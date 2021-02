Seit acht Jahren ist der Bassumer Matthias Roßner als Brandschutzbeauftragter tätig. Wichtig ist eine vernünftige Dokumentation. (Vasil Dinev)

Herr Roßner, was machen Sie als Brandschutzbeauftragter?

Matthias Roßner: Als Brandschutzbeauftragter bin ich im Grunde für alles zuständig, was mit Brandschutz zu tun hat – also behördliche Geschichten, Feuerwehrtechnisches wie die Überwachung von bau- und anlagetechnischen Dingen sowie das Anbieten von Übungen und Ausbildungen. Insgesamt ist es als Brandschutzbeauftragter meine Kernaufgabe, Brände zu vermeiden.

Grundsätzlich war es nicht mein Ziel, Brandschutzbeauftragter zu werden. Bei meinem Arbeitgeber wurde ich als kaufmännischer Angestellter eingestellt. Aufgrund personeller Änderungen hat mein Arbeitgeber einen neuen Brandschutzbeauftragten gesucht. Mein Vorgesetzter fragte mich deshalb einfach mal, ob ich da nicht Lust drauf habe. So bin ich dazu gekommen und hatte vor acht Jahren die Möglichkeit, die Zusatzqualifikation als Brandschutzbeauftragter zu machen. Über unsere Berufsgenossenschaft bin ich nach Mannheim gegangen und habe dort eine zweiwöchige Ausbildung mit fünf Prüfungen abgelegt. Seitdem muss ich mich alle zwei bis drei Jahre fortbilden, damit ich diesen Status behalten kann.

Die Ausbildung haben wir teilweise bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg, unweit von Mannheim, genießen können. Wir haben viel mit der Berufsfeuerwehr gearbeitet und viel Wissen mitnehmen können. Überhaupt haben wir während der Ausbildung viel über die inzwischen tägliche Arbeit gelernt. Und man bleibt immer irgendwo in Kontakt mit Leuten, mit denen man damals die Ausbildung hatte oder mittlerweile zu den Drei-Tages-Fortbildungen nach Mannheim fährt, und tauscht sich aus. Man erfährt, was die anderen so erleben und worauf man selbst noch mehr achten kann. So lernt man letztlich auch viel von der Arbeit anderer Brandschutzbeauftragter.

Ein großer Vorteil ist definitiv, dass ich eine große Spielfläche für Übungen mit der Feuerwehr, dem THW und dem DRK bei meinem Arbeitgeber habe. Wir nutzen die Möglichkeit in einem Intervall von ein paar Jahren immer wieder. Ich habe viel Freude an der Arbeit und liebe es, mein Wissen weiterzugeben, zudem erhalte ich auch den nötigen Freiraum von meinem Arbeitgeber für die Ausübung als Brandschutzbeauftragter. Und natürlich ist es bei regelmäßigen Übungen einfacher, die Leute zu sensibilisieren, was „Brand“ eigentlich bedeutet. Wenn ich Kollegen und Kolleginnen mit Leidenschaft an die Thematik ran bringe, ist es für mich auch schön zu sehen, wenn sie mit Einsatz dabei sind und sagen, dass sie sich vorstellen können, wirklich Brandschutzhelfer zu werden.

Selbstverständlich gibt es auch eine Umkehrseite – das rein Bürokratische. Man hat mit Behörden zu tun, man muss sich mit der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft auseinandersetzen. Wenn man sich zum Beispiel mit dem Landkreis trifft, kann man sich nicht von der Gesetzeslage freisprechen. Das bedeutet eben auch, dass Sachen nicht zugelassen werden, weil sie so nicht in Gesetzen stehen – auch wenn man gleichwertige Rettungsmöglichkeiten hätte.

