Denis Fischer, der Bruder von Tim Fischer, trat bereits zum vierten Mal in der Kreissparkasse Syke auf. (Jonas Kako)

Syke. Da hatte er wohl den Winter-Knopf erwischt. Laut Ankündigung sollte es eigentlich darum gehen, wie "die Stadt wie leer gefegt scheint, der Asphalt glüht und die Nacht noch heißer wird als der Tag". Das hatte Denis Fischer mit seiner Band am Sonnabend auf die Bühne in der Syker Kreissparkasse (KSK) bringen wollen. Nun ja, kann man ja nicht ahnen, dass Mitte März noch Eiseskälte herrscht in Syke. „Sommer in der Stadt“ lautete das Programm, mit dem der Liedermacher zum vierten Mal vor Ort auftrat und viele Zuhörer sowie Fans begeisterte, einige eher nicht. Auf alle Fälle war der Kulturverein JFK (Jazz Folk Klassik) laut Begrüßung von Rainer Köster angetan, ihn wieder dort zu haben.

Zu den hingerissenen Fans gehörten auch die in der ersten Reihe, extra aus Österreich angereist und dem Künstler immer dicht auf den Fersen. Mitklatschen, Mitschunkeln und -summen war ihr Ding, ebenso wie Johlen nach jedem Titel. Vielleicht auch deshalb, weil Fischer zum ersten Mal nur mit eigenen, selbst geschriebenen und komponierten Stücken angereist war. Und mit einer exzellenten Band, die die Fischer-Songs bestens und professionell unterstützten. Dazu zählte Martin Kruzig am Schlagzeug, Marcelle Albrecht am E-Bass und der fantastische Sologitarrist Peter Apel. Nicht zu vergessen Fischer manches Mal: „Mein Job ist das mit der Wandergitarre.“

Vertraute Akkorde und viel Liebe

Er habe sich für seinen Auftritt in eine graue Maus verwandelt, damit seine Lieder besser zur Geltung kämen, meinte der Sänger, Schauspieler und Entertainer. Nur seine gelben Schuhe brachten ein paar Farbkleckser auf die KSK-Bühne – ganz abgesehen von der Lichtorgel, die wie immer für glanzvolle Hintergrundfarben sorgte.

Immer wieder andere Klangwelten eröffeneten sich, mal eher bluesig, manchmal auch temperamentvoll mit herrlich unwiderstehlichem Beat, dann aber eher in instrumentalen Variationen der drei Mitspieler. Ab und zu transportierte Fischer die Zuhörer per Kopfkino mal nach Hawaii – also doch ein bisschen Sommer mit viel Schmalz –, mal ins Rockabilly-Texas oder in die gute alte Folk- und Pop-Zeit. Akkorde also, die vertraut waren. Dazu gesellten sich Texte, die sicherlich manch einem ganz neu erschienen, auch wenn sich letztlich die Inhalte immer wieder um die alten Themen drehten. Natürlich war es ganz viel Liebe in allen Variationen: „Die Liebe, wer bändigt dieses Tier …“, oder „Ich bin da für dich…“, oder „Ich bin allein, schöner kanns nicht sein“. Leidenschaft und Beziehungskisten in den altvertrauten Spielarten.

„Musik für Erwachsene“ war versprochen, also sollte der Abend nicht so ganz jugendfrei sein. Wie erwachsen, davon konnten sich die Konzertbesucher ein eigenes Bild machen, wenn Fischer über sein „Ich bin süchtig nach Dir“ sang, oder auch „Komm, nimm mich…“ anstimmte.

Originell schon eher seine klingende Beschreibung Berlins. Denn schließlich gebe es da noch reichlich Wunder, denen der gebürtige Delmenhorster und kleine Bruder von Tim Fischer in diverse Untiefen folgte, besinnlich und stimmungsvoll aufgeladen. Allerdings auch immer wieder leicht tuntig – ob nun als Karikatur oder absichtlich, ließ sich nicht ausmachen. Einige wenige Gäste gingen in der Pause mit den Worten: „Kann man sich anhören, muss man aber nicht.“ Passend dazu öffnete sich die Tür neben der Bühne alle paar Songs immer wieder. Eine Einladung zum Gehen?

Die verblieben Zuhörer gingen mit bei den Songs. Und sangen sogar mit beim letzten Refrain vor den Zugaben mit einem hingerissenen „Oh, oh…“.