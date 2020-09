Die GAR investiert in Brandschutz und Versicherungstechnik rund eineinhalb Millionen Euro. Betriebsleiter Jens Blume will ein Feuer wie an Pfingsten verhindern. (Michael Braunschädel)

Bassum-Kastendiek. Jens Blume räumt ein: „Es wurden Fehler gemacht. Das ist unstrittig.“ Der Betriebsleiter der Gesellschaft für Abfall und Recycling (GAR) spricht über die Folgen des Brandes auf dem Betriebsgelände an Pfingsten. Nachdem das Feuer gelöscht war, fand die Bürgerinitiative für Landschafts- und Naturschutz Nordwohlde und Fahrenhorst im angrenzenden Wald eine Wasserlache mit Schaum (wir berichteten). Das Institut für Umweltanalyse in Bielefeld hat daraufhin eine Probe vom Boden genommen und analysiert. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor. Bernd Reese, Leiter der Behörde des Gewerbeaufsichtsamtes in Hannover, betont: „Es besteht keine akute Gefährdung.“

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie schwer oder leicht der Boden denn nun belastet ist. Denn, dass er eine Belastung aufweist, ist klar. So wurden in der Probe PAK-Rückstände (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) gefunden – etwa Naphthalin. Um das besser zu bewerten, wird geschaut, wie die Fläche genutzt wird. Danach kann eine Bewertung stattfinden, wie Reese erklärt. So überschreitet der PAK-Wert den Grenzwert für einen Kinderspielplatz etwa um das 14-Fache. „Man muss schauen, wie man die Fläche einstuft“, sagt Reese. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wird der als Ausgleichsfläche angelegte Wald als Wald bewertet oder als Erholungsgebiet? Letzteres, „das muss man verneinen, da es keine anlegten Wege gibt“, stellt Reese klar. Würde man die Fläche als Industriegebiet bewerten, dann lägen die Werte unter der Grenze.

Laufendes Verfahren

Dazu laufen derzeit die Gespräche mit dem Landkreis Diepholz und der Unteren Wasserbehörde, um zu klären, wie die Ergebnisse zu bewerten sind. Dieter Beschnidt vom Gewerbeaufsichtsamt (GAA) betont: „Das Gespräch hat stattgefunden, aber die abschließende Bewertung der Ergebnisse steht derzeit noch aus.“ Gerade angesichts des laufenden Verfahrens könnten keine Details herausgegeben werden. „Wir wollen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen“, sagt Beschnidt.

Jürgen Schierholz, Vorsitzender der BI, weiß, dass PAK „hochproblematische Gifte sind und die schlecht abgebaut werden“. Er und seine Mitstreiter in der Initiative sehen ihre Befürchtungen bestätigt. „Es waren Schaumberge, die waren schmierig und ölig“, erinnert sich Schierholz an den Fund im Juni und ergänzt angesichts der Einschätzung des GAA: „Gefährdung ist ein dehnbarer Begriff.“ Die BI habe von Anfang an gesagt, dass der Boden kontaminiert sei und wirft der GAR vor, den Vorwurf als absurd abgetan zu haben. „Es wurde kleingeredet“, sagt Schierholz.

Betriebsleiter Jens Blume erklärt, dass die Polizei ihm geraten habe, sich bezüglich eines laufenden Verfahrens nicht zu äußern. Auf dem Gelände arbeiten die Mitarbeiter der GAR seit einigen Monaten an einem neuen Teich- und Kanalsystem. „Die Teichsanierung geht schon länger. Es ist eine Auflage des Landkreises, alle zusätzlich mit einer Folie auszukleiden“, erzählt Blume. Vorher waren auf dem Grund Bentonitmatten ausgelegt, nun kommt noch die Teichfolie dazu. Im Zuge dessen „sollten die mit Kameras befahren werden, und in einem Rohr war zu viel Wasser“, sagt Blume. Es habe sich nicht um das kontaminierte Löschwasser gehandelt, da dieses bereits in einem Tank auf dem Gelände gestanden habe. Der Mitarbeiter habe das nachgepumpte Grundwasser daraufhin abgelassen. „Es war ein riesen Fehler“, weiß Blume. Den Schaum erklärt sich der Betriebsleiter damit, dass ein wenig vom Mittel in das Rohr gelangt war und so diesen Berg, wie die BI ihn nennt, hervorgerufen habe. „Das ist ein Teufelszeug. Ein kleiner Tropfen sorgt für einen riesigen Schaumteppich“, weiß Blume, der die Konsequenzen aus der Aktion zieht und den Boden abtragen lässt.

„Eigentlich hätten wir nichts machen müssen, aber das finde ich nicht gut“, betont Blume, dem bewusst ist, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin angesichts der Lache ermitteln wird. So werde ein Geowissenschaftler den belasteten Bereich abstecken und die obere Schicht des Bodens werde abgetragen. „Das machen wir freiwillig.“ Ebenso wie die Aufrüstung beim Brandschutz. Dazu gehören auch die vier Löschteiche, die insgesamt 100 000 Kubikmeter Wasser fassen können. Diese liegen nebeneinander und werden im Brandfall angepumpt. „Wenn der erste Teich leer ist, kommt das Löschwasser dort rein und der nächste Teich wird genommen“, erklärt er. Der Vorteil ist, dass die Teiche untereinander verbunden sind, diese aber auch einzeln genutzt werden können, um so zu vermeiden, dass konterminiertes Wasser verwendet wird. Die Teiche, genau so wie die Kanalisation dienen zudem der Löschwasserrückhaltung. Er erzählt: „Wir investieren noch mal eineinhalb Millionen Euro in Brandschutz und Versicherungstechnik.“ Denn ein Brand wie an Pfingsten soll sich nicht wiederholen.