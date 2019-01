Syke. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 hat Natascha Grossbach (Grüne) ihr Syker Ratsmandat niedergelegt. Als Gründe gibt sie zusätzliche familiäre Verpflichtungen an, die sich im vergangenen Jahr ergeben haben. Erster Nachrücker wäre laut Liste Patrick Kloth gewesen. Dieser lehnte jedoch bereits ab. Als nächster soll Henning Greve Post mit einer Anfrage von Seiten der Stadt ins Haus stehen. Auch wenn ihn der Brief noch nicht erreicht hat, steht die Antwort für den Politiker schon fest. Der Künstler aus Schnepke freut sich über das Ratsmandat. „Ich bin eigentlich ganz glücklich mit meinem Beiratssitz, aber ich verstehe mich darin, im Dialog inhaltliche Dinge zu klären“, sagte er und sprach damit seinen Posten als beratendes Mitglied im Syker Bauausschuss für die Naturschutzverbände an. Wer ihn dort ersetzen soll, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.