Mit Helmar Marczinski am Saxofon, Robby Schön am Schlagzeug, Volker Reckeweg an der Trompete, Barbara Hörmann am Bass, Andreas Hinrichs am Piano und Lisa Katharina Stick an der Posaune sowie Sängerin Anke Scheer (nicht im Bild) holte das Bassumer Kulturforum eine der führenden Jazzbands des Nordens aus Hamburg nach Bassum. (Jonas Kako)

Bassum. 200 Jazzfans zog es am Pfingstmontag zur Bassumer Freudenburg. Im Hof des Vorwerks begeisterten die sieben Musiker der Jazzband Eine kleine Jazzmusik ihre Gäste um die Mittagszeit. In Vorfreude auf einen herrlichen Jazzfrühschoppen waren die vielen Jazz-Liebhaber schon rechtzeitig mit dem Auto, dem Fahrrad oder auch zu Fuß gekommen, um einen guten Sitzplatz zu erhaschen. Bei wunderbaren Klängen wurden die Musikfreunde nicht enttäuscht.

Dem Bassumer Kulturforum um Gudrun Lösche, Claus Ulbrich und Berthold Kollschen war es gelungen, eine der führenden Jazzbands des Nordens aus Hamburg nach Bassum zu holen. Die Hamburger Jazzband Eine kleine Jazzmusik gibt es seit 38 Jahren mit nur geringen Veränderungen in der Besetzung der Musiker. Seine Hamburger Verbindungen aus früheren Tagen nutzte Forumsmitglied Berthold Kollschen, um den Auftritt am Pfingstmontag vor dem Vorwerk zu ermöglichen. Mit den heutigen Akteuren Volker Reckeweg, dem die Bandleitung obliegt und der seine Trompete mit dabei hatte, Helmar Marczinski mit Klarinette und Saxophon, Robby Schön am Schlagzeug, Barbara Hörmann am Bass, Andreas Hinrichs am Piano und Lisa Katharina Stick an der Posaune sowie Sängerin Anke Scheer ließen es die sieben Musiker richtig swingen. Gerne schnippten da die an den Tischen sitzenden und auch in den Seitenbereichen stehenden Frühschoppengäste mit den Fingern mit und sparten auch während der 19 Stücke nicht mit Beifall.

In den strahlenden Himmel schauend begrüßte Forumsmitglied Kollschen die Gäste mit den Worten „der liebe Gott ist ein Jazzer“, glücklich über die vielen Sonnenstrahlen. „Die fünfte Auflage des Pfingst-Jazzfrühschoppens ist die insgesamt 90. Veranstaltung des Bassumer Kulturforums“, informierte Kollschen und wünschte den Besuchern interessante Stunden auf dem Innenhof des Vorwerks.

Mit „Swingin' The Blues“ trafen die sieben Jazzprofis gleich zu Beginn der musikalischen Beiträge ins Schwarze. „In A Mellow Tone", "Walkin' Shoes" und Shiny Stockings“ folgten zur Freude der Gäste. „Unsere Sängerin Anke Scheer ist erst vor vier Wochen, nach dem Fortgang von Nina Majer, zu uns gekommen“, berichtete Volker Reckeweg etwas stolz über die schnelle Neubesetzung. Bei „Tea For Two", "Don't Be That Way" und auch "Just In Time“ gab sie bei ihrem insgesamt erst zweiten Auftritt in der Gruppe zur Freude der Vorwerk-Besucher ihr Bassumer Debüt. Ferdinand Winkler aus Bremen und Dieter Gronewold aus Gessel besuchten den Bassumer Pfingstfrühschoppen mit ihren Begleiterinnen zum dritten Mal. „Wir sind etwas vorbelastet“, erklärte Ferdinand Winkler. „In der Bremer Band 'Swinghouse Six' bin ich mit meiner Gitarre mit dabei“, so Winkler. „Ich spiele bei uns den Bass“, fügt Dieter Gronewold den Ausführungen hinzu. „Unsere Band wird nicht mehr so häufig gebucht; aber mal ganz ehrlich, wir spielen heute am liebsten in Altenheimen, da haben die Bewohner das Alter in dem sie alle Titel samt Texten noch kennen und textsicher mitsingen können“, schwärmte Gronewold.

„Wir hatten gestern unseren Familientag und heute haben wir frei, so ist es für uns das Größte in aller Ruhe der Musik zu lauschen“, erzählten Christel und Heiner Diephaus aus Bassum. Andrea und Thomas Rekert aus Bassum waren zum zweiten Mal beim Pfingstfrühschoppen. „Herrliche Musik, kühle Getränke und Erbsensuppe durch die Mitarbeiter der Wirtegemeinschaft, die man schon von Weitem an ihren blauen T-Shirts und weißen Hüten erkennen kann und ein wenig Klönschnack ist genau das, was wir mögen“, berichteten beide. Gabriele Kaleske hatte dem Sonnenschein in ihrem Heimatwohnort St. Peter Ording adieu gesagt und war mit ihrem Bekannten aus Blender nach Bassum gefahren. „Das letzte Pfingstkonzert haben wir in Bassum so glückerfüllt verlassen, dass es für uns ein Muss war, heute wieder nach Bassum zu kommen“, sagte sie.