Wo einst gebacken wurde, wird heute größtenteils gelernt: 2010 zog die Volkshochschule in das historische Gebäude ein. (Dominik Albrecht)

Bruchhausen-Vilsen. Die Volkshochschule Bruchhausen-Vilsen ist seit acht Jahren an der Bahnhofstraße 55 Anlaufpunkt von wissbegierigen Bürgern. Egal, ob Herdensingen, Sprachlernkurse oder Vorträge: jeder bekommt, wonach es im dürstet. Doch hinter dem klassizistisch gebauten Mauerwerk verbirgt sich nicht nur eine Lehr-Einrichtung, sondern ein ordentlicher Batzen Geschichte. Denn der Ursprung des Namens Bavendamsches Haus ist nicht nur einem bloßen Zufall zu verdanken.

Elisabeth Meyer knipst das Licht an und geht schnurstracks durch die Reihen der deckenhohen Regale hindurch. Sie weiß genau, was sie sucht. Mit dem Finger geht sie die Fächer ab, bis sie schließlich zugreift. Die Kiste mit der Aufschrift "20-24" soll es sein. Die Leiterin des Archivs der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen nimmt den grauen Karton heraus und stellt ihn auf einen Tisch. Und da ist sie: die Geschichte des Bavendamschen Hauses. "Die Bezeichnung rührt eigentlich von dem Bäcker Bavendam her, der der letzte aktive Nutzer des Gebäudes war", erzählt Elisabeth Meyer aus ihrem Gedächtnis, während sie in dem Karton herumkramt. Dann zieht sie eine Liste heraus. Auf dieser steht alles, was über das Gebäude bekannt ist.

Erste Erwähnungen über die Stelle finden sich bereits im Jahre 1753. Laut eines etwas ausführlicheren Nachweises auf einer Karte aus dem Jahr 1791 gab es einen großen Brand, versucht Elisabeth Meyer die Geschichte zurückzuverfolgen. "Auf der Karte gab es eine Straße, die als ,Steindamm nach der Apotheque' bezeichnet wird. Wir vermuten also, dass dort ursprünglich eine Apotheke untergebracht war", sagt Meyer. Später, so nimmt man an, sei dieses Gebäude abgerissen und durch das heute bekannte beige Gebäude im klassizistischen Stil ersetzt worden. Eine Aussage, wann genau, könne leider nicht getroffen werden. Aber, so die Archivleiterin: "1800 wird es schon auf einer Karte erwähnt, die im Kirchenarchiv gelagert wird." Von 1846 bis 1876 sind insgesamt fünf verschiedene Namen als Besitzer des Gebäudes gelistet. Darunter auch Friedrich Gevers, der vermutlich ebenfalls Apotheker war.

Mit August Meyer und Heinrich Alfke beheimatete das Haus ab 1895 dann die ersten Bäcker in dem damals noch mit der Hausnummer 57 und der Aufschrift "Bäckerei und Conditorei H. Alfke" versehenen Gebäude. Bis 1905 gab es zusätzlich mit einer Privatschule in dem Haus dann neben Futter für den Magen, auch erstmals Kost für den Kopf. "Später wurde sie zur Lange Straße verlegt und ging in die Mittelschule auf", weiß Elisabeth Meyer.

Aber was ist denn jetzt mit dem namensgebenden Bavendamschen Clan? Der kommt erst gegen 1930 mit Johann Bavendam ins Spiel. Die Familie hat das Haus gekauft und dort eine Bäckerei und ein Café betrieben. "Ich habe hier noch den Hinweis, dass sich Johann Bavendam mit einem Kaffee- und Frühstückszelt am Bruchhauser Markt beteiligt hat", sagt Elisabeth Meyer, während sie mit ihrem Zeigefinger die Zeilen in einem Dokument nachgeht. Dieser ist vielen heute übrigens vielleicht eher als Brokser Heiratsmarkt ein Begriff. In den 1960er-Jahren starb Johann Bavendam. Dass vereinzelt vom "Bavendammschen Haus" die Rede ist, führt Elisabeth Meyer auf den Sprachgebrauch und die Nähe zum Wort "Damm" zurück.

Wie lange es nach Johann Bavendam als Bäckerei genutzt wurde, kann Elisabeth Meyer nicht sagen. Eine unstete Zeit schloss sich an, in der das Gebäude mal vermietet wurde, mal leer stand. Irgendwann hat es der Flecken übernommen, 1999 wieder verkauft. Bernd Voss war es dann, der das Gebäude 2003 aus seinem Dornröschenschlaf erweckt hat. Er hat das Haus saniert und ihm die heutige Raumaufteilung verliehen. Der Rest ist bekannt. Die Volkshochschule zog 2010 in das unter anderem durch einen Zuschuss von 60 000 Euro durch den Flecken Bruchhausen-Vilsen komplett renovierte Gebäude ein. Karl Sandvoß, ehemaliger Leiter des Archivs, ist es dann, der es abschließend auf den Punkt bringt, indem er in den Unterlagen schreibt: "Gesundheit, Bildung und Backen: Die VHS hat also drei Anknüpfungspunkte in ihrer neuen Unterkunft."