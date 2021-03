Über die Jahre ist für Helmut Behrens einiges an Postkarten zusammengekommen. Insgesamt 16 Alben konnte er damit befüllen. (Vasil Dinev)

Seine Schmuckstücke hat Helmut Behrens fein säuberlich sortiert. Nach Straßen. „Sonst geht das gar nicht“, sagt er. Insgesamt 16 Alben hat der Bassumer angelegt, in denen sich historische Postkarten von seiner Heimatstadt finden. Seit 45 Jahren ist der Hobbyhistoriker der Sammelleidenschaft für die Kärtchen verfallen. Fast 2000 Exemplare sind dabei zusammengekommen.

Vorsichtig holt er sein neuestes Exemplar hervor. Eine Karte aus Stühren. Acht Menschen stehen vor dem Kolonialwarengeschäft eines Wilhelm Kühne. Wer die Menschen sind, „das weiß niemand mehr“, sagt Behrens. Was er weiß, solche Geschäfte und Gaststätten waren in kleineren Orten ein beliebter Treffpunkt. Er freut sich sehr, wenn ihm mal wieder eine Karte in die Hände fällt, die er noch nicht hat. „Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen“, sagt er und schmunzelt. Denn oft braucht er gar nicht lange überlegen, um zu wissen, dass er gewisse Karten schon in seinem Fundus besitzt. Aber manchmal ist auch Glück dabei. Wie bei der Karte vom Modehaus Maas. Nein, nicht das an der Sulinger Straße, sondern an der Bremer Straße. Dort war das Geschäft zunächst in zwei Gebäuden ganz zu Anfang untergebracht. Das Besondere: Heute sind die beiden Häuser verbunden, das wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts gemacht. Auf der Postkarte, die Behrens ersteigert hat, sind noch zwei einzelne Häuser zu sehen. „Die Karte hatte auch Maas' nicht gesehen“, freut sich der Bassumer. Sie wurde dazumal zu Verwandten geschickt.

Die Sammelleidenschaft hat Behrens von seinem Opa. „Er hat mir seine Münzsammlung vermacht“, erzählt Behrens. Er fing dann an, diese zu vervollständigen. Bis 1871 hatte er sie komplettiert. „Es war eine hervorragende Münzsammlung“, schwärmt er heute noch. Im Zuge des Hausbaus von ihm und seiner Frau in den 1980er-Jahren musste er sich indes von ihr trennen. Die Begeisterung für Geschichte blieb. Dabei geht es ihm nicht nur darum, die Karten zu sammeln, sondern auch zu recherchieren, was geschrieben wurde und um was es sich für ein Motiv handelt. Gar nicht so einfach, schließlich wurde früher hauptsächlich in Sütterlin geschrieben. „Das ist schon sehr interessant“, sagt Behrens, der mit mehreren Freunden quer durch Deutschland fuhr, um Postkarten zu finden.

So ging es unter anderem nach Hamburg, Dortmund, Hannover, Delmenhorst, Wilhelmshaven, einfach überall hin, wo solche Börsen stattfanden. Morgens stiegen sie ins Auto, suchten neue Karten, halfen sich, wenn jemand an einem Stand Karten entdeckte, die ein anderer haben wollte, und kehrten nachmittags wieder zurück. „Das haben wir viele Jahre gemacht“, erinnert sich Behrens. Kosteten früher die Karten zwischen drei und fünf Mark, sind es heute schon mal 15 bis 20 Euro. Er selbst kam auch über seinen Friseursalon an das eine oder andere historische Dokument. „Bedingt durch den großen Kundenstamm habe ich auch viel gefragt. Ich sammle alles, was ich kriegen kann, außer Glanzpostkarten“, sagt er und lächelt.

Er hat aber nicht nur Karten von Bassum und umzu, sondern es befinden sich auch welche aus Twistringen und Syke und Umgebung in seiner Sammlung. Diese hat er im vergangenen Jahr auch dem Kreisarchiv angeboten, will nun aber warten, bis das neue Gebäude der Einrichtung eröffnet ist. Was unverkäuflich bleibt, sind allerdings die Karten aus Bassum. Seine älteste Postkarte stammt aus dem Jahr 1894 – natürlich eine aus der Lindenstadt. Im Gegensatz zu heute wurden auch die Motive der Karten beschrieben. „Das war bis 1905 so“, berichtet Behrens. Danach gab es ein Textfeld für die Glückwünsche, Infos oder andere Themen, die die Menschen damals umtrieben – ähnlich wie heute.