Eva-Maria Meyer präsentiert eine Auswahl der neuen Medien, die in der Stadtbibliothek Syke erhältlich sind. (Michael Braunschädel)

Syke. Passend zum Start der Sommerferien hat die Stadtbibliothek Syke ihre digitalen Medien auf Vordermann gebracht. Zahlreiche neue Angebote hält das Team um Leiterin Eva-Maria Meyer bereit. Damit kann man sich die Zeit unterhaltsam und packend vertreiben.

Gleich zwei neue Tolinos, E-Book-Reader, stehen jetzt zur Ausleihe bereit. „Einer war kaputt und nach acht Jahren war es auch mal wieder Zeit für eine neuere Generation“, sagt Eva-Maria Meyer. Die beiden Shine-3-Modelle sind zum Ausprobieren gedacht, „ob das überhaupt für jemanden etwas ist“, führt die Bibliotheksleiterin aus. Angesprochen auf die scheinbare Konkurrenz von E-Books und Büchern lacht sie nur. „Die Fotografie hat die Malerei ja auch nicht abgelöst.“ Beides lebe nebeneinander und eine moderne Bibliothek stelle nun mal alle Arten an Medien zur Verfügung. Über die Onleihe NBib24 des niedersächsischen Bibliotheksverbunds im Internet steht Bibliotheksnutzern zudem noch mal eine größere Auswahl an E-Books kostenlos zur Verfügung. Mit einem Bibliotheksausweis können diese nicht nur auf einen Reader oder ein Tablet heruntergeladen werden, sondern über die NBib24-App sogar auch aufs Handy.

Wie groß die Vielfalt der Medien inzwischen ist, zeigt ein Blick auf die weiteren Neuanschaffungen der Syker Bibliothek. Ganz neu im Angebot sind auch zwei Bookii-Stifte und mehrere dazugehörige Bücher für Kinder. „Das ist quasi der Nachfolger von Tiptoi“, erläutert Eva-Maria Meyer. Die Bücher können angeschaut und vorgelesen werden und dann können die Kinder mit dem Bookii-Stift auf einzelne Symbole tippen, um weitere Geschichten, Spielen, Musik, Rätsel oder auch Basteltipps abzurufen. „Neu an den Bookii-Stiften ist zudem, dass sie auch eine Aufnahmefunktion haben“, so Eva-Maria Meyer. So können die Kinder selbst kleine Nachrichten, Lieder oder auch Geschichten aufnehmen und diese auf Sticker ziehen. Diese könne man dann irgendwohin kleben und mit dem Bookii-Stift wieder abrufen. Wer an diesen Stiften und Büchern Interesse hat, benötigt allerdings ein wenig Geduld. „Die waren alle sofort ausgeliehen“, freut sich Eva-Maria Meyer über die Nachfrage. Groß ist die auch bei den Tonies. Die kleinen Figuren, die häufig in Gestalt des Hauptprotagonisten der jeweiligen Geschichte daher kommen, wie etwa Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder auch dem Grüffelo, enthalten Hörbücher und Hörspiele, die mittels der Toniebox abgespielt werden können. Diese können ebenso wie einzelne Tonies in der Bibliothek ausgeliehen werden. Wie bei den E-Book-Readern haben Nutzer so auch die Möglichkeit zu gucken, ob das überhaupt etwas für sie ist. „Insgesamt haben wir vier Tonie-Boxen, die ausgeliehen werden können“, sagt Eva-Maria Meyer. Darüber hinaus ist der Bestand an Tonies mit den Neuanschaffungen nunmehr auf 82 angewachsen. Neu im Angebot sind etwa „Findus zieht um“, „Die Entscheidung am Millerntor“ von den Rabauken und auch „Wale und Delfine“ aus der Sachbuch-Reihe „Was ist was“.

Verabschiedet hat sich das Bücherei-Team hingegen vom Streaming-Dienst für Bibliotheken, FreeGal. Das Angebot sei bemessen an den Kosten für die Bibliothek zu „speziell“ gewesen. Die Bibliotheksleiterin setzt jedoch darauf, dass sich auch diese Angebote weiterentwickeln, sodass in Zukunft wieder ein Angebot möglich ist.

Zur Sache

Keine Ferien

Die Bibliothek Syke macht keine Sommerferien. Sie hat durchgehend geöffnet. Eine Voranmeldung zum Besuch ist auch nicht mehr erforderlich, betont Eva-Maria Meyer. Leser können wieder zu den üblichen Öffnungszeiten vorbeikommen. Diese sind montags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr. Die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften sind allerdings weiterhin gültig, informiert die Stadt. Es dürfen sich nicht mehr als acht Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Es ist eine Maske zu tragen und die Rückgabe erfolgt über einen Korb am Fenster. Auch als Aufenthaltsort steht die Bibliothek derzeit noch nicht wieder zur Verfügung, sondern lediglich zum Aussuchen und Ausleihen neuer Medien.