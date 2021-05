Spurensuche: Im jüdischen Museum in Hoya finden sich auch Hinweise auf jüdisches Leben in Bruchhausen-Vilsen. (FOCKE STRANGMANN)

Bruchhausen-Vilsen. Bundesweit wird das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Auch die jüdische Regionalgeschichte und heutige Erinnerungskultur im Flecken Bruchhausen-Vilsen geraten so in das Blickfeld. Hier sind heute nur Spuren der jüdischen Gemeinde auffindbar. Das stellte der niedersächsische Historiker Klaus-Dieter Alicke allgemeingültig fest, äußert aber auch: „Die Auslöschung der gesamten jüdischen Kultur gelang dem Nationalsozialismus nicht.“

Hinsichtlich seiner historischen Darlegung über die jüdischen Bewohner in Bruchhausen-Vilsen bezieht er Heinrich Bomhoffs regionale Daten ein. Dass es vermutlich ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eine „allererste Ansiedlung“ zwei jüdischer Familien im Flecken gegeben hat, legen die Informationen offen. Für die erste Hälfte des folgenden Jahrhunderts gibt es „gesicherte Hinweise“ auf die Anwesenheit von elf jüdischen Familien (circa 50 Personen). Erst mehr als 100 Jahre später bildete sich eine eigene Gemeinde heraus - trotz der rückläufigen Ansiedlung. Die hiesigen Juden waren dem Landrabbinat von Hannover zugeordnet, ab 1932 offenbar der Kultusgemeinde Verden.

An hohen religiösen Feiertagen stand ihnen die Synagoge in Hoya (Landkreis Nienburg) offen. Von der „Interessengemeinschaft Synagoge“ ist im Zuge ihrer Erinnerungsarbeit im Herbst 2019 ein kleines jüdisches Museum, Deichstraße 3 in Hoya, eingerichtet worden. Des Weiteren liegt in der Region der jüdische Friedhof in Hoyerhagen. Auch die Verstorbenen der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen wurden dort laut Alicke auf dem ehemaligen Zentralfriedhof beerdigt. Zwei Orte also, die mit der Erinnerungskultur des Luftkurortes verbunden sind. Mitte der 1930er-Jahre lebten in Vilsen vier jüdische Familien, wohl insgesamt knapp 25 Personen. Die meisten der jüdischen Bürger hatten allerdings bis zum Ende der 30er-Jahre den Ort verlassen und bevorzugten die Anonymität größerer Städte. Ihr Leben retten, indem sie ins Ausland emigrierten, konnten nur wenige. Das belegen auch die Stolpersteine im Vilser Ortskern.

Die erste Verlegung der Stolpersteine im Juni 2020 liegt weniger als ein Jahr zurück. Unter der Leitung von Tim Schöning wurde das „Projekt Stolpersteine“ seit 2016 von Schülern des hiesigen Gymnasiums inhaltlich vorbereitet. Vom Gemeinderat war ihnen zuvor die Unterstützung parteiübergreifend zugesagt worden. Wie vorgesehen, ließ der Urheber des Erinnerungsprojektes, Bildhauer Gunter Demning, die Stolpersteine aus Messing am Engelbergplatz, in der Brautstraße und der Bahnhofstraße sowie der Bruchhöfener Straße in die Gehwege ein. Die Gedenktafeln geben an sechs Stellen Auskunft über Namen und Alter der damalig existenziell bedrohten Menschen. Zudem legen sie Zeugnis über deren Schicksal ab.

Ein Bild aus dem vergangenen Sommer: Gunter Demnig verlegt die ersten Stolpersteine in Bruchhausen-Vilsen. (Michael Galian)

Die gymnasiale Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ hatte sich intensiv mit den ehemals hier beheimateten Opfern des Holocausts im Nazi-Deutschland beschäftigt. Infolgedessen geriet die Bedrohung der jüdischen Bürger an diesem Tag des Gedenkens in den Mittelpunkt. Jetzt würdigten die Gymnasiasten die ehemaligen jüdischen Bewohner direkt an den letzten selbst gewählten Wohnorten, indem sie anhand von eigenen Texten und Reflexionen deren Biografien aufleben ließen. Mit seiner Rede erweiterte Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer die zudem musikalisch begleitete Gedenkfeier. Er hob die Relevanz des Erinnerns hervor und verwies darauf, dass die jungen Menschen „die Lehren aus der Gewaltherrschaft in die Zukunft tragen“. Es zeigte sich noch am gleichen Tag, wie wertvoll das Gedenken und Erinnern für Menschen sein kann. Eine ansehnliche Anzahl an Personen nahm daran teil. Zudem legte jemand neben den weißen Rosen der Jugendlichen zusätzlich eigene Blumen auf die Stolpersteine am Engelbergplatz.

Im Zuge des Projektes vor Ort sollen insgesamt 25 Gedenksteine verlegt werden. Die Schüler der AG richten mittlerweile ihre Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritt des Projektes: Die Verlegung der noch ausstehenden Stolpersteine für einige Mitglieder der Familien soll nach dem Ende der Corona-Beschränkungen erfolgen.

Inzwischen ist einiges über die ehemaligen jüdischen Bewohner im Flecken bekannt. Sie haben dessen Geschichte seit fast 400 Jahren mitgeprägt. Wer jedoch mehr über die eher unbekannte Seite der jüdischen Geschichte erfahren möchte, bekommt dazu wohl in diesem Sommer Gelegenheit. Die erste Gästeführung mit Christiane Wimmer und Christiane Mewes zu diesem Thema ist erneut für Sonntag, 4. Juli, geplant. Im vergangenen Jahr musste das Angebot pandemiebedingt ausfallen. „Wir möchten in unserer Sophie-und-Berta-Art über die jüdischen Bewohner Vilsens berichten. Nicht nur trockene Daten liefern, sondern auch Geschichten erzählen“, klärt Christiane Wimmer vorab auf. Es gehe darum, „auf diese vergessenen Mitbewohner aufmerksam zu machen“. Buchungen sind beim Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen möglich. Dies geht per Telefon unter 04252/930050 oder per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de.

Zur Sache

Zeugnisse jüdischer Regionalgeschichte

Klaus-Dieter Alicke ist Verfasser eines dreibändigen Lexikons über die Historie jüdischer Gemeinden. Auch in der Online-Version sind Ergebnisse seiner mehr als 20-jährigen Arbeit im Internet aufrufbar unter www.xn--jdische-gemeinden-22b.de/index.php/gemeinden/a-b/481-bruchhausen-vilsen-niedersachsen.

Der Historiker und Heimatforscher Heinrich Bomhoff (1937 – 2014) aus Bruchmühlen recherchierte und referierte ehemals über die Regionalgeschichte jüdischen Lebens. Auf der Grundlage seiner akribischen Nachforschungen beabsichtigte er, darüber auch ein Buch zu veröffentlichen. Dieses Anliegen konnte er aber nicht mehr umsetzen.

Seitens der Schüler-Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ war unter anderem die Kontaktaufnahme zu Ezequiel Lindenberg in den USA vorausgegangen. Der Enkel von Hans-Joachim Lindenberg konnte aufgrund der weltweit eingetretenen Pandemie nicht aus Amerika zur Verlegung der Stolpersteine (wir berichteten) anreisen, um selbst an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Seine beabsichtigte Eröffnungsrede kann unter dem Link https://stolpersteine-brv.org/ezequiels-eroeffnungsrede im Wortlaut nachgelesen werden.