Syke. Treibhausgase in der Atmosphäre sind im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hervor. Dennoch betont der Syker Grüne Heinz-Jürgen Michel: „Ich bin weiterhin frohen Mutes, dass es noch zu schaffen ist, die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich zu vermindern.“ Der Politiker ergänzt jedoch: „Dafür, dass die Welt lebenswert bleibt, müssen wir jetzt etwas tun, und zwar auch auf kommunaler Ebene.“ Dementsprechend wollen die Grünen nun mit „Syke – ein Weg zu mehr Klimaschutz“ aufhorchen lassen.

So hat die Fraktion in den vergangenen Monaten gleich 42 Anträge für mehr Klimaschutz erarbeitet und diese kürzlich präsentiert. „Wir wollen als Partei konkret aufzeigen, in welchen Bereichen man Klimaschutz umsetzen kann. In Oldenburg gibt es eine ähnliche Vorlage. Daran haben wir uns entlang gehangelt“, schildert Michel. Bei der Erarbeitung erhielt die Partei zudem Unterstützung von Nils Brickwedel, der vielen durch seinen Einsatz für „Fridays for Future“ in Syke inzwischen bekannt sein dürfte. Der 30-jährige Gymnasiallehrer ist bereits seit 2013 Mitglied der Grünen. „Künftig möchte ich mich stärker einbringen“, erklärt der Neu-Syker.

Klimaschutz ist derweil kein neues Thema in Syke. Es habe in der Stadt bereits andere Ansätze gegeben. „Doch das ist im Sande verlaufen“, sagt Michel. 2012 wurde in Syke beispielsweise eine Klimaanpassungsstrategie mit Handlungsoptionen vorgestellt. „Doch davon ist nur ganz wenig übrig geblieben, was echt schade ist“, findet Brickwedel. Seit ein paar Jahren sei zudem ein Klimaschutzkonzept im Gespräch. Dass die Verwaltung im Zuge dessen die Stelle eines Klimaschutzmanagers schafft, wurde jedoch von der Ratsmehrheit abgelehnt. Das soll aber nicht bedeuten, dass man den Kopf in den Sand steckt, so Michel.

Zweigleisige Forderungen

Und laut den aktuellen Ideen der Grünen kann die Stadt eine ganze Menge machen – aber nicht nur die Kommune selbst. Denn die Partei macht in den Anträgen auch Vorschläge, wie jeder einzelne Bürger einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten kann. „Die Stadt kann dabei durch eigenes Handeln als Vorbild und Orientierung dienen“, hebt Michel hervor. Brickwedel weist in diesem Zusammenhang auf die „Schnittstelle zwischen öffentlichem und privaten Raum“ hin. Ein Beispiel: Nach Vorstellung der Grünen soll die Stadt auf allen geeigneten Dächern öffentlicher Gebäude Solarzellen errichten und gleichzeitig Privatperson unterstützen, ebenfalls welche anzuschaffen – unter anderem durch gezieltes Informieren. Insgesamt umfasst das vorliegende Antragsdokument 19 Seiten und 13 Schwerpunktthemen – konkret: „Energie“, „Bauen“, „Verkehr“, „Stadtplanung und Naturschutz“, „klimaangepasstes Wassermanagement“, „Nachverdichtung und lebenswerte grüne Stadt“, „Biodiversität, Stadtbegrünung und Kühlung“, „Konsum und Ernährung“, „Ernährungsstrategie“, „Verpackung“, „regionale Wertschöpfungsketten“, „nachhaltige Beschaffung“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation“. All diese Aspekte führen zu einem übergeordneten Ziel: Syker Klimaneutralität bis 2030. Ein 2016 von der Bundesregierung verabschiedeter Klimaschutzplan besagt übrigens, dass Deutschland bis 2050 weitgehend CO2-neutral werden möchte.

„Der Klimawandel ist ein großes Problem, dementsprechend müssen wir groß ansetzen. Es sind aber auch einige Dinge dabei, die relativ einfach umsetzbar wären und dennoch einen großen Effekt hätten“, erklärt Brickwedel. Beispielhaft nennt der Klimaaktivist hier die Versorgung mit Strom. So planen die Grünen, dass der Grundversorger (Eon) die Grundversorgungsverträge ausschließlich mit Ökostrom bestreitet. Auch städtische Betriebe und Gebäude sollen laut der Partei grundsätzlich mit echtem Ökostrom beliefert werden. Michel sagt: „Mit den meisten Anträgen gehen keine hohen Kosten einher.“ Außerdem seien durch viele Anträge mittelfristig sogar Kosten reduzierbar, knüpft Brickwedel an.

Im Februar sollen die Anträge der Grünen in den jeweiligen Ausschüssen besprochen werden. „Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Syke gehen wir erst einmal nicht davon aus, dass der Rat einen Freudenruf ausstößt“, gesteht Michel. Dennoch glaubt er, dass einige Punkte Konsens finden können. „Wenn man mit den entsprechenden Leuten spricht, merkt man, dass Klimaschutz alle gut finden. Bei der Umsetzung wird es dann aber oft schwierig“, sagt der Politiker. Letztlich seien die Erfolgschancen vieler Anträge deshalb doch recht gering. „Aber auch wenn etwas nicht umgesetzt wird, bleiben wir dran“, zeigt er sich kämpferisch. Und es sei schon viel getan, wenn die Komplexität der Anträge möglicherweise dafür sorgt, dass doch noch ein Klimaschutzmanager eingestellt werde. „Überhaupt sind die Anträge erste Maßnahmen und Ziele für ein hoffentlich bald entstehendes Klimaschutzkonzept“, betont Michel.

Ein Link zu den Anträgen ist im Internet zu finden. Auf der Homepage der Syker Grünen auf www.gruene-syke.de können sie eingesehen werden.