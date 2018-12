Im Landgericht Verden ist ein 53-Jähriger aus Twistringen zu geschlossener Psychiatrie verurteilt worden. (Björn Hake)

Twistringen/Verden. Das Landgericht Verden hat gestern erwartungsgemäß die Unterbringung eines 53-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Der aktuelle Zustand des Mannes, der laut Sachverständigengutachten seit Jahren an einer schizoaffektiven Psychose leidet, lasse keine andere Entscheidung zu, hieß es in der Urteilsbegründung der 7. großen Strafkammer.

Auch der dritte Hauptverhandlungstag im Sicherungsverfahren fand ohne den gebürtigen Schleswig-Holsteiner statt, der seit einigen Jahren in Twistringen lebt, zuletzt in einer dortigen Obdachlosenunterkunft. Nach einem bizarren Auftritt am 21. Mai mit einem Samuraischwert war er gemäß eines Unterbringungsbefehls des Amtsgerichts Syke ins Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum gebracht worden, wo er einen Tag später die Matratze seines Bett anzündete und einen Großeinsatz der Polizei auslöste. Der entstandene Gesamtschaden wurde gestern auf rund 125 000 Euro beziffert.

Sowohl die Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte in Twistringen als auch die schwere Brandstiftung in Bassum dürfte der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben. Auch in diesem – entscheidenden – Punkt stimmte die Kammer mit der Vertreterin der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger überein. „Er war aufgrund seiner Wahnvorstellungen nicht in der Lage, das Strafbare seiner Handlungen zu erkennen“, sagte Vorsitzender Richter Markus Tittel. Beide Taten seien auf die schwere Erkrankung des Mannes zurückzuführen.

Diese muss mindestens seit dem Jahr 2000 bestanden haben. Ob sie auf einer Grunderkrankung basiere oder möglicherweise auf einer bei einem Unfall erlittenen Hirnverletzung, ist fraglich. Bereits seit 1992 gilt der gelernte Zimmermann als arbeitsunfähig. Aus einer geschiedenen ersten Ehe hat er eine Tochter, zu der aber offenbar kein Kontakt besteht. Nach diversen Phasen, in denen der Mann in speziellen Einrichtungen mit Betreuung, aber mitunter auch in einer eigenen Wohnung lebte, war er 2013 in ein Heim in Freistatt gekommen. Nach dem Rauswurf erfolgte der Umzug nach Twistringen.

In die Odyssee mischten sich immer wieder mehr oder weniger lange und meistens unfreiwillige Klinikaufenthalte. Einer gezielten Behandlung sei der Beschuldigte meistens nicht zugänglich gewesen, hieß es. Durch den Tod seiner zweiten Ehefrau im Herbst vergangenen Jahres ist er besonders aus der Bahn geworfen worden. Er habe darauf „wahnhaft reagiert“ und seither auch nicht mehr die notwendigen Medikamente eingenommen.

Trotz aller Bemühungen, vor allem seiner gesetzlichen Betreuerin, war der 53-Jährige, der sich häufig als „Herrscher aller Galaxien“ wähnte, in der echten Welt immer weniger verwurzelt. „Er ist allen entglitten, und ihm ist das reale Leben entglitten“, formulierte es der Vorsitzende. Eine unbefristete Unterbringung sei unumgänglich. Dabei berief sich das Gericht auf die Einschätzung des Sachverständigen Johannes Pallenberg. Ihm zufolge besteht bei dem Mann ohne Behandlung ein erhöhtes Risiko, dass er weitere schwerwiegende Straftaten begeht. Man müsse von einer Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen.