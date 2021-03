Bald wieder geöffnet: Das Jugendhaus Broksen darf ab diesem Dienstag wieder acht Jugendliche empfangen. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Jubel! Endlich wieder Abwechslung, endlich wieder andere Räume sehen als die im eigenen Zuhause, in der Schule oder im Supermarkt. Die Jugendhäuser öffnen wieder. Drei von fünf Jugendhäusern in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen bieten ihre Dienste ab diesem Dienstag an, teilt Cattrin Siemers von der Samtgemeindeverwaltung mit, das in Asendorf betreut ab Mittwoch wieder seine jungen Gäste. Nur in Schwarme bleiben die Türen mangels professionellem Betreuer noch geschlossen.

Der Sozialpädagoge Michael Wegner hat über die Zeit des Lockdown Kontakt gehalten zu seinen Schützlingen. Per Whats-App, wie auch sonst? „In den Gruppen herrscht große Erleichterung“, hat er bemerkt. Und auch er selbst hält die Wiedereröffnung für „sehr, sehr wichtig“. Warum? Weil die Zeit der Schließung für die Kinder und Jugendlichen anspruchsvoll gewesen sein muss, anstrengend und belastend. Freunde und Bekannte würden ihnen fehlen. Und die Möglichkeiten, die das eigene Heim nicht, das Jugendhaus aber sehr wohl bietet.

Das Ganze ist allerdings „fernab vom Normalbetrieb“, erklärt Wegner. Dem Coronavirus muss Tribut gezollt werden. Das beginnt damit, dass immer ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ausnahme: Wenn gegessen oder getrunken wird. Auch weitere Regelungen sind weltweit bekannt: Hände beim Eintritt und nach jeder Aktivität gründlich waschen beziehungsweise desinfizieren, eineinhalb Meter Abstand zum nächsten Menschen halten und regelmäßig kräftig durchlüften. „Daran haben sich die Kinder und Jugendlichen schon vor dem Lockdown großartig gehalten.“

Darüber hinaus fordern die Jugendarbeiter ihren Schützlingen weitere Aufmerksamkeit ab. Sie müssen sich bei den Jugendleitern ab- und abmelden, damit eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können. Spielgeräte sollten nicht gemeinsam genutzt und nach der Nutzung auf jeden Fall desinfiziert werden. In der Küche darf gekocht werden, aber von maximal zwei Personen zeitgleich. Flaschengetränke und Snacks dürfen gekauft und konsumiert werden, wobei darauf geachtet werden soll, dass die Verpackungen nicht gemeinsam angefasst werden sollen; die Bezahlung erfolgt kontaktlos. Und: Für jedes Jugendhaus ist eine maximale Besucherzahl notiert, die nicht überschritten werden darf. Acht Besucher und zwei Betreuer zurzeit – mehr geht nicht. Wegner hat deshalb für das Jugendhaus Broksen Zeit-Slots eingeteilt. Die Jüngeren kommen früher, die Älteren später.

Im Inneren liegt die Auslastung der Jugendhäuser bei etwa 50 Prozent vom Normalfall. Michael Wegner und seine Kollegen in Asendorf, Martfeld, Scholen und Schwarme deshalb denken auch daran, die Außengelände stark einzubeziehen. Dabei hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sogar den Vorteil, ein dezentrales Konzept zu verfolgen. Der Landesjugendring habe es sogar – als alles andere vor Monaten schließen musste – freigestellt, ob die Jugendhäuser öffnen, „doch wir haben uns im Landkreis Diepholz dagegen entschieden“.

„Sehr schade“, findet es Wegner, dass Ausflüge, Konzerte und das Indoor-Spielefest abgesagt werden mussten. „Aber es war richtig zu schließen.“ Seine Rechnung für die Zukunft der Jugendhäuser: „Mehr Impfungen, mehr Testungen, mehr Lockerungen.“

Zur Sache

Die Öffnungszeiten

Jugendhaus Broksen: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr sowie Freitag von 15 bis 22 Uhr, maximal acht Besucher.

Jugendhaus Martfeld: Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, maximal acht Besucher.

Jugendtreff Scholen: Dienstag von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, maximal acht Besucher.

Jugendhaus Asendorf: Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, maximal acht Besucher.

Jugendhaus Schwarme: zurzeit mangels Personal geschlossen.