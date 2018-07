Neuer Standort in Syke: Mitarbeiter des Martinsclubs schauen sich das Büro an, das Christa Drescher und Rebecca Tasto (vorne von links) ab Mitte August beziehen. (Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Schüler pflegen, motivieren, bei Ausflügen und auf dem Heimweg begleiten, Blutzucker kontrollieren und Medikamente dosieren – all das machen die pädagogischen Fachkräfte des Martinsclubs Bremen ab Mitte August auch im Nordkreis Diepholz. Zum ersten Mal betreut der Verein dann Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung aus allen Schulformen außerhalb der Bremer Landesgrenze. In Syke hat der Verein ein Büro an der Hauptstraße 2 gemietet, in dem die Vereinsmitarbeiterinnen Christa Drescher und Rebecca Tasto Fragen von Eltern und anderen Interessierten beantworten.

Das Büro in Syke liege in der Mitte des Nordkreises Diepholz, ganz in der Nähe der Verwaltungsstelle des Landkreises und nicht weit vom Bahnhof entfernt, nennt Jessica Volk die Gründe, warum sich der Martinsclub für diesen Standort entschieden hat. Derzeit lernten Vereinsmitarbeiter die Schulen und ihre Leiter sowie Verantwortliche aus der Landkreis-Verwaltung kennen, sagt Volk, die Mitglied in der Geschäftsleitung des Vereins ist. Zudem arbeitet der Verein mit der Lebenshilfe Syke zusammen.

„Wir haben Interesse, mit Syke etwas zu entwickeln“, betont Volk. So könnten Bürger Anregungen für Vereinsangebote geben. Denkbar seien zum Beispiel ein Elterntreff zum Austausch und Veranstaltungen, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung etwas gemeinsam unternehmen. Volks Kollege aus der Geschäftsleitung, Sebastian Jung, sagt: „Unsere Strategie muss sein, dass es nicht nur ein Büro ist, sondern ein Kommunikationsraum.“ Der Verein wolle sich dem anpassen, was die Bürger sich wünschen.

Seine Hauptaufgabe sieht der Verein darin, im Zuge der Inklusion pädagogische Fachkräfte bereitzustellen, die Schüler mit Handicap in den Regelschulen betreuen. Alle Schulassistenten des Martinsclubs können eine zwei- bis dreijährige pädagogische Ausbildung vorweisen. Den Bedarf an Assistenten in den Schulen des Nordkreises Diepholz sollen ab August Angestellte des Vereins decken, die lieber dort als in Bremen arbeiten wollen, und neue Mitarbeiter, die der Verein noch mit Hilfe von Stellenausschreibungen sucht.

Volk weist darauf hin, dass Eltern einen Antrag für die Betreuung ihres Kindes jederzeit stellen können; auch während eines Schuljahres könne ein Assistent eingesetzt werden. Den Förderbedarf eines Schülers diagnostizierten Ärzte im Auftrag des Landkreises Diepholz. Nach dem Bundesteilhabegesetz könnten die Eltern wählen, welche anerkannte Institution einen Betreuer zur Verfügung stellen soll.

Anfang Mai gründete der Martinsclub einen Arbeitskreis, dessen neun Mitglieder den Umzug nach Syke vorbereitet haben. „Es ist ja schließlich eine große Fläche, die es zu bedienen gibt“, sagt Volk, die ankündigt, dass der Arbeitskreis auch über den August hinaus bestehen bleibt. Groß ist auch das Leistungsangebot des Vereins: Es reicht von Wohnbetreuung über Assistenz in Schulen, Jugendhilfe, einen integrierten Pflegedienst, Bildungs- und Freizeitangebote und Tagungsraumvermietung bis hin zu zwei inklusiven Küchenbetrieben. Vor allem die vielen Bildungs- und Freizeitangebote sind nach Angaben von Vereinssprecherin Christina Ruschin in Deutschland einzigartig. Der Martinsclub gehört zu den größten Trägern der Behindertenhilfe in Bremen und vereint die Interessen aller Altersgruppen. Nicht die Beeinträchtigung der Menschen steht im Mittelpunkt des Leistungsangebots, sondern die Inklusion – die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit und ohne Behinderung.

Der Martinsclub wurde im Jahr 1973 gegründet, wächst stetig und vereint mehr als 1700 Menschen. Damit er allen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden kann, verlagert er seine Arbeit mehr in die Stadtteile Bremens mit den vielen Stadtteilhäusern.