Aufnahme läuft: Daisuke (von links, 11), Justin (11) und Vincent (16) sprechen nach der Reihe ihre Textpassagen in das Mikrofon von Eva Solloch ein. (Janina Rahn)

Syke. Florine war total begeistert. Die Schülerin der Erlenschule Syke konnte gar nicht sagen, was ihr am besten gefallen hat. "Es hat einfach alles Spaß gemacht", sagte die Elfjährige am Donnerstag, als Eva Solloch mit ihr und elf weiteren Schülern das Hörspiel "Ausflug ins Grauen" aufnahm. Solloch arbeitet als Regie-Assistentin fürs Radioprogramm des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Bei der Aufnahme unterstützte sie der Tontechniker Wulf Schnaase. In dem etwa acht Minuten langen fiktiven Hörspiel ging es um eine Schülergruppe, die einen Ausflug nach Scary Mountain unternimmt, wo sie auf eine unheimliche Campleiterin trifft. Drei Schüler werden entführt, drei andere brechen auf, um ihre Mitschüler zu befreien. "Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr euch versprecht, dann setzen wir einfach neu an", sagte Solloch zu den Erlenschülern, um ihnen die Angst vor dem Neuen zu nehmen.

Die Geschichte ähnele den Erzählungen der Buchreihen TKKG und "Die drei ???", sagte Lehrerin Daniela Hassler, die sechs Wochen vor dem Besuch des Norddeutschen Rundfunks mit den Schülern der Tagesbildungsstätte mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" geübt hatte. Dabei unterstützte sie ihre Kollegin Saskia Birk. Hassler hatte über ein Radioprogramm des NDR von dem Projekt "Hörspiel in der Schule erfahren" und im Namen der Erlenschule eine Bewerbung eingereicht. Nach Angaben des NDR bewarben sich 477 Schulen aus Norddeutschland, 50 erhielten für das Schuljahr 2017/18 den Zuschlag.

Die zwölf Erlenschüler aus den Jahrgangsstufen fünf bis zwölf hätten von dem Hörspiel-Projekt ganz deutlich profitiert, sagte Hassler. Zum einen seien sie selbstbewusster geworden. "Die Schüler lesen jetzt toll mit Betonung", nennt Hassler einen weiteren positiven Aspekt. Die Schüler seien stolz gewesen, dass sie das Hörspiel produziert haben. Und das habe auch sie stolz gemacht, fügt die Pädagogin hinzu. Viel Zeit ihrer Freizeit hätten die Schüler in das Projekt investiert. Die Belohnung: Das fertige Hörspiel bekommen sie vom NDR auf CD.

Joachim Knuth, NDR-Programmdirektor "Hörfunk", freut sich darüber, dass sich seit dem Jahr 2013 bereits 1600 Schulen an dem Projekt beteiligt haben. Das mache deutlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Genre "Hörspiel", der Verbindung des Radiophonen mit dem Literarischen, einen wichtigen Baustein im Lehrplan darstellt. "Kinder und Jugendliche lernen in unserem Unterrichtsprojekt, das wir gemeinsam mit den Lehrkräften durchführen, wie aus Text, Stimme, Musik und Geräuschen eine ganz besondere Kunstform des Radios entsteht", sagt er. Das Projekt ist für zwei Zielgruppen konzipiert: Jahrgangsstufe drei bis sechs sowie neun bis elf.

Das Medienunternehmen stellt den 477 Schulen zehn didaktisch-pädagogisch aufgebaute Hörspiel-Produktionen zur Verfügung. Neben der Geschichte "Ausflug ins Grauen" gehören dazu die Erzählungen "Gespensterjäger auf eisiger Spur" von Cornelia Funke und "Märchenkuddelmuddel bei Pinocchio" von Helmut Peters für die jüngere Zielgruppe sowie "Tschick" von Wolfgang Herrndorf, "So was von da" von Tino Hanekamp und "Schweigeminute" von Siegfried Lenz für die älteren Schüler.

Der NDR und die Stiftung Zuhören stellen den Lehrern Arbeitsmaterial zur Verfügung, mit dem sie den Schülern die Grundlagen des Hörspiels vermitteln können. So lernen die Schüler, wie sich Spannung erzeugen lässt, durch welche Elemente Dramatik oder eine romantische Atmosphäre entstehen, Stimmung durch Töne, Geräusche und Musik geschaffen wird und wie sich Figuren charakterisieren lassen. In der Erlenschule übten Hassler und Birk in den sechs Wochen ein bis zwei Mal pro Woche mit den Schülern. Die Lehrerin Anja Wacker filmte am Aufnahmetag die Abläufe und fotografierte die Schüler, damit sie neben der CD eine schöne Erinnerung an das Projekt haben. Hassler will darüber nachdenken, ob an der Erlenschule eine Hörspiel-Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen wird.