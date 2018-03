Petticoat und Schlager: Lady Sunshine And The Candy Kisses kamen im Gasthaus Wachendorf in Engeln über die Maßen gut an. Für die Tänzer wurde sogar ein Läufer eingerollt. (Marvin Ibo Güngör)

Bruchhausen-Vilsen. Der Ansturm auf die Karten für das Konzert von Lady Sunshine And The Candy Kisses im Gasthaus Wachendorf am Freitagabend war phänomenal. Das bestätigte Patrick Gehrke vom Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen. Vier Herren und Sängerin Annika Völlering, die für die erkrankte Sonja Falke einsprang, lösten diesen Hype aus. Sie, stilecht im braunen Korsagekleid mit weißen Punkten. Unter dem Rock bauschte sich ein Petticoat. Die Musiker in Anzug und Schlips. So wurde in den 1950er-Jahren zum Tanzen aufgespielt.

Und garantiert hatte ein großer Teil des Publikums genau zu „Be My Baby“ und „Schöner fremder Mann“, das von den Damen im Saal mit einem ekstatischen „Oooh“ begrüßt wurde, genau in diesem Gasthaussaal vor Jahrzehnten die Hüfte geschwungen. Ruhig saß schon nach wenigen Minuten niemand mehr. Beine oder Hände zuckten rhythmisch. Eine Gruppe Freunde gab sich eingehakt mit kreisenden Oberkörpern einer Art Schunkelgymnastik hin, um ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen.

Es darf getanzt werden

Von Beginn an auf Betriebstemperatur waren auch die Musiker Christian Stallknecht (Schlagzeug und Gesang), Johnny Groffmann (Bass) und Jan Hupe (Saxofon, Querflöte, Melodica, Blockflöte). Bei „Stupid Cupid“ gelang Lady Sunshine der Kiekser in der Stimme, wie ihn Connie Francis einst sang. Als Conférencier, so die Bezeichnung damals, als junge Mädchen noch Backfisch hießen, führte Gitarrist und Sänger Uwe Tack durchs Programm. Auf „Liebeskummer lohnt sich nicht“ und „Lady Sunshine And Mister Moon“ folgte „Schuld war nur der Bossa Nova“. „Der von Manuela 1962 gesungene Schlager stand beim Bayerischen Rundfunk auf dem Index und wurde nicht gespielt“, plauderte Tack aus, „warum, war rätselhaft". Bei „Ich geh noch zur Schule“ bestand diese Gefahr nicht.

Und wieder ging ein Raunen durch die Reihen, als es hieß: „Das Traumpaar Gitte und Rex Gildo sang: Geh'n sie aus im Stadtpark die Laternen“. Sofort setzte der Saalchor textsicher ein. Lachend konterte der Gitarrist: „Dann brauchen wir das ja gar nicht zu spielen". Gesagt, getan. „Komm ein bisschen mit nach Italien“ fand genauso Beifall wie ein unbekannteres Stück des Hansen-Quartetts: „Die erste Liebe“. „My Boy Lollipop“ lockte dann die ersten Tänzer aufs Parkett.

Das Ehepaar Helene und Manfred Kathmann aus Groß-Bramstedt war mit der festen Absicht gekommen: „Wir tanzen auf jeden Fall zu der Musik, die wir so lieben.“ Auch unter Helenes Rock lugte ein Petticoat hervor. Eine andere Dame tanzte nicht, präsentierte sich aber als Hingucker, den 1950ern angepasst, im karierten Etuikleid und schwarzen Nahtstrümpfen. Erinnerungen wurden wach an 100-maliges eigenes Zurechtrücken von schiefen Nähten. Pumps und kleine Pillbox-Umhängetasche vervollständigten das Outfit. Eilig rollte die Wirtin einen Läufer auf, als ein zweites Tanzpaar sich traute.

Nach der Pause hielt es weitere Tänzer nicht auf ihren Plätzen. 1965 gefiel Günter Geißler in der DDR mit „Ich hab gute Laune“, und die stieg von Minute zu Minute auch im Saal. Selbst einer, der aus Versehen in diese Veranstaltung gelangt war, wie er erzählte, ließ sich von der allgemeinen Ausgelassenheit anstecken beim „Itsy, Bitsy, Teenie, Weenie Honolulu Strandbikini“, das Caterina Valente und Silvio Franscesco einst zum Besten gaben. „Heißer Sand und ein verlorenes Land“, das Kurt Feltz textete, stand 1962 neun Wochen auf der deutschen Hitliste. So ein Ohrwurm hat ja seinen Namen daher, weil er ein eingängiges, merkfähiges Musikstück ist und lange im Gehör bleibt.

Und Ohrwurm folgte auf Ohrwurm. „Steig in das Traumboot der Liebe“ als schmalziges Schmusestück zu bringen, "hat sich seit 60 Jahren keine Band mehr getraut“, nahmen sich die Musiker selbst auf die Schippe. Statt Feuerzeugflämmchen wurden Smartphones geschwenkt, geklatscht, getrampelt, gesungen, gejubelt. Und das zum Abschluss gespielte „Wir wollen niemals auseinandergeh'n“ hätte das schlagerselige Publikum im Saal am liebsten wörtlich genommen.