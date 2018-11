Twistringen. In Twistringen hat es am Sonntag gebrannt. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 13.20 Uhr informiert. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Die Twistringer Feuerwehr löschte den Brand. Vermutlich wurde das Feuer durch eine glühende Zigarette im Badezimmer ausgelöst, teilt die Polizei noch weiter mit. Es gab jedoch keinen Personen- oder Gebäudeschaden.