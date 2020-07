Syke. „Tut mir so leid, hab gestohlen“ – mit diesem witzigen Titel (in Englisch: „So Sorry I Have Stolen“) präsentierte Joachim Thoms am Sonnabend ein wunderbares Orgelkonzert in der Barrier Kirche. Endlich wieder ein klangvoller Abend für Liebhaber der Livemusik. Thoms’ spezielle Mischung von Plagiaten – gestohlen und doch kreativ – wie er selbst es erklärte, zeugte von einer fantasievollen Schöpferkraft in Sachen Musik. Der Crossover-Organist und Entertainer unterhielt seine Zuhörer mit einem musikalischen Spektrum von improvisierter barocker und klassischer Orgelmusik über sinfonische Filmmusik, Jazz, Impressionismus bis hin zum Rock-Klassiker.

Mit dem besonderen Konzertformat, das sich Konzertadaption nennt, brachte er vorwiegend Improvisationen von Klassikern zu Gehör, dazu einige ganz andere Klänge. „Keine Stegreif-Improvisationen, sondern ausgeklügelte Variationen, die ich immer zu Papier bringe, lange übe und daher hier keine Noten brauche“, erklärte der Berliner. „Früher hat man gern und viel gestohlen – die einen spielten, so wie Bach beispielsweise, andere schrieben das dann auf.“

Sein schwungvoller Auftakt begann mit dem Präludium C-Dur im Barockstil mit dem Thema Antonio Vivaldis „Frühling“, erweitert durch Bachs Fugenthema „Ich hatte viel Bekümmernis“. Gefolgt von „Very british“, einer Fantasie im English-Pomp-Stil nach Edgar Elgars Marsch Nr. 1 sowie dem Carillon der Glocken von Westminster. Eine gewaltige Klangkunst füllte da das historische Kirchenschiff. Aus der Romantik hatte der 60-Jährige das leicht-fröhliche Thema aus der italienischen Symphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy entliehen – angereichert mit einem Kirchenlied sowie Takten, die er bei Alexandre Dumas gefunden hatte, nachdem er sich selbst als Autor empfunden hatte.

Ähnlich schwierig zu beschreiben sind auch die folgenden Stücke, die der geniale Organist im musikalischen Gepäck dabei hatte. So eine von ihm selbst geschriebene Orgeladaption des „Liber Tango“ von Astor Piazolla oder die Jazzadaption des Kirchenliedes „Er ist das Brot, er ist der Wein“. Oder seine, mal filigran, mal wuchtige Interpretation des Spirituals „Joshua Fit The Battle Of Jericho“.

Seine erste Ausbildung im Fach Klavier und Orgel erhielt der Künstler an der Kirchenmusikschule in Görlitz. Es folgte ein Studium der Kirchenmusik, später ein Orgel-Improvisations-Studium in Greifswald. Nach einer Phase als Konzertorganist und Cembalist ist er nun hauptsächlich als Crossover-Organist unterwegs – oder zurzeit als Kur-Kantor an der Ostsee.

Seine geistvollen Klangwelten konnten die Zuhörer nicht nur hören, sondern tatsächlich auch sehen. Es gab eine Direktübertragung per Kamera auf eine Leinwand vorne vor den Bänken. „Das war wirklich ganz toll nach so langer Zeit der Abstinenz“, sagte Zuhörerin Erika Jäkel. Außerdem befand sie es als sehr gelungen, wie man dank der Übertragung das Orgelspiel direkt sehen konnte – die Hände, die Füße, die Tasten.

„Er hätte definitiv mehr Zuhörer verdient. So war es ja eher ein kleines Privatkonzert“, war sich Organisatorin und Kirchenvorsteherin Christa Carstens sicher. „Und ich werde ihn wieder einladen, wenn Corona vorbei ist und man wieder mit voller Kirche rechnen kann.“ Das lässt hoffen, denn das Lächeln, das Thoms’ Musik hervorgezaubert hatte, hielt das ganze Wochenende vor.