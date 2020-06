Aufgrund starker Rauchentwicklung waren die Bewohner Twistringens aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (Feuerwehr Twistringen)

Twistringen. Ein Großbrand in einer Lagerhalle für Strohballen hat in Twistringen stundenlang insgesamt 207 Einsatzkräfte beschäftigt. Wie Twistringens Stadtfeuerwehrsprecher Jens Meyer mitteilt, waren in der Halle an der Padlandstraße 600 bis 700 Quaderballen Stroh gelagert, die am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Bei Eintreffen der alarmierten Twistringer Feuerwehren sei die Halle schon nicht mehr zu retten gewesen, so Meyer weiter.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, ein Überschlagen der Flammen auf ein in der Nähe befindliches Stallgebäude zu verhindern. Dazu wurde vor allem von oben Wasser auf die Halle gepumpt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte nur unter Atemschutz agieren. Eine besondere Herausforderung stellte dabei die Wasserversorgung für den Löschangriff dar, berichtet Meyer weiter. Fast 2,7 Kilometer Schlauchmaterial musste verlegt werden, um genügend Wasser zu bekommen. Zwei Hydranten und ein Brunnen wurden dafür genutzt. Dabei stand zeitweise weniger Wasser aus den Hydranten zur Verfügung. Die Ursache dafür sei noch unbekannt, wirft jedoch Fragen auf. Zumal dieses „Phänomen“ auch am Sonnabendnachmittag nochmal bemerkt wurde. Unterstützung erhielt die Feuerwehr vom Technischen Hilfswerk (THW). Mit zwei Radladern holten THW-Kräfte das brennende Stroh aus der Stahlhalle. Sie schoben es auf ein angrenzendes Feld, wo Feuerwehrleute es löschten. Zuvor seien Seitenteile der Halle eingerissen worden, damit das THW mit den Radladern an das Stroh gelangen konnte. In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wurde zudem eine Warnmeldung ausgegeben, Türen und Fenster angesichts der massiven Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Am Sonnabendnachmittag bauten zwei Landwirte Feld-Beregnungsanlagen auf, die das Ablöschen des Strohs unterstützten.

Dennoch erwies sich das Löschen als sehr zeitaufwändig, berichtet Meyer weiter. Nach acht Stunden wurden die Twistringer Feuerwehren daher durch Kräfte der Ortsfeuerwehren aus Schwaförden abgelöst. Das THW war mit Kräften aus den Ortsverbänden Bassum, Bremen, Quakenbrück und der Bundesschule Hoya im Einsatz. Die Betreuung, Verpflegung und medizinische Betreuung leisteten DRK-Ortsverbände aus Twistringen, Bassum und Drentwede. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch Axel Vetter, Leiter des Rettungsdienstes für das DRK, und Kreisfeuerwehrarzt Andreas Callies angefordert. Sie stellten sicher, dass die Einsatzkräfte keine Rauchvergiftungen erlitten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrtechnischen Zentralen in Barrien und Wehrbleck sorgten in der Nacht für Nachschub an Schläuchen, Filtern und Atemschutzmasken. Vervollständigt wurde das Großaufgebot an Einsatzkräften mit vier Beamten der Polizei, die auch die Ermittlung der Brandursache übernommen hat. „Die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte aus den verschiedenen Organisationen und Ortsfeuerwehren war hervorragend“, hebt Meyer in seinem Bericht hervor.

Die Brandwache in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag übernahm die Ortsfeuerwehr Natenstedt. Am Sonntagmittag konnte die letzte Schlauchleitung abgebaut werden.