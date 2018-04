Auf geht's: Bassum radelt am 28. April an. (Jonas Kako)

Bassum. Es wird Zeit, die im Winter verstaubten Drahtesel für die hoffentlich sonnigen und möglichst warmen Wochen auf Vordermann zu bringen. Die Fahrräder sollten nicht nur geputzt, sondern auch auf ihre Sicherheit überprüft werden. Vor allem, weil am Sonnabend, 28. April, die 13. Auftaktveranstaltung „Bassum radelt an!“ ansteht. „Es ist wieder soweit: Wir starten gemeinsam in die Radfahr-Saison 2018“, heißt es recht einladend auf dem bunten Plakat der Veranstalter für dieses traditionelle Angebot.

Das Anradeln in Bassum ist seit Jahren eine Gemeinschaftsaktion: Beteiligt sind neben der Stadt Bassum die Ortsgruppe des Allgemeinden Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die Gästeführerinnen der Stadt, der Kultur- und Heimatverein und der Landfrauenverein Freudenberg-Bassum. Für den 28. April wurden zwei Abfahrtzeiten von den Organisatoren um Städteführer Bodo Heuermann (Kultur- und Heimatverein) und Susanne Vogelberg vom Fachbereich Bauwesen/Tourismus der Stadtverwaltung festgelegt. Eine Gruppe startet um 10 Uhr am Rathaus, Alte Poststraße 14, die andere um 13 Uhr. Rund fünf Stunden inklusive Pausen dauert ein Ausflug. Es sind geführte Fahrrad-Touren, die sich über etwas mehr als 30 Kilometer erstrecken. Doch keine Angst, es wird nicht zu schnell gefahren, sodass auch weniger erfahrene Radler mitmachen können. Es ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern vorgesehen. Die beiden Gruppen stehen unter fachmännischer Leitung, denn morgens ist Dieter Gerken zuständig und fährt vorweg, um 13 Uhr übernimmt Heinz-Hermann Voß die zweite Radler-Gemeinschaft. Beide gehören der ADFC-Ortsgruppe Bassum an und werden von Mitgliedern der anderen Organisationen unterstützt.

Es wird nicht nur geradelt, vielmehr sind äußerst attraktive Zwischenstopps vorgesehen. Die erste Gruppe fährt den Milchvieh-Betrieb von Femke Lüllmann in Wedehorn an, die von sich behauptet, dass sie jede einzelne Kuh mit Namen kennt. Das ist bei einem dreistelligen Bestand an Vierbeinern gar nicht so leicht. „Vorher fahren wir 15, 16 Kilometer, anschließend weitere bis zum Gasthaus Ellinghausen in Wedehorn, wo zum Mittagessen eingekehrt wird“, erzählt Heuermann.

Die Nachmittagsgruppe hingegen besucht die Modellflieger-Gruppe in Albringhausen, wo sich der Verein vorstellen und einige Modelle vorführen wird. „Wir hoffen auf entsprechendes Flugwetter“, sagt Heuermann. Für diese Radler sind Kaffee und Kuchen bei Ellinghausen vorgesehen. Nach gut fünf Stunden werden beide Gruppen wieder beim Rathaus eintreffen. „Es ist die einzige Veranstaltung, die nichts kostet“, erklärt Mitorganisator Heuermann, der auch als Gästeführer aktiv ist. Lediglich für das Essen beziehungsweise die Kaffeetafel müssen die Teilnehmer vor Ort bezahlen. Anmeldungen sind bis zum 26. April bei der Stadt Bassum unter der Telefonnummer 0 42 41 / 8 40 möglich. In der Zentrale wird eine Liste geführt, in die auch der Speisewunsch für die Vormittagsgruppe eingetragen wird. Drei bis vier Gerichte sind zu einem moderaten Preis laut Veranstalter-Info geplant, wobei auch eines vegetarisch ist. Die Teilnehmerzahl ist nicht beschränkt.

Die Organisatoren empfehlen, für unterwegs ein Getränk mitzunehmen. „Und vielleicht eine Banane“, rät Dieter Gerken. Alle Fahrräder sind für die Auftaktveranstaltung zugelassen, diejenigen mit E-Bike sollten jedoch Erfahrung im Langsamfahren haben. „Die Räder müssen in einem verkehrssicheren Zustand sein, vorher sollte auch der Reifendruck überprüft werden“, gibt Heuermann den Interessenten mit auf den Weg.

Für den Notfall steht der Bereitschaftsdienst der Stadt Bassum in den Startlöchern, doch dieser wurde in den vergangenen zwölf Jahren nie benötigt. „Wir haben höchstens einmal eine Reifenpanne gehabt, sonst kaum etwas“, erinnert sich Gerken. Die mitradelnden Gästeführer haben übrigens gerade ihre Kenntnisse in Erster Hilfe aufgefrischt, falls dann wider Erwarten eingegriffen werden muss.