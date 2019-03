Ein Bagger sorgte am Freitag dafür, dass die erste Schlammschicht am alten Feuerwehrlöschteich abgetragen wird. (Tobias Denne)

Bassum-Albringhausen. Der Bagger arbeitet sich langsam aber sicher am alten Feuerwehrlöschteich in Albringhausen vor. Geschickt trägt er Schlamm ab. Viel muss er allerdings nicht machen. Denn das Gelände rund um den alten Teich soll nahezu erhalten bleiben, lediglich die erste Schlammschicht muss weichen, damit auf dem Feld etwas wachsen kann. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, dann soll es in dem angelegten Schlatt wieder ordentlich kreuchen und fleuchen.

Dass am Freitag die Arbeiten begonnen haben, aus dem mehr als 20 Jahre ungenutzten Teich ein Schlatt zu machen, fällt in die Kategorie Zufall. „Letztes Jahr war der Überlauf verstopft. Ich bin hin, weil die Bauern Angst hatten, dass das Wasser in ihre Scheune läuft“, erinnert sich Klaus Ehlers vom Heimatverein Unser Albringhausen, Schorlingborstel und Umzu. Schließlich stand das Wasser bereits bis zur Straße, die Sorge war also alles andere als unbegründet. Als sich die Lage beruhigte, war Ehlers positiv überrascht: „Das sah eigentlich schon ganz gut aus mit der Wasserfläche.“ Mit den anderen Mitgliedern des Heimatvereins kam die Überlegung für die Anlegung eines Schlatts.

Ideale Bedingungen

Wobei die Bezeichnung „Schlatt“ nicht ganz richtig ist. „Schlatts sind historische Gewässer, die nach der Eiszeit entstanden sind, von Oberflächenwasser leben und auch mal austrocknen können“, erklärt Kai Backhaus von der Stiftung Naturschutz Diepholz. Außerdem sei es wichtig, dass die Nordseite möglichst flach liege. „Durch die Sonne wird die Seite schnell erwärmt und die Amphibien können dort laichen“, klärt Backhaus auf.

Der ehemalige Löschteich bot bereits in der Vergangenheit einigen Amphibien eine Heimat. Diese wurden für die Zeit der Arbeiten in einen Eimer ausgelagert. Die zehn Frösche warten nun geduldig darauf, dass der Bagger weiterzieht und sie wieder ihre Freiheit genießen können. Das sollte nicht allzu lange dauern, „ich gehe davon aus, dass wir schnell fertig werden“, weiß Backhaus um die überschaubaren Arbeiten. „Nach dem Schlamm wird die Fläche noch eingeebnet“, erzählt er unter anderem davon, dass noch Dünger auf die Fläche kommt und Brombeeren als Schutz in Richtung Straße gepflanzt werden.

Für die notwendige Pflege des Schlatts haben sich die Mitglieder des Heimatvereins bereit erklärt. Zwar werden auch diese Arbeiten überschaubar bleiben, allerdings soll der Teich nicht mehr so zuwuchern wie früher. „Der Teich wurde mehr als 20 Jahre nicht mehr gepflegt und genutzt“, erzählt Andreas Abelt von der Stadt Bassum, der der Teich auch gehört. Das Wasser aus dem Teich werde zudem nicht mehr zum Löschen von Bränden gebraucht. Die nun dazugekommene Fläche trat der ansässige Landwirt ab. Insgesamt ein unkomplizierter Prozess, wie Klaus Ehlers findet: „Es ging eigentlich recht zügig.“ Das hören sicher auch die zehn ausgelagerten Frösche gern, ist es doch nirgends so schön wie Zuhause.