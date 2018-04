Michael Maas freut sich auf das Ice-Cream-Festival Bassum. Er bietet den Besuchern fantasievolle Eis-Kreationen. (Jonas Kako)

Bassum. Zehn Tage nach dem kalendarischen Sommerbeginn, am 30. Juni und 1. Juli, findet auf dem Parkplatz von Modehaus Maas eine zur Jahreszeit perfekt passende Veranstaltung statt: das erste Ice-Cream-Festival. Einmal mehr hat sich Michael Maas von einem Event in Hamburg inspirieren lassen und sich auch getraut. "Ich wollte erst abwarten, wie das zweite Street-Food-Festival läuft. Nach dem Erfolg habe ich sofort mit der Planung und Organisation des Ice-Cream-Festivals begonnen." Mehr als zehn Anbieter hat Maas bisher verpflichtet, und es werden noch welche hinzukommen. "Zwölf wären schon super", lautet seine Wunschvorstellung.

Es ist ihm gelungen, das "Who Is Who" der trendigsten Eishersteller für dieses erste Festival zu gewinnen. Ein Beispiel: die Ice Roll Factory aus Dresden. Die verkaufen ihr Eis nicht mehr in Kugelform, sondern rollen es ähnlich wie im Schlecks auf einem 30 Grad kalten Stein aus. Dabei können die verschiedensten Sorten miteinander kombiniert und mit Zutaten verfeinert werden – vom samtigen Coconut bis zur fruchtigen Erdbeere, von verführerischer Schokolade bis zu exotischer Kiwi. So entstehen die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Kombiniert mit frechen Früchtchen, herbem Kakao, süßer Erdnussbutter, knackigen Keksen, knusprigem Krokant und anderen Leckereien werden die Ice-Rolls zu einer wahren Geschmackslust, lautet das Versprechen der Factory, die zusätzlich auch noch vegane Varianten anbietet. Und leckere Getränke.

Schnee-Eis und Blasen-Waffeln

Ihre Kunden können sich auf so fantasievolle Kreationen freuen wie den Oreo-Fun, den Bubble-Gum, den Tutti-Frutti, Unicorn, Coconut-Kiss und Nougat. Außerdem befindet sich in ihrem Angebot noch eine weitere Neuheit: köstliche Waffeln mit lustigen Blasen. Die Bubbles kommen aus Hongkong und sind dort schon seit den 1950er-Jahren ein beliebter Snack für zwischendurch. Über Amerika ist das leckere Street-Food nun auch zu den Dresdenern gelangt, die damit knusprige Waffeln anbieten, in die der Geschmack in die Bubbles quasi eingebacken ist, so die Beschreibung von Michael Maas.

Und der Bassumer Unternehmer hat noch einen Coup gelandet, kann auf dem Ice-Cream-Festival eine weitere beeindruckende Weltneuheit präsentieren: Eis aus Schneeflocken. Entwickelt hat diese Technik ein Familienunternehmen aus Bad Zwischenahn. New Snow Ice ist ein neues innovatives Eis-System, das dank eines speziell entwickelten Zerkleinerungsverfahrens ein Schneeeis zaubert, das luftig-leicht auf der Zunge schmilzt – übrigens erst bei einer Temperatur von 25 Grad. Dabei entfaltet es seinen natürlichen und intensiven Geschmack. Mit einem Fruchtgehalt von mehr als 50 Prozent entsteht daraus ein Eis, das gesund, natürlich und kalorienarm ist, lassen die Hersteller wissen, die auf eine 20-jährige Familientradition in der Eisherstellung zurückblicken.

Neben diesen Neuheiten können die Besucher des ersten Ice-Cream-Festivals aber auch Vertrautes entdecken: So gastierte der „Frozen Joghurt“ schon beim ersten Food-Truck-Festival und freute sich schon damals auf eine Wiederholung. Weitere Anbieter sorgen für Vielfalt mit Angeboten von laktosefreiem und veganem Eis.

Außerdem gibt es neben dem überwältigenden Eisangebot weitere Speiseangebote. So kommt der Truck der „Fat Unicorn Sweets“ aus Hamburg. „Das dicke Einhorn“, so die Übersetzung, verwöhnt seine Kunden mit leckeren handgemachten Candy- und Cup-Cakes wie dem Crunchy-Peanut und dem Caribbean Dream. Und weil man zwischendrin womöglich mal was Handfesteres braucht, hat Michael Maas auch daran gedacht, einen Burger-, Bratwurst- und Pommesstand zu engagieren. Wer noch Lust hat mitzumachen, kann sich per E-Mail an info@modehaus-maas.de anmelden.