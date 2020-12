Ende November öffnete der Stadtladen im Alten Amtshof. Mittlerweile ist die Verkaufsfläche freigeräumt. In den nächsten Wochen setzen sich die Akteure zusammen und überlegen, wie es weitergehen kann. (Michael Galian)

Bassum. Nach nur zweieinhalb Wochen blieben die Türen zu. Der erneute Lockdown machte auch vor dem neu eröffneten Stadtladen im Alten Amtshof an der Sulinger Straße in Bassum nicht halt. „Den Laden haben wir erst einmal wieder geräumt“, berichtet Michael Maas vom gleichnamigen Modehaus in direkter Nachbarschaft. In Kooperation mit der Stadt Bassum stampfte er eine Verkaufsfläche für Künstler, Kunsthandwerker oder diejenigen, der Regionales anbieten, aus dem Boden, die eine Alternative zu den ausgefallenen Weihnachtsmärkten oder dem Bassumer Hüttenzauber sein sollte.

Geplant war, dass der Laden bis Ende des Jahres geöffnet bleibt. Aussteller boten ihre Waren an, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Ebenso war der Kundenstrom unabhängig vom Wetter. Perfekte Voraussetzungen also. Nach dem Ende sollte entschieden werden, wie es mit dem Projekt weitergeht. „Wir haben tolles Feedback von den Betreibern bekommen. Sie waren sehr dankbar“, erzählt Maas freudig über die insgesamt 38 Aussteller, die die Tage vor der Eröffnung Ende November ihre Regale eingeräumt und dekoriert hatten (wir berichteten). Vor allem die Vielseitigkeit der Angebote überzeugte nicht nur den Unternehmer, sondern auch die Bassumer, die dem Stadtladen eine Chance gegeben haben. Honig oder Marmelade aus eigener Produktion, gestrickte Handschuhe, Socken oder Mützen wurden angeboten und verkauft. Maas bleibt dennoch vorsichtig. Aber: „Das Projekt fand großen Zuspruch.“

Soll heißen: Ja, die zweieinhalb Wochen wurde das Angebot an der Sulinger Straße gut an- und wahrgenommen. Gleichzeitig „ist Weihnachten auch ein anderes Geschäft“, weiß er aus eigener Erfahrung. Jetzt muss geschaut werden, was sich aus der anfänglichen Idee entwickeln lasse. Die Akteure werden sich im neuen Jahr zusammensetzen, ein Resümee des Stadtladens ziehen und überlegen, „wie wir weitermachen“. Der bekannte Ursprungsgedanke war, dass sich während dieser begrenzten Zeit Aussteller finden, die sich vorstellen können, gemeinsam ein Geschäft ganzjährig zu eröffnen. Ob sich das realisieren lässt, ob sich genug Interessierte finden, die diesen Schritt wagen, das bleibt zu klären. Der Vorteil wäre auf jeden Fall, dass sich so der Leerstand an der Sulinger Straße verringern lassen würde. „Man hat gesehen, was möglich ist“, findet Maas, der von einigen Ideen erzählt, die bereits während der ersten Tage aufkamen.

So überlegten die Aussteller, ob nicht vielleicht Workshops in einem Laden angeboten werden können, um so Interessierten zu zeigen, wie man das eigene Kunsthandwerk herstellt. Und das ist nur ein Beispiel, welches Maas nennt. „Es gab viele Ideen“, sagt der Unternehmer. Aber, und das betont er auch, es sollten alle Akteure mit ins Boot geholt werden, damit gemeinsam entschieden werden kann, wie es weitergeht – vor allem langfristig. Nicht vergessen werden sollte, dass für den Stadtladen-Monat die Miete und die Einrichtung von der Stadt Bassum aus der Wirtschafts- und Corona-Förderung übernommen wurden. Für Händler bestand kein Risiko. Denn, wenn nichts verkauft wurde, dann wurde auch kein Geld fällig. Ansonsten erhielt der Händler eine gewisse Provision, der Rest blieb dem Aussteller.

Sollten sich Künstler finden, die zusammenarbeiten wollen, müssten derartige Kosten eingerechnet werden. Denn es ergibt natürlich keinen Sinn, wenn sich Aussteller zusammenschließen, deren Angebot nicht nachgefragt wird. Michael Maas findet derweil: „Das Projekt ist geglückt, und die Ansätze waren gut.“