Ein Traum wird wahr: Udo Wilhelm Janshen (Mitte) hat einen Verlag gegründet. Darüber veröffentlicht er mit Nelli Thomas (links) und Beate Braumann von der Werbeagentur Westermann sein erstes Buch, einen Gedichtband. (Janina Rahn)

Heiligenberg. „Ich hatte einen Traum, der nun wahr geworden ist.“ Diesen bedeutungsschweren Satz aus dem Mund eines 62-Jährigen zu hören, der in der Lebensmittelindustrie tätig ist, wo eher ein kühler Kopf gefragt ist, erstaunt im ersten Moment. Aber wie heißt es schon im Faust: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“ So ist weniger erstaunlich, dass Udo Wilhelm Janshen Gedichte schreibt. „Mit zehn Jahren zeigte ich meiner Mutter eins, und sie sagte, ich dürfe mich nicht mit fremden Federn schmücken.“ Dass sie es für gut befunden hat, muss ein Ritterschlag für ihn gewesen sein, und er hat seitdem manches zu Papier gebracht, wie er sagt. Nun ist der erste Lyrikband mit dem Titel „Ich habe mich mit dir verseelt“ herausgekommen.

Natur- und Liebesverse. „Mein Herz erfindet Geschichten vom Leben, wie ich‘s gern hätte: Es möchte mir Glückstage dichten wie Perlen an einer Kette“, lautet eine Zeile. Herausgegeben im eigenen Verlag, im Adventus-Verlag. So hat Janshen ihn genannt, weil er an einem Punkt angekommen ist, der verspricht, auf Gleichgesinnte zu treffen, die Literarisches wertschätzen, und die er verlegen möchte. Er selbst liebt die Texte Heinrich Heines, liest Philosophisches von Feuerbach, Kant und Fichte. Schätzt Goethe, Dostojewski und Honoré de Balzak. Ist er ein ewig Gestriger? „Ich möchte gegen die um sich greifende Ellbogengesellschaft steuern und im Hinblick auf das Ende meiner Berufstätigkeit meiner Schreiblust frönen, die mich schon mein ganzes Leben begleitet. Schreiben ist das, was ich liebe.“

In der Nähe von Schwerin als Ältester mit fünf Geschwistern aufgewachsen, in Ludwigslust aufs Gymnasium gegangen, weckte das Umfeld die Liebe zu Geschichtlichem. „Das ist bis heute so geblieben. Historisches interessiert mich, moderne Literatur und experimentelles Theater sprechen mich nicht an. Ich bin ein Freund leiser Töne. Alles was laut und schrill ist, halte ich von mir fern. Die Natur, die ich hier vor der Haustür habe, gibt mir viel.“ Über Bremen führte sein Weg auf der Suche nach einem Haus vor 17 Jahren nach Bruchhausen-Vilsen. „Mein Kontakt als Mieter Westermanns brachte mich meinem Traum näher, gedruckt zu werden. Mit Beate Braumann traf ich auf eine kompetente Lektorin, und Nelli Thomas gestaltete den Lyrikband zu meiner Freude mit einer Schrift, wie früher auf der Tafel geschrieben wurde. Nach eingehenden Gesprächen, einen Verlag zu gründen, kam für mich die Zusammenarbeit mit der Agentur Westermann in Frage.“

Fast fertig ist das nächste Buch, auf das sich die kleine Enkeltochter freuen kann. Es handelt von einem Mädchen namens Marie, das durchaus Ähnlichkeit mit der Achtjährigen hat. Raben kommen darin vor, eine Eiche und ein Großvater. „Das mystische Umfeld auf dem Heiligenberg hat mich dazu inspiriert“, sagt Janshen. Die besondere Schreibweise seines Namens geht auf den holländischen Großvater zurück. Und als eine Verbeugung vor seinen Eltern wählte er für den Gedichtband das Pseudonym Udahl Anna Heinrich.

Nun ist Janshen gespannt auf Manuskripte, die darauf warten, gedruckt zu werden. Dann sind womöglich Gespräche beim Schachspiel mit einem Freund, bei schottischem Whisky und einer Maria Mancini wie Hans Castorp sie in Thomas Manns „Zauberberg“ raucht, nicht mehr so oft möglich. Castorp schwärmt in einer hinreißenden Passage im Roman: „Und er entnahm seinem automobilledernen und mit silbernem Monogramm geschmückten Etui ein Exemplar von Maria Mancini, ein schönes Exemplar der obersten Lage, an einer Seite abgeplattet, wie er es besonders liebte, kupierte die Spitze mit einem kleinen eckig schneidenden Instrument, das er an der Uhrkette trug, ließ seinen Taschenzündapparat aufflammen und setzte die ziemlich lange, vorn stumpfe Zigarre mit einigen hingebungsvoll paffenden Zügen in Brand.“

Udo Wilhelm Janshen freut sich darauf, wenn ihm ähnlich Gehaltvolles ins Haus flattert oder gänzlich anderes. Dem Mainstream und Bestsellerlisten fühlt sich der Verlag nicht verpflichtet. Hingegen: Ein Buch in guter Qualität herauszubringen ist schon das Ansinnen. Autoren können sich zu den Modalitäten auf der Internetseite www.adventus-verlag.de informieren.