Haben mit angepackt, damit die Wege pünktlich zu Ostern fertig sind: Horst Beckefeldt (von links), Heinz Lehmkuhl, Susanne Vogelberg, Jürgen Diedrichs und die beiden Ortsvorsteher der Gemeinden Jürgen Laschinski und Hermuth Straßburg. (Tobias Denne)

Manchmal kann der geneigte Redakteur gar nicht so schnell auf den Auslöser seiner Kamera drücken, ehe die Szene schon wieder vorbei ist. Bei der Einweihung der neuesten Rundwanderwege auf dem Gebiet der Stadt Bassum stattete doch gleich ein Fuchs den Anwesenden einen sehr kurzen Besuch ab. Passend, schließlich trägt einer der neuen Rundwanderwege den Namen „Fuchsweg“. Mit dem „Eberweg“ bildet dieser die zwei Neuzugänge bei den Bassumer Rundwanderwegen, die durch Albringhausen und Schorlingborstel führen. „Wir können jetzt endlich wandern“, freut sich der Schorlingborsteler Ortsvorsteher Hermuth Straßburg.

Keine Frage, das war vorher natürlich auch bereits möglich, aber nun haben sich die Wege in das Rundwandernetz eingefügt, wurden mit Schildern und Schildchen versehen, damit man auch die Natur entlang des 5,5 Kilometer langen Fuchswegs oder des 4,8 Kilometer langen Eberwegs genießen kann. Einen frischen Flyer gibt es selbstverständlich auch. Start ist derweil an den jeweiligen Schutzhütten im Ortskern.

Während der Fuchsweg in Albringhausen startet, entlang des Schlatts über freie Felder und Wiesen zum Wald- und Teichgebiet Heidsiek führt, einen Abstecher in Schorlingborstel und im Forstgebiet Lindschlag macht, ehe er wieder zurück zur Schutzhütte biegt, beginnt der Eberweg in Schorlingborstel. Er führt entlang der Schorlingborsteler Beeke und dem Heidsiek Richtung Albringhausen und zurück zum Ausgangspunkt. Der Fuchsweg kommt nicht vom Überraschungsgast an diesem Nachmittag, sondern von der Waldkindergartengruppe „Füchse“, an der der Weg vorbeiführt. Der Eberweg hat seinen Namen von der Ebersheide, über die er führt.

Auf den Wegen gibt es nicht nur pure Natur zu sehen, sondern auch ein paar Besonderheiten. Zwar keine Gastronomie wie an den anderen Rundwanderwegen, aber einen Abstecher zur Mosterei Eckhoff, zum Musikgarten und zur Imkerei von Diana Sturm oder zum Alpaka-Hof sind auch möglich. Nicht zu vergessen der Windpark Albringhausen oder das Storchennest Salher in Schorlingborstel. „Es ist ein tolles gemeinsames Projekt“, sagt Suanne Vogelberg von der Bassumer Stadtverwaltung und ergänzt: „Die Wege sind sehr gut zu begehen.“ Perfekt also für die kommenden freien Tage.

Es war indes nicht nur ein Gemeinschaftsprojekt von Ortschaften und Stadt, sondern auch untereinander. Schließlich arbeiten Albringhausen und Schorlingborstel schon seit Jahren zusammen, sogar ein gemeinsamer Heimatverein Unser Albringhausen-Schorlingborstel und umzu wurde 2014 gegründet. „Die Idee für die Wanderwege ist mir schon 2016 gekommen“, erinnert sich Hermuth Straßburg. Er hat eine entsprechende Datei auf seinem PC dazu gefunden. Dennoch dauerte es noch zwei Jahre, ehe er diese dem Heimatverein vorstellte. Schnell wurde die AG „Wanderwege“ gegründet mit Heinz Lehmkuhl, Jürgen Diedrichs, Henning Bischoff und Horst Beckefeldt. „Personen mit exzellenten Ortskenntnissen“, sagt der Ortsvorsteher. Sein Kollege aus Albringhausen, Jürgen Laschinski, betont: „Es braucht Leute, die mitziehen.“

Nach und nach wurden die Wege und Routen erarbeitet, Susanne Vogelberg kam dazu und übernahm die Koordination, sodass „wir jetzt loswandern können. Wir sind in machbaren Entfernungen unterwegs“, sagt Straßburg. Dass kurz vor Ostern alles soweit steht, dass man sich auf einen Spaziergang durch die beiden Ortschaften freuen kann, ist auch Lehmkuhl zu verdanken. Er hat dabei geholfen, zum Schluss die 40 kleinen Schildchen anzubringen, damit sich die Besucher auch nicht verlaufen.

Für die kleine Pause zwischendurch kommen nun noch fünf Bänke. „Die Standorte sind ausgeguckt, dort wird man die Natur genießen können“, betont Laschinski. Und wer weiß: Vielleicht läuft einem ja ein Fuchs wieder über den Weg. Einen Eber gab es übrigens an diesem Tag nicht zu sehen.

Zur Sache

Bassumer Rundwanderwege

Insgesamt 100 Kilometer lang sind die mittlerweile 16 Rundwanderwege in der Stadt Bassum, auf denen der Besucher die verschiedenen Naturräume und kulturelle Besonderheiten entdecken kann, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die einzelnen Routen (zwischen drei und zehn Kilometer) lassen sich auch kombinieren.

Die ersten Wege wurden im Sommer 2014 offiziell vorgestellt. Flyer für die Wanderwege zu den einzelnen Ortschaften gibt es im Bürgerservice, Alte Poststraße 10, oder werden auf Wunsch auch zugesandt. Weitere Infos auf der Seite der Stadt www.bassum.de oder per Telefon: 0 42 41 / 84 0. Die Routen sind auf dem Freizeitportal www.geolife.de, www.outdooractive.de und bei www.geoweb.diepholz.de digital abrufbar.