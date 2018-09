Ob Spielzeugautos oder Puppen – Nesemann in Syke hat alles, was das Kinderherz begehrt, und lud am Sonnabend ein. (Jonas Kako)

Syke. Zwischen den unterschiedlichsten Spielsachen stöbern – dazu hatten Kinder am Sonnabend den ganzen Tag Zeit. Anlass war das Kinderfest bei Nesemann in Syke, um 20 Jahre Spielwaren zu feiern. Obwohl in dem Geschäft 400 Quadratmeter zur Verfügung stehen, gab es hier und da Gedränge. Die Phonzahl war beträchtlich. Begeisterungsrufe vermischten sich mit schrillem Kreischen.

„Meine Puppe Annabel hat überhaupt kein Kleid.“ Die dreijährige Elea griff zu, als ihre Oma das nur mit Strampelhose bekleidete Puppenkind zur Anprobe aus der Tasche holte. Zwei, drei Modelle wurden begutachtet. Die Wahl fiel schließlich auf eins mit Tüllrock in Regenbogenfarben. „16,99 Euro“, seufzte Oma kurz.

Stofftiere, Sandkastenequipment, Buntstifte, Bilderbücher, Monster Trucks, Bob der Baumeister-Artikel und Diabolos glitten an den Besuchern bei einem Gang durch die Reihen vorbei. Da, ein rosa Plüscheinhorn mit blau schimmernden Flügeln. Tabea zog es am Zügel weg vom großen Teddy. Mit verklärtem Blick gewährte sie dem Fabelwesen im Schlepptau einen Blick in andere Regionen. Ob es schon einmal Bekanntschaft gemacht hatte mit Scarif Stormtrooper oder dem Elite Tie Fighter Pilot von Star Wars?

Doch Vorsicht, Verkehrsaufkommen: Von zwei Seiten näherten sich Rutschautos mit einem Stern auf der Haube. Eins wurde mit Passagier am Griff vom Opa geschoben, das andere vom Fahrer per Fuß bewegt. „Es hat Beleuchtung und Radio mit Senderwahl“, klärte ein Verkäufer auf. Babystofftiere mit integriertem Schnuffeltuch, Feuerwehr-Sam-Artikel, Longboards, Modellautos, Colts für kleine Cowboys, Glitzerarmbänder.

Dazwischen Paul und Palina, Geschwister, zwei und vier Jahre alt. Vertieft an einem Tisch hockend beim Schieben kleiner Lastzüge auf Holzschienen. Überhaupt nicht interessiert am Entladen des Stückguts mit dem Magnetkran, das Papa vorschlug. Nur immer wieder die LKWs hin- und herschieben. Hin und her. Glücklich dabei. Erst mal nach draußen gehen, frische Luft schnappen, eintauchen in einen Pulk von Hunderten von Kindern mit Eltern, Tanten, Großeltern. Kinderwagen in Massen. Eisschleckern mit Gesichtsbemalung Platz machen, die sich durchschlängelten zur Hüpfburg. Schon an den erhöhten Geräuschpegel gewöhnt. Hoppla, ein Emu wollte vorbei. Darin steckte André Schröder, der eine Agentur für Kinderanimation in Sulingen betreibt. Vergnügt wackelte er mit federpludrigem Hinterteil und verteilte goldene Schokoladentaler. Ein seltsamer Tag, dafür ist doch im Märchen eher der Goldesel zuständig. Aber alles schien möglich, wenn selbst Einhörner unterwegs waren. Musik, drei vier. Matt und Basti, bestens in der Region bekannt, animierten nun zum Mitsingen. „Wir fahren mit dem Auto. Wir rudern mit dem Boot. Wir reiten mit den Pferden“, das waren Texte, an denen die Kinder Freude hatten. Und weiter ging es mit dem „Krikrakrokodil-Song.“

Wieder zurück ins Geschäft. Im hinteren Bereich des Ladens war eine Wand aus roten Geschenkkisten zu sehen. Jede mit dem Namen des zu beschenkenden Kindes und dem Datum für den letzten Termin, das Gewünschte zu bezahlen, versehen. An die 100 Kisten. „Kein Kopfzerbrechen mehr, nichts wird doppelt geschenkt. Ich setze allerdings ein Limit, mehr als zehn bis 15 Euro darf das Geschenk nicht kosten“, so eine Mutter.

Weiter herumstromern. Ein Abakus heißt heutzutage Rechenrahmen, Wasserpistolen gibt es noch, eine Plastik-Nähmaschine für 39,99 Euro mit lauter Warnhinweisen vor dem Gebrauch. Milchzahndosen. Eine Messlatte aus geprüftem, umweltgerechtem Holz auf einem Feuerwehrauto, um die Wachstumsschritte zu markieren. Gab es dafür früher nicht den Türrahmen? „Noch gute Geschäfte“, wünschte jemand an der Kasse. „Die haben wir“, die fröhliche Antwort. Zufriedenheit bei Groß und Klein und auch bei Nesemanns.