Rund zwei Jahre sind seit der Idee des Kinderbuches vergangen. Nun kann Britta Gansberg das Werk endlich in den Händen halten. (Vasil Dinev)

Jetzt ist es auch offiziell: Schnecki und Kelly wohnen bei Britta Gansberg und Bernd-Fred Heyne in Bassum. „Man kann den beiden schreiben und sie freuen sich über Post“, erzählt Gansberg. Vor Kurzem sprach sie mit dem Postboten und sagte ihm, dass Schnecki und Kelly an der Alten Poststraße in Bassum wohnen. „Er will das weitergeben“, sagt Gansberg und lacht.

Schnecki, die Weinbergschnecke, und die Kellerassel Kelly sind die Hauptfiguren in Gansbergs Erstlingswerk. „Ich musste ein halbes Jahrhundert werden, um mein erstes Kinderbuch zu schreiben“, sagt die Neu-Autorin nun und lacht. Jüngst ist das Buch „Auf Entdeckungsreise im Garten mit Schnecki und Kelly“ erschienen und Gansberg weiß: „Das hat auch lang gedauert.“ Denn der Text war schon im November des vergangenen Jahres fertig, doch damit allein war es nicht getan. „Was alles an so einem Buch dranhängt. Fotos mussten nachgemacht werden, das ging nur im Sommer“, berichtet sie. Auch das Korrekturlesen nahm selbstredend Zeit in Anspruch: „Manuela Gehrke war meine Korrekturleserin. Dafür war ich ganz dankbar. Das Printhaus in Syke hat dann alles in Form gebracht.“

Kinder sollen Spaß am Lernen haben

Schauplatz der Geschichte ist der eigene Garten von Gansberg und Bernd-Fred Heyne. Dort haben die beiden Bassumer auch die Hauptfiguren und andere Protagonisten des Buches gefunden. „Es gibt sie alle wirklich. Ich habe Schnecki und Kelly vermenschlicht. Sie sollen witzig und charmant sein. Ich finde es wichtig, wenn Kinder mit Spaß lernen“, sagt Gansberg, die kurz erzählt, was die beiden Tiere in ihrem Garten so erleben: Schnecki und Kelly haben mitbekommen, dass es immer weniger kleine Lebewesen gibt. „Daher haben sie sich überlegt, ein Buch zu schreiben, mit mir. Sie können das ja nicht allein“, hat Gansberg ihre Hilfe zugesichert.

Das Werk hält sie nun in der Hand und blättert es durch. Neben den Fotos der Tiere, die alle im heimischen Garten entstanden sind, ist auch die Größe zu finden und Text mit weiteren Informationen. „Es ist eine Kindergeschichte auf der einen Seite und ein Sachbuch auf der anderen“, gibt Gansberg preis. So sollen Kinder etwa ab sechs Jahren viel über Tiere lernen, die direkt vor der Haustür leben. Die Fotos helfen beim Wiedererkennen und Identifizieren. „Ich habe extra Tiere genommen, mit denen auch jedes Kind etwas anfangen kann“, zählt die Autorin etwa Marienkäfer oder den Regenwurm auf.

Allerdings wusste Gansberg auch nicht immer weiter. Larven sehen manchmal anders aus als ihre ausgewachsenen Pendants. „Ich habe ganz viel selbst gelernt und vieles nachgelesen. Sonst hatte ich Florian Scheiba vom Nabu Bremen, der mir weitergeholfen hat“, freut sich Gansberg über die Unterstützung. Auch der Experte vom Naturschutzbund hat das Werk korrekturgelesen. Insgesamt 20 Tiere kommen im Buch vor, alle haben einen Platz im Garten. „Alle dürfen bei uns wohnen, wir finden das toll. Das Buch soll Kinder ermuntern, rauszugehen und zu entdecken“, sagt sie.

Ein handgeschriebenes Skript

Rund zwei Jahre dauerte es („Ich habe auch viele Monate nicht geschrieben“) von der Idee bis zur Veröffentlichung des Buches. Das Skript dafür ist handgeschrieben, sagt Gansberg und schlägt ein großes schwarzes Buch auf. „Ich liebe es, mit der Hand zu schreiben. Das ist immer noch etwas anderes. Danach habe ich alles erst einmal abgeschrieben“, erzählt die Schriftstellerin.

Die Töchter Leni und Greta bildeten das Qualitätsmanagement. „Der Text ist nur von mir, bei der Gestaltung haben sie manchmal gesagt: 'Mama, das sieht zu erwachsen aus'“, sagt die Autorin, die ihren Kindern die Geschichte vorgelesen hat, wenn sie von der Schule gekommen waren. „Es war das Schönste, wenn sie gelacht haben.“

Ihre erste Lesung hat Britta Gansberg auch schon hinter sich. Beim internationalen Vorlesetag war sie in einer Grundschule. „Ich wollte drei Tiere vorlesen. Das Erste habe noch geschafft. Es war so dynamisch, die Kinder wollten dann etwas über eine Spinne hören oder die Ameise“, freut sich Gansberg über die Reaktion und fügt schmunzelnd hinzu: „Es war wirklich schön und hat Spaß gemacht. Zwei Mädchen fragten mich: 'Kommst du nächsten Freitag wieder?'“

Weitere Informationen

Das Buch „Auf Entdeckungsreise im Garten mit Schnecki und Kelly“ können Interessierte für 15,95 Euro in Bassum beim Bürgerservice an der Alten Poststraße 10, bei Papier und Tinte, Bahnhofstraße 17, und in Syke bei der Buchhandlung Schüttert, Schloßweide 1, sowie beim Kreismuseum an der Herrlichkeit 65 kaufen.