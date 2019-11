Natürlich kann und muss es in politischen Diskussionen unterschiedliche Meinungen geben, die ausgesprochen werden dürfen. Doch dafür ist ein gewisses Maß an Respekt und Benehmen gegenüber den anderen Gesprächsteilnehmern notwendig. Ausreden lassen und zuhören sollte eigentlich selbstverständlich sein. Viele Mitglieder des Seniorenbeirates waren da am Montagabend auf ihrer Sitzung anscheinend anderer Meinung. Denn während Bürgermeister Jens Bley seine Ausführungen zum Mehrgenerationenpark im Hochzeitswald darlegte, gab es immer wieder laute Zwischenbemerkungen. Ob mit den Inhalten einverstanden oder nicht: Jemanden zu unterbrechen ist ein Zeichen mangelnder Wertschätzung des Gegenübers. Noch kurioser wurde die Sitzung, als nahezu alle Beiratsmitglieder ungestört und in hoher Lautstärke durcheinanderredeten. Es war schon bezeichnend, dass der Verwaltungs-Chef diese Menschen zur Ruhe bringen musste. Von Senioren dürfte man mehr Diskussionskultur erwarten. Erst recht, wenn sie in einem politischen Kontext aufeinandertreffen und mitwirken wollen.