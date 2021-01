Benjamin Stumpe (Fachschaft Mathe, von links), Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen und Koordinator des Mint-Bereichs, Johannes Rethfeld, präsentieren Lego-Roboter, die in einer AG entstanden sind. Die Arbeitsgemeinschaft ist Teil des bereits bestehenden Mint-Schwerpunkts am Gymnasium. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. Das Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen lässt mit einer Ankündigung aufhorchen. So ist an der Schule angedacht, in diesem Jahr offiziell den Status einer mint-freundlichen Schule zu erhalten. Zur ersten Einordnung: „Mint“ ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern sowie Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (kurz: Mint). Schulen, die derartige Schwerpunkte setzen, können im Zuge der Bildungsinitiative „Mint Zukunft schaffen“ unter Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz entsprechend als mint-freundlich geehrt werden. Der Ausbau von Mint-Bildung – sowohl qualitativ als auch quantitativ – soll auf diesem Wege erreicht werden. Die Ehrung richtet sich an Schulen, die bereits einen grundlegenden Schwerpunkt in diesen Bereichen aufweisen.

So läuft das Prozedere ab: Schulen können sich bis zu einem Stichtag bewerben – in diesem Schuljahr bis zum 31. Mai. „Wir wollen die Bewerbung allerdings nicht auf den letzten Drücker abgeben“, schildert Benjamin Stumpe, der die Bewerbung vorantreibt und die Fachschaft Mathe leitet. Dabei füllen Schulen einen standardisierten sowie laut Stumpe „gut dokumentierten und verständlichen“ Katalog mit 14 Kriterien aus. Zehn Kriterien müssen mindestens erfüllt werden. Nach der Bewerbungsfrist entscheidet eine Jury, ob die jeweilige Schule das Abzeichen erhält – erst einmal für drei Jahre. Die nächste Signet-Stufe ist „Mint-Exzellenz“. „Wir wollen perspektiv schauen, ob wir das nicht auch werden können“, plant Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen.

Arbeitsgemeinschaften sind etabliert

Bezüglich des ersten Abzeichens sieht es derweil aktuell sehr gut aus am Gymnasium. Nur noch eine Festschreibung des Mint-Bereichs im Schulprogramm sei erforderlich. „Denn wir erfüllen sehr viele der Vorgaben schon längst. Deshalb wäre es fast schon fahrlässig, dieses Zertifikat nicht zu beantragen und nach außen zu tragen, was wir bereits tun“, betont Stumpe. Die Schule fördere den Mint-Bereich aus ganz vielen Gründen. Unter anderem erhöhe die Förderung vielfach die Berufschancen der Schüler. Johannes Rethfeld, der Koordinator des Mint-Bereichs, ergänzt: „Ich glaube, dass es enorm wichtig ist für Schüler, im Mint-Bereich kreativ sein zu können.“

Die Leiterin der Fachschaft Chemie, Sandra Heuer, weist zudem darauf hin, dass Schüler „nützliche Skills über die Naturwissenschaften hinaus lernen – zum Beispiel Problemfragen entwickeln und Durchhaltevermögen zeigen“. Die Lehrerin bezieht sich dabei nicht zuletzt auf die Arbeitsgemeinschaft „Jugend forscht“, die sie selbst seit vielen Jahren anbietet. Ein besonderes Highlight seien immer die Wettbewerbstage, an denen schulübergreifend junge Forscher zusammenkommen. „Wir haben Schüler, die seit vier oder fünf Jahren in der AG sind. Und das ist kein rein männliches Thema. Auch viele Mädchen sind dabei“, berichtet sie. Überhaupt wird an der Schule mit Mädchen-Forschertagen in der Bremer Botanika und einem digitalen Mentoring-Projekt für die Schülerinnen darauf geachtet, gerade die Mädels im Mint-Bereich zu fördern.

Heuers Kollege Jonas Pugge leitet wiederum eine Lego-Roboter-Arbeitsgemeinschaft. „In der AG können die Schüler kreativ werden und selbst was bauen“, hebt der Physik- und Mathelehrer hervor. Über die Jahre sind aus einzelnen Klötzen zum Beispiel ein Kettenfahrzeug und ein Elefant entstanden. Während die Fünft- und Sechstklässler nach Anleitung werkeln, gehen die Schüler aus der siebten sowie achten Klasse freier vor und programmieren teils auch richtig. „Oberstufenschüler haben sogar mal einen Roboter programmiert, der dann eigenständig Zauberwürfel gelöst hat“, schwärmt der Lehrer. „An den zwei Arbeitsgemeinschaften sieht man, dass wir uns nichts über Nacht überlegt haben, weil wir das jetzt brauchen", sagt Peitzmeier-Stoffregen.

Darüber hinaus sieht der vorgesehene Mint-Schwerpunkt an der Schule in Zeiten, die weniger von Corona beeinflusst sind, vor allem so aus: Zunächst einmal werden weitere Arbeitsgruppen angeboten. So können beispielsweise Schüler mit besonderen Begabungen in einer AG ihren Interessen nachgehen. Für Eltern besonders begabter Schüler wird eine Extra-Sprechstunde anvisiert. Zusätzlich werden an bestimmten Tagen oder wochenweise Mint-Projekte angeboten. Außerdem gibt es Mint-Wahlpflichtkurse – im elften Jahrgang Biologie und Informatik sowie künftig im siebten ein Computer-Kurs. Des Weiteren setzt das Gymnasium auf eine digitale und zeitgemäße Ausstattung. Mit Vilsa und Schlesselmann verfügt die Schule über Wirtschaftspartner im Mint-Bereich. In Bremen stehen mit der Universität, dem Technologiepark der Uni, der Botanika und dem Universum ebenfalls außerschulische Partner bereit. Mit den Grundschulen und dem Kindergarten Löwenzahn, dem Gymnasium Sulingen und der Oberschule Bruchhausen-Vilsen gibt es Kooperationen. Unter anderem durch ein Mint-Seminarfach und einen Zukunftstag in der Sekundarstufe I können sich die Schüler beruflich im Mint-Bereich orientieren.

All das zeigt: An zertifizierten Schulen und solchen, die das Signet erhalten wollen, präsentiert sich Mint sehr vielfältig. Schulleiterin Peitzmeier-Stoffregen macht deutlich: „Wir greifen auf gewachsene Dinge zurück, die wir schon ganz lange an unserer Schule pflegen.“