Im Wein liegt die Wahrheit: Inhaber Michael Poehlemann und Mitarbeiterin Imke Bruns wissen zu den edlen Tropfen im Beverino auch immer eine Empfehlung auszusprechen. (Michael Braunschädel)

Twistringen. Auf dem Weinfest in Bassum waren sich die anderen Anbieter darüber einig, dass Michael Poehlemann die wohl größte Leidenschaft für den Wein hegt. „Wein ist einfach spannend“, sagt der Inhaber des Beverino in Twistringen. Wer das Geschäft in der Südstraße besucht, findet dort allerdings nicht nur Wein, sondern auch edle Brände, Liköre und Gin-Spezialitäten, Champagner und dazu passende Feinkostartikel.

„Ich wollte immer schon Wein verkaufen“, blickt Poehlemann auf die Anfänge in einem nur 45 Quadratmeter umfassenden Minigeschäft zurück, in dem sich auch noch das Lager befand. „Das wird hier nichts, hier auf dem Lande wird sich das nicht verkaufen, haben damals die Leute gesagt, aber sie haben nicht recht behalten, wir konnten uns auf dem Markt etablieren.“ Und weil das kleine Geschäft erfolgreich lief, konnte das Beverino 2003 umziehen in das heutige Ladengeschäft und bietet jetzt auf 180 Quadratmetern ein breites Sortiment an. Damals wurden 50 Weine und ein Feinkostartikel angeboten, heute sind es im Laden an der Südstraße 300 verschiedene Weine und andere Spirituosen und ein umfangreiches Feinkostsortiment. 30 Weine sind ständig geöffnet und können verkostet werden.

„Ich habe eine gute Sensorik und weiß eben, was ich tue“, blickt Poehlemann auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Weingeschäft zurück. „Für uns stehen eine gute Beratung und Betreuung im Vordergrund, der Kunde soll sich wohlfühlen“, so der Weinfachmann, der dabei von drei Verkäuferinnen unterstützt wird im Geschäft, das täglich durchgehend geöffnet ist. Zum Geschäft gehört auch das Versenden von Geschenken, die anspruchsvoll verpackt werden. „Unsere Präsente gehen in die ganze Welt, eignen sich hervorragend auch als Firmenpräsente“, sagt Poehlemann und deutet auf die schön dekorierten Kartons, die auf Tischen und im Schaufenster platziert sind.

Der Schwerpunkt liege auf Deutschen Weinen, erläutert Poehlemann. Zwei- bis dreimal im Jahr reist er in die Anbaugebiete und hat eine besondere Vorliebe für die Moselweine entwickelt: „Die Beschaffenheit der Böden ist ganz einmalig auf der Welt und deshalb entstehen dort auch ganz besondere Weine“. Allerdings importiert das Beverino auch Weine aus Spanien, Italien, Portugal und Frankreich, Südafrika und Australien. Extra zum 20-jährigen Bestehen ist im gerade abgelaufenen Jahr ein Jubiläumswein gekeltert worden, der auch beim Bassumer Weinfest ausgeschenkt wurde. So jedenfalls hat es ein Kunde in Erinnerung. Als er den Geburtstagstropfen probiert, ist er allerdings nicht mehr so sicher und Michael Poehlemann schlägt einen anderen zum Probieren vor. Am Ende ist der Kunde zufrieden und verlässt mit einer hübsch verpackten Flasche den Laden, während eine andere Kundin auf der Suche nach einem Präsent ist.

„Wir haben aber nicht nur hochpreisige Weine, sondern hier kann man auch einen guten Wein ab fünf Euro kaufen, unseren Hauswein beispielsweise“, ist es dem Geschäftsinhaber wichtig zu unterstreichen, dass auch Kunden mit kleinem Geldbeutel im Laden fündig werden. So können die Brände und Liköre in kleine Flaschen abgefüllt werden, die dann auch erschwinglich sind. Acht Linien kann Geschäftsführer Poehlemann sein Eigen nennen. Exklusiv und nur für Beverino werden sie abgefüllt: Das Gute-Laune-Trio, Rotwein aus Portugieser, Saint Laurent und Dornfelder sowie das Gute-Laune-Trio in Ausführung Weißwein aus den Rebsorten Scheurebe, Bacchus, Riesling und Sauvignon blanc, der von zusammen mit zwei befreundeten Händlern kreiert und von Bernd Russbach abgefüllt wird. Dazu kommt der Sekko Beverino, der an der Mosel produziert und aus 100 Prozent Riesling besteht. Und dann eben der Jubiläumswein, der von Russbach aus drei verschiedenen Rebsorten kreiert wurde: aus Grauburgunder, Weißburgunder und Chardonnay.

Aus Russbachs besten Lagen wie Eppelsheim und Hangenweisheim hat Poehlemann einen sehr schönen Burgunger exklusiv für das Beverino gesichert. Auch im Angebot: Essig, Öl, Oliven, Antipasti in Gläsern, Caponata aus Sizilien, Pestos, Sugos, Pasta, Senf, Dips, Mandeln, Pralinen und Schokoladen. Ebenfalls im Regal: regionale Wurstwaren von der Fleischerei Behrens und regionale Pralinen von der Confiserie Janine. Frischer Kuhmilchkäse aus dem Ruhrtal wird als Ergänzung zum Wein gehandelt.

Weinproben werden ebenfalls angeboten. Hier empfiehlt es sich, die Termine rechtzeitig zu buchen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und Sonnabend von 9 bis 13.30 Uhr. Einen Vorgeschmack kann sich der Kunde schon mal auf der Internetseite verschaffen: www.beverino.eu.