträge wurden gut angenommen, auch das Wohnwerkstatt-Café war gut besucht. Dann kam das Coronavirus, und „es ist viel liegengeblieben“, gibt Jürgen Falck zu. Er engagiert sich, wie auch Bassums Agenda-Beauftragte Reinhild Olma, in der achtköpfigen AG, die sich um alternative Wohnprojekte kümmern will.

Doch bevor Häuser gebaut oder umgebaut werden, wollten sich die Mitglieder erst einmal informieren. Immerhin wollte man nicht einfach kopflos drauf los planen. Was ist in Bassum überhaupt möglich? Was lässt sich umsetzen und: Wie stehen die Bassumer dazu? Überraschend offen, wie sich schnell herausstellte. So verschickten die Mitglieder der Arbeitsgruppe einen Fragebogen an die Einwohner, in dem nach Wohnen und Leben in der Lindenstadt gefragt wurde. Und siehe da: Von den mehr als 550 Rückläufern konnte sich gut die Hälfte vorstellen, in einem Wohnprojekt zu wohnen. Genossenschaftliches Wohnen, eine Eigentümergemeinschaft, ein Verein – die Möglichkeiten sind vielfältig. Das Gute an solchen Gemeinschafts-Wohnprojekten ist, dass es für unterschiedliche Menschen bezahlbar ist. „Es gibt in der Hamburger Hafencity ein Projekt, bei dem sich der Quadratmeterpreis halbiert hat. Da sind auch Menschen mit begrenztem finanziellen Spielraum beteiligt“, erzählt Falck von einem Vortrag, den die Mitglieder gehört haben. In Bassum ist das im kleineren Rahmen sicher auch möglich, wenn sich Menschen zusammentun. Denn auch die Lindenstadt braucht bezahlbaren Wohnraum.

Möglichkeit in Bramstedt

Das Problem: Bislang war alles immer theoretisch, das Konkrete fehlte. Bis jetzt. In Bramstedt gibt es ein Baugebiet, das der stadteigenen Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Wiseg) gehört. „Da hat die Stadt Zugriff drauf“, sagt Falck. Bereits im Stadtentwicklungsausschuss wurde über das Baugebiet und die Möglichkeit, was anderes als Einfamilienhäuser dort hochzuziehen, beraten: ein mehrgeschossiges Haus mit acht Wohneinheiten, zum Beispiel. „Wir müssen ein bisschen nach vorne denken“, betont Falck. Gerade solche Projekte seien ein Weg, Menschen in Bassum eine Bleibe zu geben und gleichzeitig klimafreundlicher zu wohnen. Es geht natürlich nicht nur um die Wohnungen an sich, sondern auch um den Klimaaspekt. Die Wiseg hat daraufhin eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die sollte herausfinden, wie die Energieversorgung dort ohne fossile Energien umsetzbar wäre. Am besten wäre Tiefenwärme kombiniert mit Fotovoltaik, wie Falck erzählt. Dank verschiedener Förderungen bestehe bei der Kombination preislich kaum ein Unterschied.

Es muss aber nicht immer gleich ein neues Haus sein. „Es gibt auch genug Immobilien, die leer stehen. Die könnten renoviert werden“, mutmaßt Falck. Denn die Vorteile, mit mehr als einer Generation in einem Haus zu wohnen, liegen für ihn und Olma auf der Hand. „Die, die so schon wohnen, sagen, dass man beweglich im Kopf bleibe“, sagt die Agenda-Beauftragte. Auch innerhalb der Arbeitsgruppe sei der Zuspruch hoch, ebenso in der Bassumer Bevölkerung, wie die genannte Umfrage gezeigt hat. Was aber beide betonen: „Es soll kein Seniorenprojekt werden.“ Die Mischung macht's nun mal. Und in einem Haus mit mehreren Wohnungen können sich jüngere und ältere Bewohner unterstützen und leben nicht nur anonym nebeneinander her.

Die Arbeitsgruppe möchte auch bald wieder starten. Wegen des Coronavirus sind natürlich alle Wohnwerkstatt-Cafés den Großteil des Jahres ausgefallen. So war für Ende März ein Vortrag von Joachim Böhm von der Bremer Firma Plan A angedacht, der über gemeinschaftliches Wohnen berichten wollte. Das Unternehmen biete auch bei der Umsetzung Unterstützung an. Olma versichert: „Er kommt gerne.“ Der Vorteil der AG ist, dass sie unter der Schirmherrschaft der Agenda21 steht und somit Vorträge finanzieren kann, ohne die Mitglieder zu belasten. Dass es in diesem Jahr noch zum Wohnwerkstatt-Café kommen soll, das liegt Jürgen Falck und Reinhild Olma am Herzen. „Wir wollen den Faden in diesem Jahr wieder aufnehmen“, versichert Falck. Immerhin waren die drei Cafés, die im Gemeindehaus stattfanden, mit 30 bis 50 Besuchern gut besucht.

Nach der Theorie kommt so langsam die Praxis, es werden die Grundlagen gelegt für künftige Wohnprojekte in Bassum. „Jetzt brauchen wir noch Menschen, die mitmachen und dort einziehen wollen“, sagt Falck. Zwar gebe es in der Arbeitsgruppe ein paar, die sich das vorstellen können, aber die AG sucht noch nach Interessierten. Was allen Teilnehmern klar ist, „man braucht einen langen Atem“, gibt Falck zu. Denn Beispiele aus anderen Kommunen in Niedersachsen, oder gar Syke, zeigen, dass sich der Prozess auch gerne über Jahre ziehen kann. Die AG Wohnen hat dagegen den Vorteil, direkt an der Entwicklung und Gestaltung des Baugebiets in Bramstedt mitzuwirken. Daher ruft Reinhild Olma auch Interessierte auf, sich einzubringen: „Man kann etwas mitgestalten.“

Zur Sache

Kontaktmöglichkeit

Wer bei der Arbeitsgruppe „Wohnen“ mitwirken möchte, der kann sich bei Reinhild Olma melden. Entweder unter 0 42 41 / 84 35 oder per E-Mail an olma(at)stadt.bassum.de. Gesucht werden auch Menschen, die sich vorstellen können, in ein Wohnprojekt einzuziehen.