Zertifizierte Fachkräfte: Karin Meyer (links) hat kürzlich ihre Ausbildung zur Dorfhelferin beendet. Elsbeth Garbers ist Ansprechpartnerin und Organisatorin für den gesamten Bereich Bruchhausen-Vilsen und Hoya. (TAMMO ERNST)

Süstedt. Im ländlichen Raum stehen Dorfhelferinnen als zertifizierte Fachkräfte Familien in Notsituationen unterstützend zur Seite, eigentlich allen. Gleichwohl vertreten sie vorwiegend in der Landwirtschaft zeitlich befristet die Hausfrau und Mutter. So definiert Elsbeth Garbers als ehrenamtliche Einsatzleiterin des Vereins Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen das Aufgabenfeld. Sie lebt in Süstedt und kennt die Herausforderungen und den Arbeitsalltag in landwirtschaftlichen Familienbetrieben aus eigener Erfahrung. Vor 40 Jahren hat sie selbst die Ausbildung zur Dorfhelferin absolviert. Schon bald darauf lernte sie infolge ihrer Berufsausübung ihren Ehemann Uwe Garbers kennen.

Seit wohl 17 Jahren, so berichtet sie, sei sie Ansprechpartnerin für die Dorfhelferinnen im Bereich Bruchhausen-Vilsen und Hoya. Weit darüber hinaus schließe dieser etwa Bassum und Syke, sogar Weyhe und Brinkum ein. In eigener Verantwortung koordiniert sie den Einsatz der Fachfrauen, die das Familienmanagement sichern, auch in Corona-Zeiten. Zudem berät sie betroffene Haushalte adäquat hinsichtlich des möglichen Anspruchs und der Beantragung einer professionellen Hilfe. Auch die Verwaltungsaufgaben seitens des Vereins zur Kostenübernahme der Dienstleistungen erledigt sie. So weiß die erfahrene Vermittlerin: Ein gewisser Nachdruck ist hinsichtlich der Finanzierung ab und an erforderlich.

In der Regel gelte die Bewilligung einer Dorfhelferin zur Sicherung der familiären Abläufe seitens der Kostenträger für einige oder mehrere Wochen. Möglicherweise für vier oder acht Stunden täglich, je nach Gesundheitszustand und Situation. Teilweise werde sie für mehrere Monate gewährt und gegebenenfalls auch nur einige Tage, berichtet die Süstedterin. Als Voraussetzung für die Übernahme der Kosten gilt immer die Notwendigkeit der Versorgung hilfsbedürftiger Personen in der Familie, wie etwa jüngere Kinder oder alte Menschen. Krankheiten, Schwangerschaften, Kuren oder ein Todesfall können entsprechend familiäre Problemsituationen herbeiführen. Eine ärztliche Krankschreibung beziehungsweise Verordnung ist in diesem Kontext unabdingbar. Zusätzlich muss seitens der Familie ein Antrag zur Übernahme der Kosten gestellt werden. Dieser richtet sich entweder an eine gesetzliche Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, Renten- oder Pflegeversicherung, alternativ an ein Jugendamt.

Aufgrund der aktuellen Pandemie hat sich nur wenig im Hinblick auf die Inanspruchnahme der professionellen Unterstützung geändert. Etwas geringer sei die Anzahl hilfesuchender Familien, erklärt Garbers im Gespräch, weil Operationen, Krankenhausaufenthalte und Rehabilitationsmaßnahmen häufiger verschoben würden. Andererseits führten zurzeit vermehrt Schwangerschaften zur Nachfrage. Zum Beispiel, sobald die mütterliche Fürsorge innerhalb der Familie mit weiteren kleinen Kindern oder die landwirtschaftliche Haushaltsführung stark beeinträchtigt werde.

Durch Covid-19 geschrumpft

Des Weiteren sei der Bedarf im Bereich der Verhinderungspflege im Dezember angestiegen. Auslöser hierfür sei jedoch das Auslaufen der Gültigkeitsdauer einer gewährten Bewilligung. Anderweitig trete das Krankheitsbild psychischer Belastungen häufiger als zuvor in Erscheinung und fordere zum Handeln heraus. „Doch im Allgemeinen gaben früher Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen häufiger Anlass, eine Dorfhelferin anzufordern.“ Durch Covid-19 seien diese Auslöser „nochmals geschrumpft“.

Gegebenenfalls sehen die Kostenträger nur eine Haushaltshilfe vor. „Die Familien haben Glück, wenn eine Dorfhelferin kommt“, ergänzt Karin Meyer. Sie ist eine von Vieren, die der hiesigen Dorfhelferinnen-Station zugeordnet sind. Die 56-Jährige hat im November 2020 ihre 14-monatige Weiterbildung zur Dorfhelferin abgeschlossen. Die konkrete Berufsbezeichnung lautet Geprüfte Fachkraft für Haushaltsführung und Familienbetreuung in Haushalten landwirtschaftlicher Betriebe. Die Ausbildung fand in Loccum wie auch anderen Ortes seit März 2020 unter Corona-Bedingungen statt. Positiv bewertet Meyer, dass das Homeschooling die digitalen Fähigkeiten aller Beteiligten erweitert habe. Der Träger dieser Weiterbildung ist die Landwirtschaftskammer. Der vorhandene Abschluss zur Hauswirtschafterin ist eine Prämisse für die Teilnahme. Ein gewisses Maß beruflicher Praxis ist ebenso relevant. Meyer selbst konnte auf eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin aufbauen.

In der derzeit speziellen Situation stehe die „Einhaltung der Hygienemaßstäbe ganz oben“. In Einzelfällen müsse „eventuell getestet werden, um nichts weiterzutragen“. Garbers gibt zu bedenken: „Wenn Frauen in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausfallen, kann die wirtschaftliche Existenz insgesamt bedroht sein.“ Elsbeth Garbers hat keine festen Bürozeiten eingerichtet. Gerne vermittelt und informiert sie im Bedarfsfall und ist quasi jederzeit telefonisch unter 0 42 40 / 4 08 erreichbar.