Der Bassumer Spielmannszug zog vor 25 Jahren zum Frühlingsfest durch die Syker Hauptstraße und machte Halt vor dem Syker Kurier. (Borstelmann)

Großes Gedränge herrschte am 16. und 17. März 1996 in der City von Syke anlässlich des Frühlingsfestes. „Trotz Kälte kamen Tausende von Gästen“, titelte der Syker Kurier seinerzeit. Wenn die Syker Kaufleute zu einem Spektakel in die Innenstadt einlüden, könnten sie auf eine treue Fan-Gemeinde zählen, war dem Bericht zu entnehmen. Wenn auch die Temperaturen eher an Winter erinnerten, so war viel los auf der Hauptstraße. Vorstandsfrau Gabi Kliesch von der Werbegemeinschaft zeigte sich zufrieden, sogar über den Sonnabend, an dem es noch kälter und windiger gewesen sei als sonntags. Nun gab es damals sogar ein Festzelt, in dem viel geboten wurde, auch für die kleinen Besucher. Allenthalben erklangen beschwingte Töne, ob nun vom Bassumer Spielmannszug oder von der Showguard Poppenhagen, der Band Born To Rock oder der jungen Syker Gruppe Xposed.

„Es spricht viel dafür, daß sich wenig ändert“, konnten die Leser des Syker Kurier vor 25 Jahren lesen. Die Vermutung lautete, dass es kaum Wirbel auslösen würde. Es ging um ein Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs zu Frauenbeauftragten: Wo mehr als 20.000 Menschen zusammenleben, muss eine hauptberufliche Frauenbeauftragte her. Für Gemeinden mit mehr als 10.000 aber weniger als 20.000 Einwohnern sollten die Gesetzgeber eine Ausnahmeregelung schaffen. Man warf die Frage auf, ob nun sechs Stühle von Frauenbeauftragten im Landkreis Diepholz wackeln. Aus den Verwaltungen der Kommunen sowie der Politik war zu hören, man wolle aber vorerst keine Halbtagsstellen streichen. Vor allem wohl wegen der anstehenden Kommunalwahlen. Allerdings erhielten die Frauenbeauftragten nunmehr öffentliche Anerkennung.

Das 18. Stuhrer Kulturfest in der Gutsscheune in Varrel stand 1996 unter dem Motto: „Kultur verbindet Menschen“. Der Gemeindekulturring (GKR) hatte eingeladen, und rund 700 Gäste waren schon zum Eröffnungsabend gekommen. Aus den Bereichen Musik, Tanz, Gesang und Schauspiel wurden von 13 Gruppen Kostproben gegeben. In der Regionalen Rundschau stand: „Abgerundet wurde das vielfältige Spektrum im Gutshaus, das der bildenden Kunst vorbehalten war.“ Denn dort fand eine deutsch-französische Gemeinschaftsausstellung statt. Zur musikalischen Weltreise, zu der alle eingeladen waren, hatte der GKR eine große Weltkarte an einer Wand angebracht.

Drei Sohl-Abstürze unterhalb der Wassermühle Sudweyhe hatte es 1995 gegeben, darauf gab es ein Sanierungskonzept der Gemeinde Weyhe für den Kirchweyher See. Dann machten sich Fachleute Gedanken über einen weiteren Knackpunkt bei der Mühle, nämlich die Hache. Es wurde ein detaillierter Plan für eine neue Fischtreppe diskutiert - wegen der zwei Meter, die der Geländesprung hoch ist. Da war sogar die alte Treppe für bachaufwärts schwimmenden Fische nicht überwindbar. Jedoch wollte man weder der Mühle noch dem See das Wasser „abdrehen“. Das Rad sollte sich schließlich weiter drehen. Ingenieure schlugen vor, die Hache zu teilen. Ein Drittel des Wassers sollte den alten Verlauf nehmen, See und Mühle speisen. Die restlichen zwei Drittel sollten die Straße Zum Mühlengrunde unterqueren. Damals floss die Hache auf die Straße zu und machte kurz davor einen Knick. Zu den Überlegungen gab es den Hinweis, dass man auch über Hochwasserschutz nachdenken müsse.

Eine Fahrradcodierung war im März vor 25 Jahren noch eine ganz neue Sache. Im Landkreis bot sie damals einzig der Fahrradhändler Hartmut Schomburg in Bassum an. Vorgestellt haben den verschlüsselten Besitzernachweis, der in den Radrahmen gefräst wurde, damals der „per Pedal“-Inhaber, der Leiter der Bassumer Polizeidienststelle Werner Pußak und Kommissar Bernhard Keller von der Beratungsstelle zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung der Polizei Diepholz. Sie demonstrierten den Umgang mit der Kennzeichnungs-Apparatur. „Wie bei Autokennzeichen weisen die ersten Buchstaben auf den Landkreis hin. Die folgende Zahlenreihe gibt Aufschluß über die Gemeinde und die Straße mit Hausnummer des Besitzers. Dessen erste Buchstaben von Vor- und Nachnamen runden die Codierung ab“, lauteten die Erklärungen im Syker Kurier.