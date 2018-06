Oh Schreck: Der 20. Mühlentag in Barrien war gar nicht so schrecklich, die Musik auch nicht. (Sebi Berens)

Syke-Barrien. Mit „Glück zu!“ begrüßten die Müller früher ihre Gäste. Am Mühlentag in Barrien hieß es aber wieder einmal „Tür auf!“. Es war am Sonntag die 20. Veranstaltung dieser Art in der Wassermühle und damit für Besitzerin Christiane Palm-Hoffmeister und den Förderverein um den Vorsitzenden Alfred Tegtmeier eine besondere, bei der es – wie immer am dritten Sonntag im Monat – neben fachkundigen Führungen und ansprechender Musik auch hausgemachten Kuchen sowie Kaffee oder Tee gibt.

Den musikalischen Part übernahm dieses Mal in rustikaler Umgebung die fünfköpfige Musikgruppe Oh Schreck blas nach aus Bremen, der auch je ein Musiker aus Harpstedt und Bruchhausen-Vilsen angehört. Tuba, Klarinette, Alt-Saxofon, Trompete und Posaune gehörten zu den Blasinstrumenten, gespielt wurden auch Ukulele und Euphonium. „Wir kennen uns 30 Jahre“, erklärte die Mühlen-Besitzern, „die Gruppe hat unter anderem schon bei ,Grünkohl und mehr‘ aufgespielt.“ Nach einem stimmungsvollen Einstieg tanzte zwischenzeitlich unter den rustikalen Eichenbalken sogar ausgelassen ein Paar. Zu hören waren an diesem Nachmittag viele Lebensweisheiten in Musikform. Die Musik ging so unter die Haut, dass kaum ein Fuß ruhig auf dem Boden blieb.

Eine alte Unfallverhütungsvorschrift, die rustikalen Zahnräder und Balken, eine analoge Waage, aber auch eine Sammlung nostalgischer Hand-Kaffeemühlen und das Sofa aus Omas Zeiten ließen Erinnerungen aufkommen. Ein Bausatz der Wassermühle aus Karton gehört zur Gegenwart und spricht allgemein nicht nur Kinder an, die an diesem Tag jedoch fehlten.

Alfred Tegtmeier vom Förderverein Historisches Kraftwerk Wassermühle Barrien führte die Besucher gerne durch die Mühle, die schon im elften Jahrhundert dort an der Hache gestanden haben soll und in ihrer wechselvollen Geschichte das Aussehen mehrfach verändert hat. Geordnete Führungen waren nicht möglich, denn teilweise kamen die Gäste lediglich zum ansprechenden Konzert – oder eben zur Kaffee- oder Tee-Runde. „Wenn ich sehe, dass Besucher interessiert sind, dann spreche ich diese an“, erklärte der Vorsitzende.

Der Förderverein wurde übrigens gegründet, als das in der Wassermühle beheimatete Café „aus Altersgründen“ geschlossen wurde. „Da schlossen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger, Technikinteressierte und Menschen mit dem Bewusstsein für die Bedeutung regenerativer Energie zusammen, um die Barrier Wassermühle für die Zukunft zu erhalten und weiterzuentwickeln“, wie es in einem Flyer der Initiative heißt. Bei den regelmäßigen Mühlentagen werden immer wieder Geschichten um die Geschichte der Mühle erzählt. Zu sehen ist beim Rundgang auch das historische Sandsteingerinne. Die Fördervereins-Mitglieder spannen gern den Bogen von der historischen hinüber zur Technik der jetzigen Zeit. „Die Wassermühle hat anders als das Handy Technik zum Ansehen und ist interessant für die Kids“, zog Alfred Tegtmeier einen Vergleich.

Kulturelle Glanzlichter werden in der Barrier Wassermühle auch weiterhin geboten. Konzerte und Ausstellungen organisiert der Verein Rüttelschuh schon seit Jahrzehnten. So gibt es aktuell schon das Herbst- und Winterprogramm der Kulturinitiative. Im Gebäude befindet sich auch das Schmidt-Barrien-Archiv, in dem viele Gegenstände an den Schriftsteller erinnern. Die romantische Atmosphäre in dem nostalgischen Bauwerk nutzt außerdem das Standesamt Syke zu besonderen Trauungen.

Der Förderverein ist derzeit ganz besonders auf Spenden angewiesen, denn der Generator in der Wassermühle hat seinen Dienst quittiert, sodass ein neuer angeschafft werden muss. Das vom Wasser der Hache angetriebene Mühlrad produziert nämlich Strom. Soviel wie der Energiebedarf einer auf großem Fuß lebenden Familie. Das Haus selbst und das Nachbargebäude werden damit versorgt. „Es ist ein kleines Mini-Kraftwerk, hat zu guten Zeiten 5000 Kilowatt-Stunden im Jahr produziert“, erklärte dazu Techniker Andreas Stellmann. Wenn er es wollte, dann könnte er den Mahlbetrieb zum Laufen bringen. Doch unten wurden die Holzkämme rausgenommen. Damit hat der Förderverein die Welle ausgekoppelt. Die Kämme wurden sorgfältig in Kisten verstaut“, berichtete Stellmann.

Neben dem Finanziellen leisten die Mitglieder des Fördervereins bei der Wassermühle auch viele Arbeitsstunden. „Der Rechen muss sauber und der Zulauf zum Teich frei gemacht werden. Auch ölen wir zum Beispiel die Lager“, erklärte Stellmann. Alles soll doch gut in Schuss sein und funktionieren, wenn die Besucher – wie am Sonntag - zu den Mühlentagen kommen.