Seit ihrer Jugend beschäftigt sich Christiane Mewes mit Kräutern. Heute gibt die 62-Jährige ihr Wissen bei Führungen weiter. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Beim Eintreten in Christiane Mewes' Haus in Bruchhausen-Vilsen erkennt man schon ihre Leidenschaft. Von der Decke hängen ein paar Kräutersträuße, die noch trocknen müssen. Gleich im Eingang steht ein großes Regal mit selbst gesammelten und getrockneten Kräutern, verstaut in großen Dosen. Auf den Etiketten steht: Zitronenverbene, After-Eight-Minze, Himbeerblätter. Es duftet würzig nach Kräutern und nach einem frisch aufgebrühten Tee – die Bruchhausen-Vilsen-Mischung, die nach langem Experimentieren und immer wieder neuem Verkosten mit ihren Freundinnen entstanden ist.

„Es war immer da, das Interesse für Kräuter“ erzählt die Bruchhausen-Vilserin. Schon im jugendlichen Alter fing Christiane Mewes an, sich mit Kräutern zu beschäftigen. In ihrer Familie wurde vieles mit Kräutern behandelt. In Form von Tees oder Umschlägen wurde Grippe oder Husten der Garaus gemacht. Mit 15 Jahren schnappte sie sich dann doch ein Buch, denn sie wollte mehr wissen über die grüne Vielfalt, die sich in ihrem Garten befand. Das eine ist das Sammeln der Kräuter, das andere ist ihre Verwendung – hier sollte man schon etwas tiefer in das Thema eintauchen, erläutert die Kräuterspezialistin.

Genau dieser Gedanke brachte die wissbegierige Mutter von drei Kindern dazu, im Jahr 2008 ein Jahr lang eine Heilkräuter-Schule in Kirchlinteln zu besuchen, in der sie viel über die Wirkungsweise von Pflanzen erfuhr. Sie lernte ebenso Tees wie auch Zäpfchen herzustellen und Cremes anzurühren. Eigentlich ist Christiane Mewes in der Schulassistenz sowie in der Pflege tätig, aber Kräuter und insbesondere Tees sind ihre Leidenschaft. Tee kann man sehr gut im Alltag einsetzen, erklärt sie.

Auf die Frage, wie Würzkräuter wie Thymian, Rosmarin und Petersilie zu betrachten sind, erklärt sie dass diese sowohl Würz- als auch Heilpflanzen sind. „Essen hat eine direkte Wirkung auf uns. Gesundes darf durchaus auch lecker sein.“ So wie die Bruchhausen-Vilsen-Mischung. Die schmeckt leicht und frisch.

Für den Tee, den die ruhige und besonnene Frau aufgebrüht hat, findet sie "fast alles wir im Garten oder im Wald“, weiß die Expertin. Himbeerblätter, Erdbeerblätter, Brombeerblätter, für die Frische etwas Zitronenverbene. Viele dieser Kräuter kann man sich auch frisch in den Salat schneiden. Die Bitterstoffe der Kräuter haben eine stärkende Wirkung auf unser Immunsystem und regen die Verdauung an. Gleichzeitig hemmen sie den Appetit auf Süßes, bemerkt die 62-Jährige ganz am Rande.

Auf die Frage, ob man Heilkräuter ins Essen geben kann antwortet die Expertin: „Ja, auf jeden Fall, aber bitte lieber langsam anfangen, denn manche mögen die Bitterstoffe nicht. Am Besten immer wieder einmal ein paar Kräuter in den Salat schneiden.“ So hat die Ehefrau ihren Mann und ihre Familie überzeugt.

Christiane Mewes leitet auch Kräuterführungen. Beim Laufen durch die Wiesen sehe man zunächst nur Grün und erkenne zunächst kein einziges Kraut. Mit der Weile aber schärft sich der Blick, und die Gruppe findet immer mehr essbare Pflanzen – und das nicht nur auf dem Boden. Der Vogelknöterich zum Beispiel wächst oben auf dem Baum. Die Teilnehmer machen sich Notizen schießen Fotos und lernen viel über die ganze Pflanze, ihre Ausstrahlung und Erscheinung. "Es gibt Pflanzen, die einen anziehen, andere mag man nicht einmal anfassen“, erläutert die Kräuterlehrerin und fügt hinzu: „Jeder mag andere Kräuter und das macht Sinn, denn sowohl die Geschmäcker als auch die Empfindung für Bitterstoffe sind ganz unterschiedlich.“ Sie zitiert einen Teilnehmer, der nach einer Kräuterwanderung sagte: „Man traut sich gar nicht mehr aufzutreten aus Angst, ein Kraut platt zu machen.“

Die Belohnung für die viele Bewegung an frischer Luft kommt zum Schluss in Form eines kleinen Imbisses in Mewes' Garten. Ein Pesto wird ebenso verkostet wie ein grünes Smoothie, das mit Mineralwasser aufgegossen wird. Die Kräuterwanderungen finden auf dem Heiligenberg sowie im Neubaugebiet zum Thema „Kräuter vor der Haustüre“ statt, aber auch in Bremen am Werdersee.

Zum Abschluss gibt's von Christiane Mewes noch einen Tipp: Wer bereits jetzt nach Kräutern stöbert, könnte beispielsweise über den Bärlauch stolpern: „Der schaut schon vorsichtig hervor, ebenso die Brennnessel und das Scharbockskraut, das sehr viel Vitamin C enthält.“ Der deutsche Trivialname leitet sich von Scharbock (Skorbut) ab, da seine Vitamin-C-haltigen Blätter gegen diese Mangelerscheinung eingenommen wurden. „So wappnen wir uns gegen Infekte und verbringen Zeit an der frischen Luft.“

Zur Sache

Frühlingskräuter am Kanal

Die nächste Kräuterführung mit Christiane Mewes findet – soweit Corona es erlaubt – am Sonntag, 25. April, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haus Mewes, Maidamm 10 in Bruchhausen-Vilsen. Die Heilpflanzenexpertin gibt eine zweistündige Einführung in die heimische Natur. Teilnehmer lernen Wildkräuter und Heilpflanzen am natürlichen Standort kennen. Die Veranstaltung kostet sieben Euro. Die „Frühjahrskur“ mit Kräutersaft, wildem Pesto, Kräuterbutter und Hildegardbrot kann für fünf weitere Euro dazu gebucht werden. Anmeldungen sind bis zum 23. April um 11 Uhr, beim Tourismus-Service unter Telefon 0 42 52 / 93 00 50 oder per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de möglich, anschließend direkt bei der Gästeführerin Christiane Mewes unter 0 42 52 / 24 70 oder info(at)garten-der-kraeuter.de.