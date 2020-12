Kreisrätin Ulrike Tammen hat den Inklusionsplan zusammen mit Saskia Bredemeier im Kreishaus Syke vorgestellt. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis ist einen weiteren Schritt auf dem Weg der Inklusion gegangen. So hat er kürzlich den „Kommunalen Aktionsplan Inklusion“ in leichter Sprache rausgebracht. „Wir haben den Plan übersetzen lassen, um diejenigen Menschen, für die er und seine Leitziele gemacht wurden, noch direkter anzusprechen. Es ist wichtig, dass sie den Plan verstehen“, skizziert Kreisrätin Ulrike Tammen. Sie stellte die Neuveröffentlichung zusammen mit Saskia Bredemeier von der Koordinierungsstelle Inklusion und Integration vor. Nun soll der Plan auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht werden und zudem an die Bürgerbüros in den Orten geschickt werden.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis das Konzept bereits grundsätzlich vorgelegt. „Mit dem Plan soll aufgezeigt werden, wie es in unserem Landkreis gelingen kann, gesellschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen und niemanden auszuschließen“, erklärt Tammen. Ab 2015 hatten drei Arbeitsgemeinschaften an der Erstellung des Plans gearbeitet. Auch gesellschaftliche Interessengruppen wie der Behindertensportverband, und die Ortschaften des Landkreises waren beteiligt. „Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir etwas verbessern können“, weiß die Kreisrätin. Aufgeteilt ist das Dokument deshalb in drei Themenfelder – Gesellschaft, Bildung und Verwaltung.

Einfach zu formulieren, fiel schwer

Bei der vereinfachten Version wurde nun auf eine spezielle Ausdrucksweise gesetzt, zu der es ein konkretes Regelwerk gibt. „Verneinungen und Konjunktive sind bei der leichten Sprache nicht erlaubt. Eine klare und kurze Satzstruktur ist nötig“, gibt Bredemeier einen kleinen Einblick. Bei der Erstellung erhielt der Landkreis professionelle Unterstützung von der Lebenshilfe Bremen. „Wir haben festgestellt, wie kompliziert es ist, einfach zu formulieren und gleichzeitig die wesentlichen Inhalte zu vermitteln“, schildert die Angestellte der Koordinierungsstelle. Zudem sei die Erarbeitung ein „dynamischer Prozess“ gewesen. Ein Beispiel: Es waren Probelesegruppen im Einsatz, die Rückmeldung über die Verständlichkeit gaben. Danach nahmen die Handlungsträger Korrekturen vor.

Tammen verweist darauf, dass es auch in benachbarten Kreisen entsprechende Pläne gebe. Und überhaupt: Auch darüber lassen sich solche Konzepte finden – auf Bundesebene bereits seit 2011 und in Niedersachen seit 2017. All dies fußt auf der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006. Erklärtes Ziel damals war, Chancengleichheit zu ermöglichen, also gegen behindernde Strukturen vorzugehen. „Es geht nicht nur um behinderte Menschen“, merkt die Kreisrätin an. Denn auch ältere Leute, Migranten mit Sprachproblemen oder auch Eltern mit Kinderwagen können beispielsweise vor Problemen stehen, die sie ausschließen.

Tammen führt aus: „Die Verwirklichung von Inklusion hängt von jedem Einzelnen ab. So sollte sich jeder fragen, ob er bereit ist, inklusiv zu denken.“ Zudem nimmt die Kreisrätin auch die Städte und Gemeinden im Landkreis in die Pflicht. „Inklusion muss in den Orten gelebt werden“, hebt sie hervor. Doch in vielen Kommunen gebe es entsprechende Entwicklungen. So überlegen einige, Lotsen zu engagieren, die beim Ausfüllen von Formularen helfen. „Andere Ortschaften, zum Beispiel Weyhe und Bassum, planen, eigene Aktionspläne zu erarbeiten“, ergänzt die Verwaltungsangestellte. Insofern könne der Aktionsplan des Landkreises auch als Ideengeber dienen.

Aktionsplan als Startschuss

„Weil das Thema sehr bedeutsam ist, hätte ich die neue Version des Plans gerne schon eher veröffentlicht“, gesteht Tammen. Tatsächlich hatte der Landkreis bereits Anfang des Jahres mit der Erarbeitung begonnen. Doch durch Corona sei die Thematik dann „beiseitegeschoben“ worden. Zudem war bei der Koordinierungsstelle Inklusion und Integration bis September eine Stelle vakant. Dann wurde Bredemeier eingestellt und besetzte den offenen Arbeitsplatz. „Sie hat uns stark entlastet und definitiv dazu beigetragen, dass der Plan nun veröffentlicht werden konnte“, freut sich die Kreisrätin. Auch bei der Verwirklichung von Inklusionsideen habe die Corona-Pandemie negativen Einfluss gehabt. „Was die Umsetzung angeht, ist 2020 ein verlorenes Jahr.“

Nicht zuletzt deshalb soll das Thema laut Tammen im nächsten Jahr „stärker in den Fokus rücken“. Heißt einerseits: Die Verwaltung denkt über erleichternde Veränderungen in den eigenen Fachbereichen nach. „Wir könnten zum Beispiel unsere Anträge, Bescheide und Homepage ebenfalls in einfacher Sprache oder auch in Fremdsprachen verfassen“, überlegt die Kreisrätin. Auf der anderen Seite soll der Aktionsplan weiterentwickelt und angepasst werden. Schließlich sei bisher längst nicht alles erarbeitet worden, was möglich ist. „Mit dem Herausbringen des Aktionsplans ist es also nicht getan. Vielmehr ist die Veröffentlichung ein Startpunkt“, schlussfolgert die Verwaltungsangestellte.

Dazu passt, dass auch die Treffen der Arbeitsgruppen weiterhin stattfinden. Bisher sei es allerdings noch nicht wirklich gelungen, Betroffene für die Arbeitsgemeinschaften zu gewinnen, erzählt Tammen. „Viele trauen sich vielleicht nicht. Das ist schade. Wir würden lieber mit ihnen, als über sie reden. Dementsprechend möchte ich Betroffene nochmal ermutigen, an den Sitzungen der Arbeitsgruppen teilzunehmen“, sagt die Kreisrätin. Wer Interesse hat sich einzubringen, wird gebeten, sich bei Bredemeier zu melden. Sie ist telefonisch (0 54 41 / 97 61 07 9) und per E-Mail (saskia.bredemeier@diepholz.de) erreichbar.