Der Glasfaserausbau im Landkreis schreitet voran. Die Firma GVG Glasfaser will dies nun auch für die schwarzen Flecken nutzen. In Syke beginnt jetzt die Vermarktung für diese Gebiete. (Michael Braunschädel)

Syke. Die Glasfaserverlegung im Landkreis schreitet voran. Die Kabelrohre sind fast alle verlegt, mit dem Aufbau der Point-of-Presence-Verteilerstationen wurde jüngst begonnen (wir berichteten) und Landrat Cord Bockhop ist zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird. Dann sollen die sogenannten „weißen“ Flecken, Orte an denen bisher kein Internet oder nur mit geringer Bandbreite erhältlich war, versorgt sein. Doch es gibt auch Gebiete, die mit 30 Mbit pro Sekunde zwar gut ausgestattet sind, in denen die Kupferkabel aber auf lange Sicht ebenfalls an Grenzen stoßen – auch in Syke. Dort will die Firma GVG Glasfaser jetzt ebenfalls nachbessern, unabhängig vom Landkreis auf eigene Rechnung.

Glasfaser steigert Attraktivität

„Wir haben auch in Ortschaften, in der Stadt, Ecken, wo es nicht so läuft“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue mit Blick auf die digitale Versorgung. Dabei gehöre das mittlerweile so dazu wie Wasser, Elektrizität oder Wärme, findet sie. „Wir merken es doch momentan“, sagt sie angesichts der Corona-Lage und nennt als Stichworte Homeschooling und Homeoffice. Eine gute Internetanbindung sei daher für jede Kommune heutzutage ein wichtiger Standortvorteil und mit Sicherheit ein Faktor, den auch Firmen bei der Ansiedlung miteinbeziehen. „Ein flächendeckender Glasfaser-Anschluss steigert die Attraktivität der Region als zukunftsweisender Wirtschafts- und Wohnstandort“, sagt sie.

Ist die GVG Glasfaser bei den weißen Flecken noch Pächter des Landkreises, so tritt die Firma bei den schwarzen Flecken nun auch als Eigentümer auf. Mit ihrer Marke Nordischnet können sie den Kunden, die sich für einen Vertragsabschluss bei ihnen entschließen, auf ihrem eigenen Glasfaserkabel 300 bis 500 Mbit pro Sekunde bieten. Im Geschäftsbereich reicht die Quote sogar bis 1000 Mbit pro Sekunde, teilt Andreas Niehaus, Gebietsleiter Niedersachsen der GVG Glasfaser, mit. „Bürger bekommen nun das Angebot, sich ihren Glasfaser-Hausanschluss kostenlos zu sichern“, sagt er. Dieses Angebot gelte bis zum 31. März 2021. Auch danach sei ein Wechsel noch möglich, doch dann fallen Kosten für den Hausanschluss an.

40 Prozent der Haushalte in den schwarzen Flecken müssten einen Vertrag bei der GVG Glasfaser abschließen, damit sich der Ausbau wirtschaftlich für das Unternehmen rechne. Das sei das Ausbauziel, so Niehaus. Sein „oberstes Ziel“ sei es, mit jedem Bürger, jedem Interessenten zu sprechen – über Glasfaser, über Preismodelle. „Wir werden niemand zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben“, versichert er. Doch er wolle überzeugen. „Die Aktualität treibt das Thema Digitalisierung voran“, ist er überzeugt. „Man muss nicht nur ans Jetzt denken, sondern auch an die Zukunft“, fügt Nordischnet-Projektleiterin Claudia Pelzl hinzu.

Um jeden Bürger zu erreichen, bietet die GVG Glasfaser eine Reihe von Beratungsmöglichkeiten. So werden am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. November, insgesamt vier Informationsveranstaltungen im Syker Theater (La-Chartre-Straße 1) angeboten. Sie beginnen jeweils um 17.30 und um 20 Uhr. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Sie wird im Bürgerbüro der Stadt Syke unter den Rufnummern 0 42 42 / 16 43 10 und - 16 43 12 sowie per E-Mail an wifoe@syke.de angenommen. Sollte das Interesse sehr groß sein, so signalisiert Niehaus auch Bereitschaft, weitere Termine anzubieten.

Darüber hinaus haben Bürger die Möglichkeit, sich im Servicebüro von Nordischnet in Bassum, Kirchstraße 1, beraten zu lassen – oder bei sich zu Hause. Unter 04 31 / 80 64 96 49 können Termine dafür vereinbart werden und es werden weitere Fragen beantwortet. Auch für Syke ist Nordischnet auf der Suche nach einem Servicebüro. „Die Verhandlungen laufen gerade“, verrät Niehaus. Er hofft, dass es im November so weit ist.