Seine Rinder sind sehr zutraulich. Wenn Johann Hüneke pfeift kommt das Highland Cattle angerannt. Anhand der Hörner ist übrigens das Geschlecht erkennbar. (Michael Galian)

Urtümliche Rindviecher in puscheligem Fell, in unterschiedlichen Braunschattierungen und mit beeindruckenden Hörnern hält Johann Hüneke seit 16 Jahren auf den Weiden hinter der Wassermühle. Es handelt sich um Highland Cattle - oder auch schottische Hochlandrinder -, die ursprünglich aus dem rauen Nordwesten Schottlands stammen. Eine besondere Rasse, die nicht nur sehr genügsam, sondern auch anpassungs- und widerstandsfähig ist.

„Landwirtschaft hat mich schon immer interessiert und da vor allem Tiere“, sagt der Müllermeister, der bis zum vergangenen Jahr Bruchmühlen noch selbst - wie viele Generationen seiner Familie - betrieben hat. Damals zu Zeiten des Fleischskandals 2005/06 reifte seine Idee, eigene Fleischrinder zu züchten. „Wir wollten uns nicht weiter verarschen lassen, sondern selbst aktiv werden – außerdem haben wir ja hier vor der Tür Weideland, zwar nur Feuchtgebiet, aber da können gerade diese Rinder mit klarkommen.“ Der gebürtige Homfelder erkundigte sich über diverse Rassen, er wollte kleine Rinder mit Hörnern und landete schließlich bei diesen.

Die gedrungenen Tiere kommen im schottischen Hochland mit häufigen Niederschlägen, ständigem Wind, kalten Wintern und nassen Sommern auf wenig ergiebigen Weiden zurecht – das können in solchen Verhältnissen nur robuste Rinder. So züchteten schottische Bauern eben jene besonders widerstandsfähige Rasse.

Die Hörner unterscheiden sich

Die Widerstandsfähigkeit erreichen sie durch ihr üppiges Fell, durch das weder Regen noch Wind dringt. Selbst Schnee bleibt auf dem isolierten Haarkleid liegen, was es für die ganzjährige Freilandhaltung prädestiniert. „Das haben wir nie bereut, sie sind einfach immer gesund – in den 16 Jahren mussten wir nur ein einziges Mal wegen eines Kalbes den Tierarzt holen“, sagt der 65-Jährige. Insbesondere begeistern ihn die Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Leichtkalbigkeit sowie das ruhige Wesen der Rinderart. Neben dem für das Hochlandrind charakteristischen Haarschopf zeichnet es sich auch durch seine dekorativen Hörner aus, welche geschlechtsspezifisch ausgeprägt sind. Während beim Bullen die Hörner eher nach vorne gebogen sind, richten sich die Hörner bei der Kuh nach oben.

Hochlandrinder können 20 Jahre und älter werden und bis ins hohe Alter Kälber gebären. Beim Geburtsprozess sind sie nur in Ausnahmefällen auf menschliche Hilfe angewiesen und zeigen gut ausgeprägte Mutterinstinkte. In den vielen Jahren hatte er immer mal mehr Rinder, je nach Bedarf und Zeit bis zu zwölf. Aktuell stehen nur drei auf dem feuchten Gebiet, das teils der Gemeinde, teils Hüneke gehört. Quasi nebenbei betreiben sie auch Landschaftspflege. Denn ansonsten könnte man mit den feuchten Wiesen im Eitertal nichts anfangen. Flächen, die entweder unwirtschaftlich oder zu empfindlich für herkömmliche Nutzungsformen sind, können von den Vierbeinern in ihrem Zustand erhalten oder gar verbessert werden.

Das Glück dieser Rinder liegt also auf diesen Weiden hinter dem Mühlteich, auf der eine Tränke, gespeist von der Eiter, die auch den Mühlteich füllt, steht. „Außerdem haben sie Tag und Nacht bei jedem Wetter Zugang zum Schutz im Stall“, so Hüneke. Amüsant am Rande: Seine Tiere sind an den 65-Jährigen gewöhnt und dadurch sehr zutraulich. Er braucht nur zu pfeifen und sie kommen angerannt. Vorfreude empfindet er zurzeit: „Richtig idyllisch wird es, wenn sich im Frühjahr hier im Schlaraffenland für Rinder noch Störche dazu gesellen – das zu sehen, macht einfach Riesenspaß und tut der Seele gut.“