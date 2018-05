Wenn die Logistikhallen fertig sind, planen Marion und Michael Gillner, die Elektro-Tankstelle mit Strom zu versorgen, der in den Hallen aus Erdwärme und Fotovoltaikanlagen gewonnen wird. (Jonas Kako)

Bassum. Erst im vergangenen Jahr vergrößerte Michael Gillner seinen Firmensitz an der Industriestraße 11 in Bassum, ließ zwei Gebäude an den bestehenden Komplex anbauen. Nun geht er den nächsten Schritt mit seinem Unternehmen Video-Art: Auf dem Areal gegenüber dem Firmengebäude entstehen zwei 1800 und 2850 Quadratmeter große Logistikhallen. In den Hallen will Gillner, dem auch die Unternehmen Art Media Public Relations und Logi-Vent gehören, zum einen ab August Material für den Aufbau von Messeständen unterbringen. Zum anderen vermietet er dann Lagerflächen an Jungunternehmer, die noch über keine Lagerplätze verfügen.

Für diese Firmengründer bietet er mit seinen Mitarbeitern ein Rundum-Sorglos-Paket an: Telefon-Dienste, Buchhaltung, Fahr- und Kurierdienste und das Marketing. So könnten sich die Newcomer ganz um ihre Kunden kümmern und neue Kunden gewinnen, sagt Gillner und fügt hinzu: "Viele haben tolle Produkte entwickelt, schaffen es aber nicht, die Infrastruktur dafür auf die Straße zu bringen." Aus seiner langjährigen Erfahrung als Marketing-Profi weiß Gillner: Vor allem Unternehmer, die nach einer gescheiterten Existenz einen zweiten Versuch wagen wollen, haben in Deutschland große Schwierigkeiten.

Das fange schon damit an, dass sie von Banken nur noch schwer einen erneuten Kredit bekommen. In Amerika hätten es Jungunternehmer dagegen deutlich leichter. Ohnehin findet Gillner, dass es für Existenzgründer in der Bundesrepublik zu viele bürokratische Hürden gibt. Das müsse schnell anders werden, sonst verliere die deutsche Wirtschaft international den Anschluss. Auch er will nun einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es nicht dazu kommt und betont: "Wir sind uns sicher, dass wir für Bassum noch was entwickeln können. Wir möchten Bassum zum Zentrum für kreative Menschen machen." Und damit die sich bei Gillner und seinem Team wohlfühlen, bekommt jeder Kunde einen Ansprechpartner – für alles. "Das spart Zeit und bei den Kunden Nerven", betont der Chef der drei Unternehmen.

Derzeit hat Geschäftsführer Gillner drei Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern gemietet. Wenn die neuen Logistikhallen fertig sind, will er den Mietvertrag kündigen. In den neuen Hallen hat Gillner mehr Platz für das Material, das für den Aufbau von Messe-Ständen seiner Kunden benötigt wird. An diesen Messe-Ständen sollen Unternehmen aus der Medizin-Branche bald die Möglichkeit bekommen, Ärzten ein von Video-Art entwickeltes 3D-Patienten-Beratungsprogramm zu präsentieren. Gillner kündigt an, dass Ärzte zum Beispiel mithilfe einer Hologramm-Brille genau sehen könnten, wie präzise sie ein künstliches Gelenk in den Körper des Patienten einsetzen müssen, damit es keine Beschwerden verursacht und möglichst lange hält. Darüber hinaus könnten Nasenkorrekturen vor der Operation anschaulich dargestellt werden. Im Juli soll die 3D-Technik zum ersten Mal bei einer Messe präsentiert werden.

In seinen drei Unternehmen beschäftigt Gillner 56 Mitarbeiter. Die Firma Art Media Public Relations ist in Berlin ansässig. Während Video-Art als Full-Service-Agentur umfassende Marketingkonzepte erstellt, sind Art Media Public Relations für die PR und Logi-Vent für die Kongressorganisation zuständig. Eine Außenstelle von Video-Art befindet sich in San Francisco.