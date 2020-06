Gute Tat: Autor Andreas Winkelmann (links) hat ein Herz für das Tun von Holger-Frank Wenzloh (rechts) und seinem Verein Ambulance Service Nord. Im Beisein von Frank Winkelmann erhielt der ASN 3500 Euro. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Auf dem Buchmarkt tummelt sich der Hoyerhagener Andreas Winkelmann erfolgreich seit 2011. Hinterhältig, gnadenlos und unbarmherzig lässt er außerdem unter dem 2017 gewählten Pseudonym Frank Kodiak Mörder in seinen Thrillern agieren. Kaltblütig gehen sie ihrem Gewerbe nach zu töten. Auch die Krankheit Krebs kann tödlich sein. Nun hat Winkelmann 3500 Euro an den Verein Ambulance Service Nord gespendet, der Krebskranken letzte Wünsche erfüllt.

Vor seiner Karriere als Schriftsteller verdiente Andreas Winkelmann seine Brötchen als Sportlehrer, Ausbilder bei der Armee, Versicherungsfachmann und Taxifahrer. Diese Taxifahrten waren allerdings besonderer Art. Winkelmann fuhr Krebspatienten in Bremen zur Strahlen- oder Chemotherapie. In dieser sechs Jahren währenden Tätigkeit lernte er anschaulich, wie mörderisch die Krankheit sein kann. Das Schicksal einer 28-jährigen jungen Frau, die starb und eine fünfjährige Tochter hinterließ, brachte ihn dazu, diese Taxifahrten zu beenden.

„Die Sache nahm mich zu sehr mit. Irgendwann werde ich ihre Geschichte in Romanform bringen“, beschloss er. „Dieses Irgendwann dauerte allerdings viele Jahre“, erzählte er jetzt bei einem Treffen. „Ich entschied mich, für diese von meinen Thrillern abweichende Geschichte das Pseudonym Hendrik Winter zu wählen. Als ich in die Schlussphase des Schreibens gekommen war, wollte ich ein wenig Hoffnung in das Ende der Lebensgeschichte meiner Romanfigur bringen.“

Zufällig stieß Andreas Winkelmann auf einen Bericht über Holger-Frank Wenzlow aus Engeln. Der wiederum kam vor mehr als 20 Jahren nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Lissy auf die Idee, Menschen, die dem Tod geweiht sind, einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Er gründete den Verein Ambulance Service Nord (ASN), um sogenannte Sternenfahrten anzubieten. „Wir trafen uns, ich erfuhr viel über Schicksale todkranker Menschen und wie die Erfüllung letzter Wünsche sie glücklich machen kann“, erinnert sich Winkelmann. Seine Konsequenz: Er schrieb den Roman „Die Antwort auf vielleicht“. Der erschien im Jahre 2019.

In diesen Tagen nun las Andreas Winkelmann die Hörbuchfassung seines Romans ein. „Im Audio-To-Go-Hörbuchverlag fand ich nach langem Suchen einen Partner, der bereit war, meinen Roman nicht von einem Schauspieler lesen zu lassen, sondern der mir diese Aufgabe zutraute. Der Verlag war anschließend sofort bereit, die Ersparnis an den Ambulance Service Nord zu spenden.“ Für Holger-Frank Wenzlow, der inzwischen freundschaftlich mit Winkelmann verbunden ist, brachte diese Übereinkunft zwischen Autor und Hörbuchverlag 3500 Euro.

Wenzlow, der mit 26 ehrenamtlichen Mitstreitern auf Spenden angewiesen ist, schätzt die großzügige Geste Winkelmanns natürlich sehr. „Wir finanzieren uns ansonsten durch Erste-Hilfe-Kurse und Sanitätsdienste bei Veranstaltungen. Öffentliche Gelder gibt es nicht“. Wer mehr über den Verein wissen oder Fördermitglied für einen Jahresbeitrag von 28,50 Euro werden möchte, findet auf der Webseite www.asnev.de ein entsprechendes Formular.

Ein ausführlicher Beitrag über die so glücklich machende Tätigkeit des ASN folgt nach der corona-bedingten Zwangspause im WESER-KURIER, wenn die Beilage MEIN VEREIN wieder aufgenommen wird.