Während der Corona-Lockdowns hat die Christuskirchengemeinde verstärkt auf ein digitales Angebot gesetzt. Über die Internetseite konnten auch Gottesdienste virtuell verfolgt werden. (Fotos: Sarah Essing)

Syke. Das Corona-Jahr 2020 brachte so manche Herausforderung mit sich, für alle und jeden. Doch insbesondere Einrichtungen und Institutionen, die mit Menschen zu tun haben, mussten sich etwas einfallen lassen, denn Zusammenkünfte waren und sind nicht angeraten. Das galt auch für die Kirchengemeinden, wollten sie weiterhin für die Gemeinschaft der Gläubigen da sein. Wie Schulen und weitere Einrichtungen setzten viele Gemeinden dabei auf das Internet. Eigene Seiten oder Auftritte in Kooperation sind für die Kirchengemeinden dabei längst ebenso selbstverständlich wie für Vereine, Städte oder Unternehmen. Doch genau wie in den Schulen hat Corona auch bei den Kirchen die Digitalisierung noch einmal beschleunigt. Nicht nur zu Weihnachten wurden dabei Gottesdienste digital ins Netz gestellt – auch in der Christuskirchengemeinde Syke. Diese Entwicklung ist nicht ohne Tücken, weiß der stellvertretende Kirchenvorstand Ulrich Ellinghaus. Doch er sieht darin auch eine Chance für die Zukunft.

Mit Beginn der Corona-Pandemie sei für die Verantwortlichen in der Christusgemeinde schnell klar gewesen: „Wir können uns nicht in Lethargie zurückziehen“, berichtet Ellinghaus. Gerade die Kirche könne nicht alles „dicht machen“. Da die Christusgemeinde ohnehin schon eine eigene Homepage hat, die regelmäßig bestückt wird, war auch die Richtung schnell klar. Wenn die Gläubigen nicht in die Kirche kommen können, so muss eben die Kirche zu den Gläubigen kommen – via Internet. Dementsprechend wurde die Homepage der Christusgemeinde zunächst „aufgepeppt“: mehr Ankündigungen, mehr Bilder, mehr Inhalt. „Wir schieben uns die Texte und Fotos wie Bälle zu“, sagt er über diese neuen Aufgaben im Gemeindeleben. Engagierte Gemeindemitglieder halfen dabei, einen eigenen You-Tube-Kanal zu erstellen und verknüpften ihn mit der Website. So konnten auch kleine Videos, etwa von Orgelkonzerten, hochgeladen werden. „Dabei haben wir natürlich auch die typischen Anfängerfehler gemacht“, erinnert sich Ellinghaus mit einem Lachen an die ersten Aufnahmen im Hochformat.

Die neueste Errungenschaft ist ein eigener Instagram-Account der Christusgemeinde. Unter @christuskirche_syke finden sich Mitteilungen, Bilder und Nachrichten aus der Gemeinde. „Denise Ball bestückt ihn mit Artikeln und Bildern“, freut Ellinghaus sich über das Engagement. Denn dem Mitglied des Kirchenvorstands ist klar: Ohne engagierte Mithelfer, die im Idealfall auch noch das erforderliche Knowhow mitbringen, kann das nicht gehen. So ein Video von Orgelsessions mit dem Smartphone mag schnell gedreht sein, doch bis die Gemeindemitglieder es einfach per Mausklick genießen können, ist noch viel zu tun. „Die Helfer brauchen Zeit, und da muss Herzblut drin stecken, sonst machst du das nicht“, unterstreicht Ellinghaus.

Und bei allem Enthusiasmus und Einfallsreichtum – ohne das erforderliche Equipment, um beispielsweise Musik in ansprechender Tonqualität zu übertragen oder ein gutes, stabiles WLAN, um zum Beispiel Gottesdienste streamen zu können, versandet viel. Ruckt und hakt es bei der Übertragung, geht die Begeisterung schnell verloren. „Wir mussten lernen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben“, räumt Ellinghaus ein.

Nichtsdestotrotz ist er überzeugt, dass eine Ergänzung der kirchlichen Angebote durch eine gute Präsenz im Netz der richtige Weg ist – auch abseits von Corona. „Wir müssen dort etwas tun, sonst verpassen wir bestimmte Entwicklungen“, sagt er und hat dabei insbesondere nachfolgende Generationen im Blick, für die das Internet schon längst selbstverständlich zum Leben dazu gehört. Und es gebe immer eine Verbindung zwischen Weltlichem und Geistlichem. „Das Weltliche hat christliche Botschaften und umgekehrt“, sagt er und verweist auf die Kirchengemeinde in Leeste. Dort habe man mit Gesprächen auf dem roten Sofa ein schönes Format für diese Verbindung gefunden. „Das finde ich mutig und vorausschauend“, sagt er, wohlwissend, dass digitale Formate anders sind, weniger interaktiv.

Aber: „So haben dann mehr Menschen wenigstens die Möglichkeit, teilzuhaben“, ist er überzeugt. Denn gerade das habe sich in der Corona-Zeit gezeigt: Selbst über 80-jährige Gemeindemitglieder haben sich mit neuen Medien wie Smartphone und Tablet vertraut gemacht, um die neuen digitalen Inhalten nutzen zu können, um teilzuhaben. „Aber man muss es vernünftig machen“, unterstreicht er. „Da haben wir Nachholbedarf.“ Was bisher während der Corona-Pandemie entwickelt und erprobt wurde, „kann, soll und darf noch nicht das Ende der Fahnenstange sein“.