Brandschutzhelfer sind in einem Unternehmen genauso wichtig wie Ersthelfer. Es braucht sie, da man als Brandschutzbeauftragter oder Geschäftsführer nicht permanent vor Ort ist und nicht alles sieht. Wenn man Brandschutzhelfer ausbildet, hat man fähiges Personal, das zum Beispiel weiß, was ein Entstehungsbrand ist, bis zu welchem Punkt man noch mit einem Feuerlöscher eingreifen kann oder wie man die Brandmeldeanlage auslöst. Evakuierungshelfer sind sie gleichzeitig auch noch. So geht es bei der Ausbildung insgesamt primär darum, die Leute daran zu führen, was zu tun ist, wenn es brennt. Gleichzeitig müssen Brandschutzhelfer nicht auf alles achten. Vielmehr sind sie dafür da, Unternehmen zu unterstützen. Sie unterstützen auch präventiv, wenn zum Beispiel in einer Firma, bei der absolutes Rauchverbot gilt, trotzdem geraucht wird. Wenn jemand Brandschutzhelfer werden möchte, kann er sich bei seinem Arbeitgeber melden und der Arbeitgeber kann sich dann beispielsweise mit mir in Verbindung setzen.

Es braucht menschliche Reife. Darüber hinaus benötigen Brandschutzhelfer geistige Fitness. Denn sie müssen wissen, was sie da machen. Und man muss auch eine stabile Psyche haben, weil meine Ausbildungen zum Brandschutzhelfer mit Feuer stattfinden.

Also in den Firmen, für die ich arbeite, kann ich sagen, dass ausreichend viele Brandschutzhelfer vorhanden sind. Von den Grundflächen könnte es vielleicht mal der ein oder andere mehr sein. Ansonsten ist das schon ganz gut abgedeckt. Tatsächlich hat sich die Situation in den letzten Jahren allgemein massiv verändert, weil man in Unternehmen mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit der Vermeidung von Bränden bekommen hat. Für den Fall, dass Unternehmen durch Feuer beschädigt werden, gibt es eine gute Rechnung. Sie nennt sich Drei-Drittel-Wirtschaft. Das erste Drittel von Unternehmen schafft es nach einem Feuer nicht, wieder auf die Beine zu kommen. Das zweite Drittel braucht ewig lange, bis es wieder wirtschaftlich rentabel arbeiten kann. Nur ein Drittel kann es relativ gut verkraften und weitermachen.

Brandschutzhelfer haben rechtlich nichts zu erwarten. Das heißt: Ein Brandschutzhelfer ist nicht dafür zu belangen, wenn er mal eine falsche Entscheidung trifft. Unternehmen haben hingegen eine Fürsorgepflicht. Es gibt einen gesetzlichen Wert. Mindestens fünf Prozent der Belegschaft müssen Brandschutzhelfer sein und das muss dann eben auch die Urlaubszeit, Krankheit sowie beispielsweise Schichtarbeit abdecken. In meiner Position als Brandschutzbeauftragter darf ich rechtlich belangt werden. Wenn es wirklich mal zu einem Feuer kommt, steht man als Brandschutzbeauftragter deshalb vorm Richter. Was mich freispricht, ist eine vernünftige Dokumentation. Dort notiere ich zum Beispiel, was mir auffällt, wenn ich meine regelmäßigen Begehungen mache – wer ist für Dinge verantwortlich? Was muss gemacht werden? Diese Dokumentation liegt sowohl bei meinem Arbeitgeber als auch bei mir privat zu Hause, sodass tatsächlich alles nachweisbar ist und ich im Ernstfall standhalten kann.

Gott sei Dank nicht. Im Jahr 2016 gab es in Lohne ja den Brand bei der Firma Wiesenhof. Das war ein ganz, ganz großes Thema. Das sind dann immer so Situationen, in denen ich bei Unternehmen, bei denen ich als Brandschutzbeauftragter arbeite, merke: Okay, man hat Angst in der Firma, dass einem das Gleiche passieren könnte. Dann werde ich zurate gezogen und gefragt: Was können wir tun? Wo müssen wir eventuell noch ran? Natürlich hoffe ich, dass ich diesen Ernstfall nie haben werde. Ich bin aber drauf vorbereitet, wenn es wirklich mal so kommen sollte.

Zur Person

Matthias Roßner

aus Bassum ist bei Gemüse Meyer als Brandschutzbeauftragter angestellt. Aber auch als Sicherheitsbeauftragter und Ausbilder für Staplerfahrer ist er bei der Twistringer Firma tätig. Darüber hinaus können auch andere Unternehmen seine Dienstleistungen als Brandschutzbeauftragter in Anspruch nehmen.