Was geht hier? Kinder erkunden die Möglichkeiten der neuen Martfelder Kita "Abenteuerland". (Michael Brauschädel)

Martfeld. Ein großes Haus für kleine Leute wurde am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür in Martfeld eingeweiht. Der Kindergarten „Abenteuerland“ präsentierte seinen Neubau an der Straße Am Seniorenheim der Öffentlichkeit. Dabei war viel Farbe im Spiel, denn bunte Luftballons wiesen den Weg zu dem Gebäude, das selbst im herbstlichen Sonnenlicht durch gelbe, rote und grüne Details auffiel. Bunt fiel außerdem das Programm im Gebäude selbst und in der Außenanlage aus.

Zwei Jahre hatte es von der Genehmigung des Drei-Millionen-Neubaus bis zum Umzug in die neuen Räume gedauert. Im Juni 2016 beschloss der Sozialausschuss den Bau. Der erste Spatenstich erfolgte im Januar vergangenen Jahres, das Richtfest mit etwas Verzögerung im Juli 2017. Bei der Holzlieferung hatte es nämlich Lieferengpässe gegeben. Der imposante Bau umfasst 5000 Quadratmeter.

Je zwei Krippen- und Kindergarten-Gruppen sind in dem Neubau untergekommen. Bei den Kleinsten nennen sich diese Krümelmonster und Krabbelläuse, bei den etwas älteren Mädchen und Jungen gibt es die Piraten- und Drachen-Gruppe. „Zwei Gruppen, die Schatzsucher und die Zaubersterne, sind noch in der Außenstelle an der Schulstraße untergebracht“, erklärte die Abenteuerland-Leiterin Ulrike Brinkmann. Im Neubau können 73 Kinder unterkommen. „Die Plätze sind fast alle besetzt“, sagte die Leiterin, „in der Schulstraße stehen weitere 35 Plätze zur Verfügung. Auch dort gebe es noch wenige freie Plätze.

Nötig geworden war ein Neubau in Martfeld für Kinder aus diesem Ort und aus Schwarme, weil das Seniorenheim die einst an den Kindergarten vermieteten Räumlichkeiten selbst nutzen wollte. Eigentlich sollten die neuen Räume für alle Kinder reichen, doch aufgrund der Kinder aus neuen Wohngebieten in Martfeld und Schwarme wurde die Außenstelle erforderlich. „2020 soll aber in Schwarme ein Neubau entstehen“, hatte die Martfelder Leiterin erfahren. Bevor Kinder, Eltern, Omas und Opas sowie Gäste durch den Tag der offenen Tür den Neubau begutachten konnten, fand ein offizieller Teil unter anderem mit Bürgermeister, Ratsmitgliedern, Elternvertretern, Handwerkern und Architekten sowie den Erzieherinnen statt.

„Da kannst du die neuen Erzieherinnen alle sehen“, stellte ein Gast im Eingangsbereich zum neuen Kindergarten fest. Linkerhand hängen nämlich die Bilder des 22-köpfigen Personals, zu dem auch Hausmeister Gerd Engelmann als einziger Mann zählt. Auf der anderen Seite prangt ein Willkommens-Schild, auf dem unter anderen mehrere Punkte aus dem Innenleben der Einrichtung aufgezählt werden. „Lachen, Freude haben“ war da unter anderem zu lesen. In einem Gang informierte eine Tafel mit Bildern und Zeitungsartikeln über den Bau-Fortschritt.

„Es sind sehr hohe, große und helle Räume. Wir haben viel Platz. Zum Beispiel verfügen die Krippen über einen eigenen Schlafraum und Essbereich. Für die Integrationsgruppe steht ein Therapieraum zur Verfügung“, nannte Ulrike Brinkmann einige Vorteile. Der Außenbereich sei zweigeteilt, ergänzte sie.

Äußerst familiär ging es beim Tag der offenen Tür im „Abenteuerland“ zu. Da saßen die Erwachsenen drinnen und auch draußen in herbstlicher Sonne bei Kaffee und Kuchen zusammen und plauderten. Den Kindern hingegen wurde ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm geboten. Da nutzten einige Mädchen und Jungen einen Bobbycar-Parcours mit Verkehrszeichen. Andere wiederum versuchten sich beim Dosenwerfen.

Melanie Restemeyer aus Bramsche, die vom Ballon-Zirkus gebucht wurde, formte aus Luftballons Tiere. „Halt doch mal den Stab, wir haben noch keinen Kopf“, erklärte sie einem kleinen Mädchen beim Formen eines Pferdes. Und: „Braucht das Pferd vielleicht Zügel?“ Später tanzten die Kinder mit ihren Luftballon-Tieren zur Musik der Liedermacher Basti und Lars, der für Matt eingesprungen war. Mit Bewegungs-Mitmachliedern animierten sie Groß und Klein, sich zur Musik zu betätigen. Doch nicht nur Kinder nutzten Angebote. So ließ sich eine junge Dame bei der Kindheitspädagogin Sarah Linde schminken und hatte sichtlich Spaß dabei.