Alles auf Kinder eingestellt: Anke Hildebrand-Thamm an einer Schaukel für die Kleinsten in ihrem Garten. (Micha Bustian)

Syke-Barrien. Bei Anke Hildebrand-Thamm ist alles für Kinder eingerichtet. Der große Garten der Kindertagespflege Lucia in Barrien lädt zum Toben ein. Schaukel, Sandkasten, Rutsche – alles da. Dazu Obstbäume ohne Ende, von denen im Herbst gern gepflückt werden kann. Doch das Idyll trügt ein wenig. Die 61-Jährige möchte gerne erweitern, zusätzlich Seniorenpflege anbieten. Die Baugenehmigung liege vor, sagt sie. Nur: Sie bekommt altersbedingt keinen Kredit. Also ist sie auf der Suche nach einer jüngeren Geschäftspartnerin.

Anke Hildebrand-Thamm hat eine vielfältige Ausbildung. Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester und Erzieherin. Und darauf hat sich noch eine Waldorfpädagogik-Weiterbildung gepackt. Darüber hinaus ist sie Pflegedienstleiterin, integrative Gruppenkraft, kann rhythmische Massagen anbieten und hat einen anthroposophischen Pflegekurs absolviert. Auch ihre vier Kinder hat sie mit ihrem Wirken inspiriert. Ihr älterer Sohn ist auch in den Gesundheitsbereich eingestiegen, ihre ältere Tochter ist Erzieherin, Sohn Nummer zwei hat gerade das Studium zum Waldorflehrer abgeschlossen. Nur der Jüngste kommt mehr nach dem Vater: „Er sucht eine Ausbildung im handwerklichen Bereich.“

Bisher ein Ein-Frau-Betrieb

Ihre Kinder hat Anke Hildebrand-Thamm bereits auf eine geschäftliche Partnerschaft angesprochen. Ohne Erfolg. Bisher betreut sie „als Ein-Frau-Betrieb“ drei Kinder, maximal vier, von 8 bis 16 Uhr. „Jetzt habe ich mich auch auf ein Schulkind eingelassen“, das bleibe bis 18 Uhr. Wenn draußen im Garten gerade Schlechtwetter herrscht, werden die Lütten drinnen betreut. Im Erdgeschoss – barrierefrei also – gibt es ein Wohnzimmer mit direkt angrenzender Küche. „So kann ich die Kinder beim Kochen im Auge behalten.“ Darüber hinaus gibt es im Haus an der Streitheide ein kleines Spielzimmer und ein Schlafzimmer, in dem ein Mittagsschläfchen gehalten werden kann. Anke Hildebrand-Thamm und ihr Gatte wohnen im Obergeschoss.

Ihr eigentliches Ziel hat Anke Hildebrand-Thamm noch nicht erreicht: eine Großkindertagespflege. Dafür würde es zwei Pflegepersonen brauchen, jede könnte fünf Kinder betreuen. Und: Eine dritte ausgebildete Kraft im Hintergrund wäre notwendig. Die 61-Jährige denkt allerdings noch weiter. Sie liebäugelt mit einer generationenübergreifenden Tagespflege. Sprich: Senioren und Kinder werden in einem Komplex betreut. Mit dieser Idee hat sich die gebürtige Weyherin, die 1986 nach Barrien gezogen ist, schon intensiv beschäftigt.

Womit wir wieder beim fehlenden Kredit wären. Das Konzept zur generationenübergreifenden Tagespflege liegt fertig in der Schublade. Anke Hildebrand-Thamm hat schon Anfragen, wann sie ältere Menschen in ihr Portfolio aufnimmt. Auch Pflegekräfte hätten sich schon bei ihr gemeldet, „aber die muss ich ja auch bezahlen können“. Und dafür müsse halt angebaut werden. In dem Teil des Gartens, der in Richtung Bundesstraße 6 liegt, soll ein Flachdachanbau entstehen. Nur: Wer soll’s bezahlen? Die Kreditinstitute stehen dem Projekt ob des Alters von Anke Hildebrand-Thamm skeptisch gegenüber. Dementsprechend ist die Pflegefachkraft auf der Suche nach einer Geschäftspartnerin für eine GBR. Sie sollte jünger sein als sie und auf Zeit auch die Leitung der geplanten generationenübergreifenden Tagespflege übernehmen können. Wer sich von der Idee angesprochen fühlt und mit einsteigen möchte, kann sich telefonisch unter 04 21 / 80 89 62 oder per E-Mail an anke.hildebrand-thamm@swbmail.de melden. Allerdings ist Eile geboten, denn die Baugenehmigung läuft Anfang Juli aus.